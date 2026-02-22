अलर्ट! लोगों को चूना लगाने के लिए ठग कर रहे AI का इस्तेमाल, एक गलती और उड़ सकती हैं आपकी निजी डिटेल्स

रिपोर्ट के अनुसार यह मैलवेयर स्क्रीन की जानकारी XML फॉर्मेट में AI सिस्टम को भेजता है. इसमें यूजर इंटरफेस के एलिमेंट, टेक्स्ट, बटन की पोजिशन और अन्य तकनीकी विवरण शामिल होते हैं. इसके बाद AI JSON फॉर्मेट में जवाब देकर बताता है कि किसी ऐप को कैसे लॉक या पिन करना है. फिर यह मैलवेयर एंड्रॉयड की एक्सेसिबिलिटी सर्विस का दुरुपयोग करके उन निर्देशों को लागू कर देता है. अलग-अलग कंपनियों के फोन में ऐप लॉक या पिन फीचर अलग तरीके से काम करता है लेकिन AI की मदद से यह मैलवेयर हर इंटरफेस को समझ सकता है.