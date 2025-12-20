Video: सड़क पर मौत बनकर दौड़ी कार, यूटर्न पर स्कूटी को मारी टक्कर- सड़क किनारे खड़े शख्स की आई शामत
सड़क पर गाड़ियां आ जा रही हैं और ट्रैफिक अपनी रफ्तार में चल रहा है. लेकिन तभी एक ऐसा हादसा होता है जो हर किसी को चौंका देता है और सड़क सुरक्षा पर फिर से सवाल खड़े कर देता है.
सड़क पर एक पल की लापरवाही कब जिंदगी को पलट दे, इसका अंदाजा किसी को नहीं होता. तेज रफ्तार, गलत अंदाज और चंद सेकेंड की चूक कई जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल देती है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग सहम जा रहे हैं. वीडियो में हाईवे का एक यूटर्न दिखाई देता है जहां सब कुछ सामान्य लग रहा होता है. सड़क पर गाड़ियां आ जा रही हैं और ट्रैफिक अपनी रफ्तार में चल रहा है. लेकिन तभी एक ऐसा हादसा होता है जो हर किसी को चौंका देता है और सड़क सुरक्षा पर फिर से सवाल खड़े कर देता है.
हाईवे यूटर्न पर हुई कार और स्कूटर की जबरदस्त भिड़ंत
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक स्कूटर पर दो लोग सवार होकर हाईवे के यूटर्न से मुड़ने की कोशिश करते हैं. यूटर्न लेते वक्त वे शायद सामने से आ रही तेज रफ्तार कार का सही अंदाजा नहीं लगा पाते. इसी बीच सामने से एक कार बेहद तेज स्पीड में आती है और सीधा स्कूटर से टकरा जाती है. टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि कार के दोनों एयर बैग तुरंत खुल जाते हैं. यह दृश्य साफ दिखाता है कि हादसे की रफ्तार कितनी ज्यादा थी.
🚨 Car Owners Should Be Extremely Careful— Ravisutanjani (@Ravisutanjani) December 18, 2025
It's Dense Fog in North India These Days
Most People Lack Driving and Lane Discipline
pic.twitter.com/q2ibtXhAvY
चपेट में आया सड़क किनारे खड़ा शख्स
टक्कर के बाद स्कूटर सड़क पर घिसटता हुआ काफी दूर तक चला जाता है. इसी दौरान सड़क किनारे खड़ा एक शख्स, जिसका इस एक्सीडेंट से कोई लेना देना नहीं था, अचानक हादसे की चपेट में आ जाता है. घिसटती हुई स्कूटी उससे टकराती है और वह भी सड़क पर गिर जाता है. कुछ ही सेकेंड में यह हादसा एक नहीं बल्कि कई लोगों के लिए खतरा बन जाता है.
यह भी पढ़ें: रिजल्ट देखते हुए गीताली का वीडियो वायरल तो ट्रोल्स पड़ गए पीछे, यूजर्स ने पूछ लिया- 'तेरी भी जली क्या?'
यूजर्स बोले, कार वाले की गलती नहीं
वीडियो को @Ravisutanjani नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...कार ड्राइवर की कोई गलती नहीं है. एक और यूजर ने लिखा...तेज रफ्तार का कहर देख लो, इसलिए धीरे चलें. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...स्कूटर वाला गलत है, बगैर रुके हाईवे पर यू टर्न ले रहा है.
यह भी पढ़ें: दही की प्लेट में निकला मरा हुआ चूहा, ग्राहक ने ढाबे पर ही बना लिया वीडियो; अब हो रहा वायरल
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL