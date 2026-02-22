हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीडिजिटल अरेस्ट का खौफ जारी! जागरूकता के बावजूद क्यों नहीं रुक रहे ये ऑनलाइन ठगी के हमले?

डिजिटल अरेस्ट का खौफ जारी! जागरूकता के बावजूद क्यों नहीं रुक रहे ये ऑनलाइन ठगी के हमले?

Digital Arrest: देशभर में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रही ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. हाल ही में Pune के 86 वर्षीय रिटायर्ड बैंक मैनेजर से करीब 1.3 करोड़ रुपये ठग लिए गए.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 22 Feb 2026 03:21 PM (IST)
Digital Arrest: देशभर में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रही ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. हाल ही में Pune के 86 वर्षीय रिटायर्ड बैंक मैनेजर से करीब 1.3 करोड़ रुपये ठग लिए गए.

देशभर में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रही ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. हाल ही में Pune के 86 वर्षीय रिटायर्ड बैंक मैनेजर से करीब 1.3 करोड़ रुपये ठग लिए गए. ठगों ने खुद को Mumbai पुलिस अधिकारी बताकर वीडियो कॉल पर वर्दी में बात की और फर्जी गिरफ्तारी वारंट दिखाया. उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी दी गई और डिजिटल निगरानी में होने का दावा किया गया. डर के माहौल में उनसे कई खातों में रकम ट्रांसफर करवाई गई. बाद में परिवार को शक हुआ तो मामला उजागर हुआ और जांच शुरू हुई.

इसी तरह Thrissur के इरिंजालकुड़ा में एक 84 वर्षीय उद्योगपति से 5.4 करोड़ रुपये और Kannur में एक बुजुर्ग दंपती से 1.5 करोड़ रुपये ठगे गए. कहीं खुद को प्रवर्तन एजेंसी का अधिकारी बताया गया, तो कहीं आधार कार्ड को आतंकी मामले से जोड़ने का झूठा आरोप लगाकर डर पैदा किया गया.
इसी तरह Thrissur के इरिंजालकुड़ा में एक 84 वर्षीय उद्योगपति से 5.4 करोड़ रुपये और Kannur में एक बुजुर्ग दंपती से 1.5 करोड़ रुपये ठगे गए. कहीं खुद को प्रवर्तन एजेंसी का अधिकारी बताया गया, तो कहीं आधार कार्ड को आतंकी मामले से जोड़ने का झूठा आरोप लगाकर डर पैदा किया गया.
विशेषज्ञों के अनुसार, यह सिर्फ साइबर क्राइम नहीं बल्कि मानसिक नियंत्रण की रणनीति है. ठग तीन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं—अधिकार (Authority), जल्दबाजी (Urgency) और गोपनीयता (Secrecy). जब किसी को बताया जाता है कि उसके नाम पर गिरफ्तारी वारंट है या वह जांच के घेरे में है तो सबसे पहले उसकी प्रतिष्ठा बचाने की चिंता हावी हो जाती है. इसी दबाव में लोग बिना सत्यापन के निर्देश मान लेते हैं.
विशेषज्ञों के अनुसार, यह सिर्फ साइबर क्राइम नहीं बल्कि मानसिक नियंत्रण की रणनीति है. ठग तीन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं—अधिकार (Authority), जल्दबाजी (Urgency) और गोपनीयता (Secrecy). जब किसी को बताया जाता है कि उसके नाम पर गिरफ्तारी वारंट है या वह जांच के घेरे में है तो सबसे पहले उसकी प्रतिष्ठा बचाने की चिंता हावी हो जाती है. इसी दबाव में लोग बिना सत्यापन के निर्देश मान लेते हैं.
