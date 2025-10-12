एक्सप्लोरर
कब शुरू होगी 6G की टेस्टिंग, जानिए नई टेक्नोलॉजी आने के बाद कितनी हो जाएगी इंटरनेट स्पीड
6G: भारत अब 5G से आगे बढ़कर 6G तकनीक की तैयारी में जुट चुका है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है.
भारत अब 5G से आगे बढ़कर 6G तकनीक की तैयारी में जुट चुका है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है. इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के दौरान दूरसंचार सचिव नीरज मित्तल ने बताया कि 6G का भविष्य पूरी तरह एआई पर आधारित होगा. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में नेटवर्क इतना स्मार्ट हो जाएगा कि वह खुद ही अपनी तकनीकी समस्याओं को पहचानकर ठीक करने की क्षमता रखेगा. 6G की टेस्टिंग 2028 में शुरू होने की उम्मीद है, हालांकि इसे देशभर में लागू होने में अभी कुछ साल और लग सकते हैं. लेकिन इतना तय है कि AI इस तकनीक को अब तक की सबसे उन्नत और भरोसेमंद बनाएगा.
Published at : 12 Oct 2025 11:43 AM (IST)
