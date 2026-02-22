एक्सप्लोरर
अलर्ट! लोगों को चूना लगाने के लिए ठग कर रहे AI का इस्तेमाल, एक गलती और उड़ सकती हैं आपकी निजी डिटेल्स
Cyber Fraud: स्मार्टफोन यूजर्स के लिए एक नया साइबर खतरा सामने आया है. अब ठग केवल फर्जी कॉल या लिंक के जरिए ही नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से भी लोगों को निशाना बनाने लगे हैं.
स्मार्टफोन यूजर्स के लिए एक नया साइबर खतरा सामने आया है. अब ठग केवल फर्जी कॉल या लिंक के जरिए ही नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से भी लोगों को निशाना बनाने लगे हैं. साइबर सुरक्षा कंपनी ESET के शोधकर्ताओं ने PromptSpy नाम के एक नए एंड्रॉयड मैलवेयर का खुलासा किया है. खास बात यह है कि यह मैलवेयर यूजर्स को फंसाने के लिए Google Gemini जैसी जेनरेटिव AI तकनीक का सहारा लेता है.
Published at : 22 Feb 2026 11:35 AM (IST)
