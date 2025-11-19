फोन में हमेशा 64, 128 या 256GB जैसे अंकों में ही क्यों मिलता है स्टोरेज, 100GB या 200GB में क्यों नहीं? कंपनियां आखिर क्या छुपा रहीं

इसका एक और कारण स्टोरेज चिप की संरचना है. मेमोरी चिप को अगर एक इमारत मानें तो उसके भीतर कई छोटे-छोटे कमरे यानी ब्लॉक बने होते हैं. इन कमरों का साइज एक बार तय हो जाए तो उसे बदला नहीं जा सकता. अगर कोई कंपनी 128GB की बजाय 100GB स्टोरेज बनाना चाहे तो इसका मतलब है कि पूरे स्ट्रक्चर को बदलना पड़ेगा या कई ब्लॉक्स को बर्बाद करना पड़ेगा. यह न सिर्फ तकनीकी रूप से मुश्किल है बल्कि कंपनी के लिए महंगा और नुकसानदायक भी है.