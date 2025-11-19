हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीफोन में हमेशा 64, 128 या 256GB जैसे अंकों में ही क्यों मिलता है स्टोरेज, 100GB या 200GB में क्यों नहीं? कंपनियां आखिर क्या छुपा रहीं

फोन में हमेशा 64, 128 या 256GB जैसे अंकों में ही क्यों मिलता है स्टोरेज, 100GB या 200GB में क्यों नहीं? कंपनियां आखिर क्या छुपा रहीं

Smartphone Storage: हम अक्सर फोन में 64, 128 या 256GB जैसे स्टोरेज वेरिएंट देखते हैं लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि कंपनियां 50, 100 या 200GB जैसे सीधी-सी राउंड फिगर में स्टोरेज क्यों नहीं देतीं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 19 Nov 2025 11:05 AM (IST)
Smartphone Storage: हम अक्सर फोन में 64, 128 या 256GB जैसे स्टोरेज वेरिएंट देखते हैं लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि कंपनियां 50, 100 या 200GB जैसे सीधी-सी राउंड फिगर में स्टोरेज क्यों नहीं देतीं.

हम अक्सर फोन में 64, 128 या 256GB जैसे स्टोरेज वेरिएंट देखते हैं लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि कंपनियां 50, 100 या 200GB जैसे सीधी-सी राउंड फिगर में स्टोरेज क्यों नहीं देतीं. यह सवाल जितना सरल लगता है इसका जवाब उतना ही टेक्निकल और दिलचस्प है. कारण कई हैं और ये सभी सीधे फोन की मेमोरी की संरचना से जुड़े हुए हैं.

