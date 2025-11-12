एक्सप्लोरर
जब चीन में नहीं चलता Google और WhatsApp तो आखिर कौन-से ऐप्स चाइनीज यूजर्स करते हैं इस्तेमाल? जवाब जान रह जाएंगे दंग
Apps Used in China: आज की डिजिटल दुनिया में अगर आपसे कहा जाए कि बिना WhatsApp, Instagram, Google Maps या UPI के जिंदगी गुजारिए, तो शायद यह नामुमकिन लगे.
आज की डिजिटल दुनिया में अगर आपसे कहा जाए कि बिना WhatsApp, Instagram, Google Maps या UPI के जिंदगी गुजारिए, तो शायद यह नामुमकिन लगे. लेकिन एक ऐसा देश है जहां ये सारे मशहूर ऐप्स काम ही नहीं करते और वह है चीन. यहां के लोग विदेशी ऐप्स पर निर्भर नहीं रहते बल्कि अपने बनाए हुए देसी और बेहद एडवांस ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं. ये ऐप्स न सिर्फ देश के भीतर पूरी तरह कंट्रोल में रहते हैं बल्कि हर क्षेत्र में विदेशी ऐप्स को कड़ी टक्कर भी देते हैं.
Published at : 12 Nov 2025 10:44 AM (IST)
