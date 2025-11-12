जब चीन में नहीं चलता Google और WhatsApp तो आखिर कौन-से ऐप्स चाइनीज यूजर्स करते हैं इस्तेमाल? जवाब जान रह जाएंगे दंग

खाने और ट्रैवल बुकिंग के लिए Meituan ऐप का इस्तेमाल होता है जो Swiggy, Zomato और MakeMyTrip का मिला-जुला वर्जन है. चीन ने विदेशी ऐप्स पर निर्भर रहने की बजाय अपनी डिजिटल दुनिया खड़ी कर ली है जहां हर जरूरत का देसी वर्जन मौजूद है. यही वजह है कि Google और WhatsApp के बिना भी चीन के यूजर्स पूरी तरह कनेक्टेड और टेक्नोलॉजी से लैस हैं.