1/5
सबसे पहली वजह है कि पूरी डिजिटल मेमोरी बाइनरी सिस्टम पर काम करती है. कंप्यूटर और मोबाइल की दुनिया में हर चीज 0 और 1 की भाषा में समझी जाती है. इसी व्यवस्था की वजह से स्टोरेज को दोगुने के पैटर्न में ही बनाया जा सकता है जैसे 32, 64, 128 और 256GB. बाइनरी संरचना के कारण 100 या 200GB जैसे साइज तकनीकी रूप से फिट ही नहीं बैठते इसलिए कंपनियां ऐसे राउंड नंबर्स में स्टोरेज तैयार नहीं कर पातीं.
सबसे पहली वजह है कि पूरी डिजिटल मेमोरी बाइनरी सिस्टम पर काम करती है. कंप्यूटर और मोबाइल की दुनिया में हर चीज 0 और 1 की भाषा में समझी जाती है. इसी व्यवस्था की वजह से स्टोरेज को दोगुने के पैटर्न में ही बनाया जा सकता है जैसे 32, 64, 128 और 256GB. बाइनरी संरचना के कारण 100 या 200GB जैसे साइज तकनीकी रूप से फिट ही नहीं बैठते इसलिए कंपनियां ऐसे राउंड नंबर्स में स्टोरेज तैयार नहीं कर पातीं.
2/5
इसका एक और कारण स्टोरेज चिप की संरचना है. मेमोरी चिप को अगर एक इमारत मानें तो उसके भीतर कई छोटे-छोटे कमरे यानी ब्लॉक बने होते हैं. इन कमरों का साइज एक बार तय हो जाए तो उसे बदला नहीं जा सकता. अगर कोई कंपनी 128GB की बजाय 100GB स्टोरेज बनाना चाहे तो इसका मतलब है कि पूरे स्ट्रक्चर को बदलना पड़ेगा या कई ब्लॉक्स को बर्बाद करना पड़ेगा. यह न सिर्फ तकनीकी रूप से मुश्किल है बल्कि कंपनी के लिए महंगा और नुकसानदायक भी है.
इसका एक और कारण स्टोरेज चिप की संरचना है. मेमोरी चिप को अगर एक इमारत मानें तो उसके भीतर कई छोटे-छोटे कमरे यानी ब्लॉक बने होते हैं. इन कमरों का साइज एक बार तय हो जाए तो उसे बदला नहीं जा सकता. अगर कोई कंपनी 128GB की बजाय 100GB स्टोरेज बनाना चाहे तो इसका मतलब है कि पूरे स्ट्रक्चर को बदलना पड़ेगा या कई ब्लॉक्स को बर्बाद करना पड़ेगा. यह न सिर्फ तकनीकी रूप से मुश्किल है बल्कि कंपनी के लिए महंगा और नुकसानदायक भी है.
3/5
हर मेमोरी चिप में एक कंट्रोलर भी होता है जो यह तय करता है कि डेटा कहां लिखा जाएगा और कैसे डिलीट होगा. यह कंट्रोलर भी 64GB, 128GB और 256GB जैसे स्टैंडर्ड साइज के लिए ही बनाया जाता है. अगर अचानक कोई कंपनी 100GB जैसी असामान्य क्षमता लेकर आ जाए तो कंट्रोलर गड़बड़ा सकता है जिससे फोन स्लो हो सकता है या स्टोरेज करप्ट होने जैसी समस्या आ सकती है.
हर मेमोरी चिप में एक कंट्रोलर भी होता है जो यह तय करता है कि डेटा कहां लिखा जाएगा और कैसे डिलीट होगा. यह कंट्रोलर भी 64GB, 128GB और 256GB जैसे स्टैंडर्ड साइज के लिए ही बनाया जाता है. अगर अचानक कोई कंपनी 100GB जैसी असामान्य क्षमता लेकर आ जाए तो कंट्रोलर गड़बड़ा सकता है जिससे फोन स्लो हो सकता है या स्टोरेज करप्ट होने जैसी समस्या आ सकती है.
4/5
सॉफ्टवेयर भी एक बड़ा कारण है. Android और iOS जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कई वर्षों से इसी स्टैंडर्ड स्टोरेज स्केल के साथ तैयार किए जाते रहे हैं. यदि बाजार में अचानक गैर-स्टैंडर्ड साइज आ जाए तो सिस्टम उसे ठीक से पहचान नहीं पाएगा और समस्याएं पैदा हो सकती हैं.
सॉफ्टवेयर भी एक बड़ा कारण है. Android और iOS जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कई वर्षों से इसी स्टैंडर्ड स्टोरेज स्केल के साथ तैयार किए जाते रहे हैं. यदि बाजार में अचानक गैर-स्टैंडर्ड साइज आ जाए तो सिस्टम उसे ठीक से पहचान नहीं पाएगा और समस्याएं पैदा हो सकती हैं.
5/5
इस हिसाब से देखा जाए तो फोन की स्टोरेज छोटे-छोटे तय साइज के ब्लॉक्स से मिलकर बनती है जो बाइनरी लॉजिक में केवल दोगुने आकार में ही जुड़ सकते हैं. यही वजह है कि मोबाइल, लैपटॉप, मेमोरी कार्ड हर जगह 32, 64, 128 और 256GB जैसे वही दोहराते पैटर्न दिखाई देते हैं. ये साइज अब उद्योग के मानक बन चुके हैं और इनके बाहर की कोई भी क्षमता न तो प्रैक्टिकल है और न ही उपयोगी.
इस हिसाब से देखा जाए तो फोन की स्टोरेज छोटे-छोटे तय साइज के ब्लॉक्स से मिलकर बनती है जो बाइनरी लॉजिक में केवल दोगुने आकार में ही जुड़ सकते हैं. यही वजह है कि मोबाइल, लैपटॉप, मेमोरी कार्ड हर जगह 32, 64, 128 और 256GB जैसे वही दोहराते पैटर्न दिखाई देते हैं. ये साइज अब उद्योग के मानक बन चुके हैं और इनके बाहर की कोई भी क्षमता न तो प्रैक्टिकल है और न ही उपयोगी.
Published at : 19 Nov 2025 11:04 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Smartphone Storage

