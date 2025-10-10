करवा चौथ पर इस स्कीम में जोड़ें पत्नी का नाम, हर महीने मिलेंगे 5 हजार रुपये

अगर आप करवा चौथ के इस मौके पर ऐसा गिफ्ट देना चाहते हैं. जो लंबे समय तक फायदा पहुंचाए. तो अटल पेंशन योजना एक अच्छा ऑप्शन है. आप सोच रहे होंगे भला कोई योजना गिफ्ट कैसे हो सकती है. तो आपको बता दें इससे आप भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा की गांरटी देते हैं.