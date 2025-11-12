हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीजब चीन में नहीं चलता Google और WhatsApp तो आखिर कौन-से ऐप्स चाइनीज यूजर्स करते हैं इस्तेमाल? जवाब जान रह जाएंगे दंग

जब चीन में नहीं चलता Google और WhatsApp तो आखिर कौन-से ऐप्स चाइनीज यूजर्स करते हैं इस्तेमाल? जवाब जान रह जाएंगे दंग

Apps Used in China: आज की डिजिटल दुनिया में अगर आपसे कहा जाए कि बिना WhatsApp, Instagram, Google Maps या UPI के जिंदगी गुजारिए, तो शायद यह नामुमकिन लगे.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 12 Nov 2025 10:44 AM (IST)
Apps Used in China: आज की डिजिटल दुनिया में अगर आपसे कहा जाए कि बिना WhatsApp, Instagram, Google Maps या UPI के जिंदगी गुजारिए, तो शायद यह नामुमकिन लगे.

आज की डिजिटल दुनिया में अगर आपसे कहा जाए कि बिना WhatsApp, Instagram, Google Maps या UPI के जिंदगी गुजारिए, तो शायद यह नामुमकिन लगे. लेकिन एक ऐसा देश है जहां ये सारे मशहूर ऐप्स काम ही नहीं करते और वह है चीन. यहां के लोग विदेशी ऐप्स पर निर्भर नहीं रहते बल्कि अपने बनाए हुए देसी और बेहद एडवांस ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं. ये ऐप्स न सिर्फ देश के भीतर पूरी तरह कंट्रोल में रहते हैं बल्कि हर क्षेत्र में विदेशी ऐप्स को कड़ी टक्कर भी देते हैं.

1/6
चीन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ऐप है WeChat जिसे आप चीन का सुपर ऐप कह सकते हैं. ये सिर्फ चैटिंग के लिए नहीं बल्कि एक ऑल-इन-वन डिजिटल प्लेटफॉर्म है. लोग इससे पेमेंट करते हैं टिकट बुक करते हैं बिल भरते हैं और यहां तक कि मिनी गेम्स खेलते हैं. यानी एक ऐप से लगभग हर जरूरत पूरी हो जाती है.
चीन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ऐप है WeChat जिसे आप चीन का सुपर ऐप कह सकते हैं. ये सिर्फ चैटिंग के लिए नहीं बल्कि एक ऑल-इन-वन डिजिटल प्लेटफॉर्म है. लोग इससे पेमेंट करते हैं टिकट बुक करते हैं बिल भरते हैं और यहां तक कि मिनी गेम्स खेलते हैं. यानी एक ऐप से लगभग हर जरूरत पूरी हो जाती है.
2/6
सोशल मीडिया के मामले में Douyin नाम का ऐप चीन में धूम मचा रहा है. यही ऐप बाकी देशों में TikTok के नाम से जाना जाता है. इसमें यूजर्स म्यूजिक, फिल्टर्स और इफेक्ट्स के साथ वीडियो बनाते हैं और अब तो इसके जरिए सीधे प्रोडक्ट्स की खरीदारी भी की जा सकती है.
सोशल मीडिया के मामले में Douyin नाम का ऐप चीन में धूम मचा रहा है. यही ऐप बाकी देशों में TikTok के नाम से जाना जाता है. इसमें यूजर्स म्यूजिक, फिल्टर्स और इफेक्ट्स के साथ वीडियो बनाते हैं और अब तो इसके जरिए सीधे प्रोडक्ट्स की खरीदारी भी की जा सकती है.
3/6
ई-कॉमर्स की बात करें तो चीन में Xiaohongshu यानी “लिटिल रेड बुक” नाम का ऐप काफी पॉपुलर है. यह शॉपिंग और सोशल मीडिया का मिश्रण है. लोग यहां फैशन, ब्यूटी और ट्रैवल से जुड़ी पोस्ट शेयर करते हैं और दूसरे यूजर्स वही प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं. खासतौर पर महिलाओं के बीच यह ऐप काफी लोकप्रिय है.
ई-कॉमर्स की बात करें तो चीन में Xiaohongshu यानी “लिटिल रेड बुक” नाम का ऐप काफी पॉपुलर है. यह शॉपिंग और सोशल मीडिया का मिश्रण है. लोग यहां फैशन, ब्यूटी और ट्रैवल से जुड़ी पोस्ट शेयर करते हैं और दूसरे यूजर्स वही प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं. खासतौर पर महिलाओं के बीच यह ऐप काफी लोकप्रिय है.
4/6
पेमेंट सिस्टम की बात करें तो भारत में जहां UPI सबसे बड़ा माध्यम है, वहीं चीन में Alipay और WeChat Pay का जलवा है. Alipay जो अलीबाबा ग्रुप का ऐप है चीन की डिजिटल पेमेंट इकोनॉमी की रीढ़ माना जाता है.
पेमेंट सिस्टम की बात करें तो भारत में जहां UPI सबसे बड़ा माध्यम है, वहीं चीन में Alipay और WeChat Pay का जलवा है. Alipay जो अलीबाबा ग्रुप का ऐप है चीन की डिजिटल पेमेंट इकोनॉमी की रीढ़ माना जाता है.
5/6
ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यहां Taobao सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जो Amazon या Flipkart की तरह काम करता है. वहीं Baidu चीन का Google कहलाता है यह सर्च इंजन, मैप्स, न्यूज, ट्रांसलेशन और एआई चैट जैसी सुविधाएं एक साथ देता है.
ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यहां Taobao सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जो Amazon या Flipkart की तरह काम करता है. वहीं Baidu चीन का Google कहलाता है यह सर्च इंजन, मैप्स, न्यूज, ट्रांसलेशन और एआई चैट जैसी सुविधाएं एक साथ देता है.
6/6
खाने और ट्रैवल बुकिंग के लिए Meituan ऐप का इस्तेमाल होता है जो Swiggy, Zomato और MakeMyTrip का मिला-जुला वर्जन है. चीन ने विदेशी ऐप्स पर निर्भर रहने की बजाय अपनी डिजिटल दुनिया खड़ी कर ली है जहां हर जरूरत का देसी वर्जन मौजूद है. यही वजह है कि Google और WhatsApp के बिना भी चीन के यूजर्स पूरी तरह कनेक्टेड और टेक्नोलॉजी से लैस हैं.
खाने और ट्रैवल बुकिंग के लिए Meituan ऐप का इस्तेमाल होता है जो Swiggy, Zomato और MakeMyTrip का मिला-जुला वर्जन है. चीन ने विदेशी ऐप्स पर निर्भर रहने की बजाय अपनी डिजिटल दुनिया खड़ी कर ली है जहां हर जरूरत का देसी वर्जन मौजूद है. यही वजह है कि Google और WhatsApp के बिना भी चीन के यूजर्स पूरी तरह कनेक्टेड और टेक्नोलॉजी से लैस हैं.
Published at : 12 Nov 2025 10:44 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Apps In China

