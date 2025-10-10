हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
करवा चौथ पर इस स्कीम में जोड़ें पत्नी का नाम, हर महीने मिलेंगे 5 हजार रुपये

करवा चौथ पर इस स्कीम में जोड़ें पत्नी का नाम, हर महीने मिलेंगे 5 हजार रुपये

Atal Pension Yojana: करवा चौथ पर अगर पत्नी को देना चाहते हैं कुछ खास तो जोड़ें उनका नाम अटल पेंशन योजना में. हर महीने मिलेंगे 5 हजार रुपये साथ में मिलेगा आर्थिक सुरक्षा का भरोसा.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 10 Oct 2025 05:41 PM (IST)
Atal Pension Yojana: करवा चौथ पर अगर पत्नी को देना चाहते हैं कुछ खास तो जोड़ें उनका नाम अटल पेंशन योजना में. हर महीने मिलेंगे 5 हजार रुपये साथ में मिलेगा आर्थिक सुरक्षा का भरोसा.

आज यानी 10 अक्टूबर 2025 को देशभर में करवा चौथ का त्योहार मनाया जा रहा है. यह दिन पति-पत्नी के रिश्ते में प्यार, भरोसे और समर्पण का प्रतीक माना जाता है. इस दिन पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए व्रत रखती हैं. पति उन्हें खुश करने के लिए कुछ खास तोहफा देते हैं.

अगर आप करवा चौथ के इस मौके पर ऐसा गिफ्ट देना चाहते हैं. जो लंबे समय तक फायदा पहुंचाए. तो अटल पेंशन योजना एक अच्छा ऑप्शन है. आप सोच रहे होंगे भला कोई योजना गिफ्ट कैसे हो सकती है. तो आपको बता दें इससे आप भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा की गांरटी देते हैं.
अगर आप करवा चौथ के इस मौके पर ऐसा गिफ्ट देना चाहते हैं. जो लंबे समय तक फायदा पहुंचाए. तो अटल पेंशन योजना एक अच्छा ऑप्शन है. आप सोच रहे होंगे भला कोई योजना गिफ्ट कैसे हो सकती है. तो आपको बता दें इससे आप भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा की गांरटी देते हैं.
अटल पेंशन योजना में पति अपनी पत्नी का नाम जोड़कर उनके भविष्य की आर्थिक सुरक्षा तय कर सकते हैं. इस योजना में हर महीने निवेश करने पर पत्नी को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने तय राशि मिलती है. यह रकम 1 हजार से 5 हजार रुपये तक होती है.
अटल पेंशन योजना में पति अपनी पत्नी का नाम जोड़कर उनके भविष्य की आर्थिक सुरक्षा तय कर सकते हैं. इस योजना में हर महीने निवेश करने पर पत्नी को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने तय राशि मिलती है. यह रकम 1 हजार से 5 हजार रुपये तक होती है.
जो चुने गए प्लान पर निर्भर करती है. यानी एक बार निवेश शुरू करने के बाद भविष्य में हर महीने तय आमदनी सुनिश्चित हो जाती है. अगर कोई पति अपनी पत्नी के नाम पर यह योजना शुरू करता है. तो उसे सिर्फ कुछ जरूरी दस्तावेज देने होंगे.
जो चुने गए प्लान पर निर्भर करती है. यानी एक बार निवेश शुरू करने के बाद भविष्य में हर महीने तय आमदनी सुनिश्चित हो जाती है. अगर कोई पति अपनी पत्नी के नाम पर यह योजना शुरू करता है. तो उसे सिर्फ कुछ जरूरी दस्तावेज देने होंगे.
इसमें आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर जैसे बेसिक डिटेल्स शामिल हैं. आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है, जिससे इसे घर बैठे शुरू किया जा सकता है. न कोई लंबा फॉर्म न बार-बार दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत.
इसमें आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर जैसे बेसिक डिटेल्स शामिल हैं. आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है, जिससे इसे घर बैठे शुरू किया जा सकता है. न कोई लंबा फॉर्म न बार-बार दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत.
इस योजना की खास बात यह है कि इसमें निवेश बहुत कम राशि से शुरू किया जा सकता है. हर महीने सिर्फ 126 रुपये जमा करके भी पत्नी के नाम पर 5 हजार रुपये मासिक पेंशन तय की जा सकती है. जितनी जल्दी यह योजना शुरू करेंगे उतना ही कम निवेश करना पड़ेगा.
इस योजना की खास बात यह है कि इसमें निवेश बहुत कम राशि से शुरू किया जा सकता है. हर महीने सिर्फ 126 रुपये जमा करके भी पत्नी के नाम पर 5 हजार रुपये मासिक पेंशन तय की जा सकती है. जितनी जल्दी यह योजना शुरू करेंगे उतना ही कम निवेश करना पड़ेगा.
करवा चौथ के मौके पर यह योजना सिर्फ एक स्कीम में इन्वेस्टमेंट नहीं. बल्कि ऐसा गिफ्ट है जो आगे की जिंदगी सुरक्षित कर देगा. करवा चौथ पर गहने या मिठाई से बढ़कर ऐसा तोहफा दें जो पत्नी के भविष्य को सुरक्षित करे. इसलिए यह गिफ्ट एकदम अलग साबित हो सकता है.
करवा चौथ के मौके पर यह योजना सिर्फ एक स्कीम में इन्वेस्टमेंट नहीं. बल्कि ऐसा गिफ्ट है जो आगे की जिंदगी सुरक्षित कर देगा. करवा चौथ पर गहने या मिठाई से बढ़कर ऐसा तोहफा दें जो पत्नी के भविष्य को सुरक्षित करे. इसलिए यह गिफ्ट एकदम अलग साबित हो सकता है.
Published at : 10 Oct 2025 05:41 PM (IST)
Embed widget