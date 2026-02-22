डिजिटल अरेस्ट का खौफ जारी! जागरूकता के बावजूद क्यों नहीं रुक रहे ये ऑनलाइन ठगी के हमले?

विशेषज्ञों के अनुसार, यह सिर्फ साइबर क्राइम नहीं बल्कि मानसिक नियंत्रण की रणनीति है. ठग तीन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं—अधिकार (Authority), जल्दबाजी (Urgency) और गोपनीयता (Secrecy). जब किसी को बताया जाता है कि उसके नाम पर गिरफ्तारी वारंट है या वह जांच के घेरे में है तो सबसे पहले उसकी प्रतिष्ठा बचाने की चिंता हावी हो जाती है. इसी दबाव में लोग बिना सत्यापन के निर्देश मान लेते हैं.