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Delhi Blast Case: दिल्ली ब्लास्ट मामले में सुरक्षाबलों का बड़ा एक्शन , कुलगाम से हिरासत में लिया गया एक और डॉक्टर
दिल्ली ब्लास्ट मामले में सुरक्षाबलों का बड़ा एक्शन , कुलगाम से हिरासत में लिया गया एक और डॉक्टर
राजस्थान
Anta Exit Poll 2025: नरेश मीणा ने कांग्रेस को पहुंचाया बड़ा नुकसान? बढ़े हुए मतदान के क्या हैं मायने? जानें पत्रकारों का एग्जिट पोल
अंता में नरेश मीणा ने कांग्रेस को पहुंचाया बड़ा नुकसान? बढ़े हुए मतदान के क्या हैं मायने? पत्रकारों का एग्जिट पोल
ओटीटी
The Family Man 3 Cast Fees: मनोज बाजपेयी ने वसूली सबसे मोटी रकम, जानें- जयदीप अहलावत से निम्रत कौर सहित बाकी स्टार कास्ट की फीस
मनोज -जयदीप समेत ‘द फैमिली मैन 3’ के स्टार्स में किसे कितनी मिली फीस? जानें यहां
इंडिया
Indian Army War Exercise: ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी बॉर्डर पर सेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास, गरजे टैंक, तोपें और फाइटर जेट
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी बॉर्डर पर सेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास, गरजे टैंक, तोपें और फाइटर जेट
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके के बाद महाराष्ट्र ATS की कार्रवाई...इब्राहिम आबिदी के घर पर छापा
Breaking: डॉक्टरों की निगरानी में अभिनेता गोविंदा, जुहू स्थित क्रिटिकेयर अस्पताल में कराया गया भर्ती
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा! घटनास्थल से मिले जिंदा कारतूस
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके में अब तक क्या कुछ हुआ? इन 8 तस्वीरों से समझिए | Breaking
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली कार धमाके में fsl ने इकठ्ठा किए 42 सैंपल | Bomb Blast

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Blast Case: दिल्ली ब्लास्ट मामले में सुरक्षाबलों का बड़ा एक्शन , कुलगाम से हिरासत में लिया गया एक और डॉक्टर
दिल्ली ब्लास्ट मामले में सुरक्षाबलों का बड़ा एक्शन , कुलगाम से हिरासत में लिया गया एक और डॉक्टर
राजस्थान
Anta Exit Poll 2025: नरेश मीणा ने कांग्रेस को पहुंचाया बड़ा नुकसान? बढ़े हुए मतदान के क्या हैं मायने? जानें पत्रकारों का एग्जिट पोल
अंता में नरेश मीणा ने कांग्रेस को पहुंचाया बड़ा नुकसान? बढ़े हुए मतदान के क्या हैं मायने? पत्रकारों का एग्जिट पोल
ओटीटी
The Family Man 3 Cast Fees: मनोज बाजपेयी ने वसूली सबसे मोटी रकम, जानें- जयदीप अहलावत से निम्रत कौर सहित बाकी स्टार कास्ट की फीस
मनोज -जयदीप समेत ‘द फैमिली मैन 3’ के स्टार्स में किसे कितनी मिली फीस? जानें यहां
इंडिया
Indian Army War Exercise: ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी बॉर्डर पर सेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास, गरजे टैंक, तोपें और फाइटर जेट
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी बॉर्डर पर सेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास, गरजे टैंक, तोपें और फाइटर जेट
क्रिकेट
भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज कौन, इस खिलाड़ी ने की गेंदबाजों की सबसे ज्यादा धुनाई
भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज कौन, इस खिलाड़ी ने की गेंदबाजों की सबसे ज्यादा धुनाई
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
एक ही शहर में समाया है पूरा देश, जानिए कैसे देता है यूरोप की लग्जरी सिटीज को चुनौती
एक ही शहर में समाया है पूरा देश, जानिए कैसे देता है यूरोप की लग्जरी सिटीज को चुनौती
ट्रेंडिंग
वरमाला डालने गया था कांड हो गया! लड़के ने उछलकर फेंकी वरमाला, स्टेज पर बिखर गई दुल्हन; वीडियो वायरल
वरमाला डालने गया था कांड हो गया! लड़के ने उछलकर फेंकी वरमाला, स्टेज पर बिखर गई दुल्हन; वीडियो वायरल
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
Embed widget