Wi-Fi के पास रखी इन चीजों से स्लो हो जाती है इंटरनेट स्पीड! जानिए क्या नहीं करना चाहिए

Wifi Tips: आज के डिजिटल दौर में तेज़ इंटरनेट हर किसी की ज़रूरत बन गया है. चाहे ऑनलाइन पढ़ाई करनी हो, वर्क फ्रॉम होम करना हो या फिर गेमिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग सबकुछ अच्छे नेटवर्क पर ही निर्भर करता है.

03 Oct 2025 10:33 AM (IST)
आज के डिजिटल दौर में तेज़ इंटरनेट हर किसी की ज़रूरत बन गया है. चाहे ऑनलाइन पढ़ाई करनी हो, वर्क फ्रॉम होम करना हो या फिर गेमिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग सबकुछ अच्छे नेटवर्क पर ही निर्भर करता है. अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उनका Wi-Fi सही से काम नहीं करता या स्पीड बहुत कम हो जाती है. लेकिन कई बार समस्या इंटरनेट सर्विस में नहीं बल्कि हमारे घर की आदतों और राउटर के आसपास रखी चीज़ों में छुपी होती है. कुछ सामान ऐसे होते हैं जो Wi-Fi सिग्नल को रोकते हैं और आपकी इंटरनेट स्पीड पर सीधा असर डालते हैं. आइए जानते हैं कौन-सी चीजें Wi-Fi की स्पीड को कम कर सकती हैं.

Wi-Fi सिग्नल रेडियो वेव्स के जरिए काम करता है. अगर राउटर और आपके डिवाइस के बीच मोटी दीवारें, अलमारी या बड़े फर्नीचर रखे हों तो सिग्नल कमजोर पड़ जाता है. खासतौर पर कंक्रीट और धातु वाली दीवारें सिग्नल को सबसे ज्यादा रोकती हैं. इसलिए राउटर को हमेशा खुली जगह या घर के बीचोंबीच रखना बेहतर होता है.
माइक्रोवेव ओवन 2.4 GHz फ्रीक्वेंसी पर काम करता है जो अक्सर Wi-Fi सिग्नल की रेंज से मेल खाती है. जब माइक्रोवेव चल रहा होता है तो उसकी रेडिएशन Wi-Fi सिग्नल को प्रभावित कर सकती है. यही कारण है कि रसोईघर या इलेक्ट्रॉनिक सामान के पास राउटर लगाने से नेटवर्क स्लो हो सकता है.
पानी Wi-Fi सिग्नल का बड़ा दुश्मन है. अगर राउटर के पास मछलीघर या बड़े पानी के कंटेनर रखे हों तो वे रेडियो वेव्स को सोख लेते हैं. इससे सिग्नल कमजोर हो जाता है और इंटरनेट की स्पीड गिर जाती है. इसलिए कोशिश करें कि पानी से भरी वस्तुएं राउटर से दूर हों.
धातु (Metal) सिग्नल को परावर्तित (Reflect) करती है और शीशा उसे कमजोर कर देता है. अगर राउटर के आसपास दर्पण, धातु की अलमारी या स्टील के सामान रखे हों तो नेटवर्क पर असर पड़ सकता है. यही वजह है कि राउटर को धातु की सतह पर रखने से बचना चाहिए.
कई बार घर में इस्तेमाल होने वाले वायरलेस हेडफोन, ब्लूटूथ डिवाइस और कॉर्डलेस फोन भी Wi-Fi सिग्नल में हस्तक्षेप करते हैं. ये डिवाइस भी 2.4 GHz या 5 GHz फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं जिससे नेटवर्क में दिक्कत आ सकती है.
अगर आप चाहते हैं कि आपका इंटरनेट हमेशा तेज़ चले तो राउटर को ऐसी जगह रखें जहां कोई बाधा न हो. घर के बिलकुल बीच ऊंचाई पर राउटर रखना सबसे अच्छा विकल्प है. साथ ही, इसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, पानी या धातु की वस्तुओं से दूर रखें.
03 Oct 2025 10:14 AM (IST)
