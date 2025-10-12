कब शुरू होगी 6G की टेस्टिंग, जानिए नई टेक्नोलॉजी आने के बाद कितनी हो जाएगी इंटरनेट स्पीड

AI की मदद से 6G नेटवर्क न सिर्फ तेज़ होगा बल्कि पहले से कहीं ज़्यादा स्थिर भी. मित्तल के अनुसार, आने वाले 6G नेटवर्क में एआई आधारित ‘एजेंटिक एआई’ तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा जो नेटवर्क को खुद समझने और खुद को बेहतर करने में सक्षम बनाएगी. इसका सीधा असर यूजर्स के अनुभव पर पड़ेगा कॉल की आवाज़ और क्वालिटी पहले से ज़्यादा साफ होगी जबकि इंटरनेट स्पीड इतनी तेज़ होगी कि भारी-भरकम फाइलें भी कुछ सेकंड में डाउनलोड हो जाएंगी.