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
सऊदी अरब को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट F-35 देगा अमेरिका, ट्रंप ने कर ली डील; इजरायल और भारत की क्यों बढ़ी टेंशन?
सऊदी को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट देगा US, ट्रंप ने कर ली डील; इजरायल-भारत की क्यों बढ़ी टेंशन?
पंजाब
'अनमोल को मिल रही लॉरेंस बिश्नोई का भाई होने की सजा', चचेरे भाई का दावा- उसने नहीं कराई बाबा सिद्दीकी की हत्या
'अनमोल को मिल रही लॉरेंस बिश्नोई का भाई होने की सजा', चचेरे भाई का दावा- उसने नहीं कराई कोई हत्या
क्रिकेट
जसप्रीत बुमराह दूसरे टेस्ट में रच सकते हैं इतिहास, श्रीनाथ का रिकॉर्ड तोड़ दिग्गज गेंदबाजों की लिस्ट में होंगे शामिल
जसप्रीत बुमराह दूसरे टेस्ट में रच सकते हैं इतिहास, श्रीनाथ का रिकॉर्ड तोड़ दिग्गज गेंदबाजों की लिस्ट में होंगे शामिल
बॉलीवुड
15 साल के करियर में इस एक्टर ने दी है सिर्फ 7 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर हालत रही है खराब
15 साल के करियर में इस एक्टर ने दी है सिर्फ 7 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर हालत रही है खराब
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM
Sandeep Chaudhary: PK की हार, 'दुरुपयोग' बना बहाना! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar Politics

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सऊदी अरब को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट F-35 देगा अमेरिका, ट्रंप ने कर ली डील; इजरायल और भारत की क्यों बढ़ी टेंशन?
सऊदी को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट देगा US, ट्रंप ने कर ली डील; इजरायल-भारत की क्यों बढ़ी टेंशन?
पंजाब
'अनमोल को मिल रही लॉरेंस बिश्नोई का भाई होने की सजा', चचेरे भाई का दावा- उसने नहीं कराई बाबा सिद्दीकी की हत्या
'अनमोल को मिल रही लॉरेंस बिश्नोई का भाई होने की सजा', चचेरे भाई का दावा- उसने नहीं कराई कोई हत्या
क्रिकेट
जसप्रीत बुमराह दूसरे टेस्ट में रच सकते हैं इतिहास, श्रीनाथ का रिकॉर्ड तोड़ दिग्गज गेंदबाजों की लिस्ट में होंगे शामिल
जसप्रीत बुमराह दूसरे टेस्ट में रच सकते हैं इतिहास, श्रीनाथ का रिकॉर्ड तोड़ दिग्गज गेंदबाजों की लिस्ट में होंगे शामिल
बॉलीवुड
15 साल के करियर में इस एक्टर ने दी है सिर्फ 7 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर हालत रही है खराब
15 साल के करियर में इस एक्टर ने दी है सिर्फ 7 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर हालत रही है खराब
न्यूज़
Explained: दिल्ली धमाके के 10 दिन बाद हालात क्या, कितनी गिरफ्तारियां हुईं और पुलिस कहां चूकी; 7 जरूरी सवालों के जवाब
Explained: दिल्ली धमाके के 10 दिन बाद, कितनी गिरफ्तारियां हुईं और पुलिस कहां चूकी; 7 जरूरी सवालों के जवाब
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
नौकरी
उत्तराखंड में निकली नर्सिंग ऑफिसर के बंपर पदों पर वैकेंसी, लाखों में मिलेगी सैलरी; पढ़ें डिटेल्स
उत्तराखंड में निकली नर्सिंग ऑफिसर के बंपर पदों पर वैकेंसी, लाखों में मिलेगी सैलरी; पढ़ें डिटेल्स
फूड
हेल्दी डाइट के लिए परफेक्ट, आज ही बनाएं सोया चंक्स की टेस्टी सब्जी
हेल्दी डाइट के लिए परफेक्ट, आज ही बनाएं सोया चंक्स की टेस्टी सब्जी
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget