Wi-Fi के पास रखी इन चीजों से स्लो हो जाती है इंटरनेट स्पीड! जानिए क्या नहीं करना चाहिए

Wi-Fi सिग्नल रेडियो वेव्स के जरिए काम करता है. अगर राउटर और आपके डिवाइस के बीच मोटी दीवारें, अलमारी या बड़े फर्नीचर रखे हों तो सिग्नल कमजोर पड़ जाता है. खासतौर पर कंक्रीट और धातु वाली दीवारें सिग्नल को सबसे ज्यादा रोकती हैं. इसलिए राउटर को हमेशा खुली जगह या घर के बीचोंबीच रखना बेहतर होता है.