हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीचौंकाने वाला अपडेट! ChatGPT में आया लॉकडाउन मोड और रिस्क वॉर्निंग फीचर, अब पहले से भी ज्यादा सुरक्षित होगा आपका डेटा!

चौंकाने वाला अपडेट! ChatGPT में आया लॉकडाउन मोड और रिस्क वॉर्निंग फीचर, अब पहले से भी ज्यादा सुरक्षित होगा आपका डेटा!

ChatGPT: डिजिटल दौर में साइबर खतरों के बढ़ते जोखिम को देखते हुए OpenAI ने ChatGPT के लिए दो नए सुरक्षा फीचर पेश किए हैं लॉकडाउन मोड और एलीवेटेड रिस्क चेतावनी सिस्टम.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 18 Feb 2026 03:04 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

ChatGPT: डिजिटल दौर में साइबर खतरों के बढ़ते जोखिम को देखते हुए OpenAI ने ChatGPT के लिए दो नए सुरक्षा फीचर पेश किए हैं लॉकडाउन मोड और एलीवेटेड रिस्क चेतावनी सिस्टम. इन दोनों का उद्देश्य यूजर्स को बेहतर सुरक्षा और अधिक पारदर्शिता देना है ताकि वे संवेदनशील डेटा के साथ काम करते समय ज्यादा कंट्रोल महसूस कर सकें.

क्या है लॉकडाउन मोड और किनके लिए है उपयोगी?

लॉकडाउन मोड एक एडवांस सेफ्टी ऑप्शन है जिसे खास तौर पर उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो साइबर हमलों के ज्यादा खतरे में रहते हैं. इसमें बड़े संगठनों के अधिकारी, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ और कॉर्पोरेट टीमें शामिल हो सकती हैं. यह फीचर आम यूजर्स के लिए अनिवार्य नहीं है बल्कि उन परिस्थितियों के लिए बनाया गया है जहां अतिरिक्त सुरक्षा परत की जरूरत होती है.

जब लॉकडाउन मोड सक्रिय किया जाता है तो ChatGPT का बाहरी सिस्टम्स के साथ संपर्क काफी सीमित हो जाता है. कई टूल्स और फीचर्स को नियंत्रित या बंद कर दिया जाता है ताकि किसी भी प्रकार की छिपी या दुर्भावनापूर्ण कमांड के जरिए डेटा चोरी की संभावना कम हो सके. उदाहरण के तौर पर, वेब ब्राउज़िंग केवल सुरक्षित कैश्ड कंटेंट तक सीमित रहती है और लाइव नेटवर्क रिक्वेस्ट को रोका जाता है. अगर किसी फीचर की सुरक्षा को पूरी तरह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता तो उसे अस्थायी रूप से निष्क्रिय भी किया जा सकता है.

एंटरप्राइज स्तर पर अतिरिक्त नियंत्रण

एंटरप्राइज यूजर्स के लिए पहले से ही मजबूत सुरक्षा व्यवस्थाएं मौजूद हैं लेकिन लॉकडाउन मोड इन सुरक्षा उपायों को और कड़ा बनाता है. वर्कस्पेस एडमिनिस्ट्रेटर विशेष भूमिका बनाकर इसे सक्रिय कर सकते हैं. इसके बाद वे तय कर सकते हैं कि कौन-कौन से ऐप्स और उनकी कौन-सी गतिविधियाँ लॉकडाउन मोड में उपलब्ध रहेंगी.

इसके साथ ही, अनुपालन (compliance) लॉगिंग टूल्स भी दिए गए हैं, जिनकी मदद से यह ट्रैक किया जा सकता है कि कौन-सा डेटा साझा हुआ और कौन-से सिस्टम्स से जुड़ा. इससे संगठनों को पारदर्शिता और निगरानी दोनों में मदद मिलती है. फिलहाल यह सुविधा एंटरप्राइज और सेक्टर-विशिष्ट योजनाओं में उपलब्ध है जबकि आम उपभोक्ता योजनाओं में इसे जल्द शामिल किए जाने की संभावना है.

एलीवेटेड रिस्क चेतावनी

दूसरा बड़ा बदलाव है एलीवेटेड रिस्क चेतावनी सिस्टम. कुछ AI फीचर्स ऐसे होते हैं जो इंटरनेट या बाहरी सिस्टम्स तक पहुंच बनाते हैं. इससे कार्यक्षमता तो बढ़ती है लेकिन संभावित जोखिम भी पैदा हो सकते हैं. अब ChatGPT के कुछ फीचर्स में स्पष्ट चेतावनी दिखाई देगी जिससे यूजर्स समझ सकें कि किसी फीचर को चालू करने पर क्या प्रभाव पड़ सकता है. यह चेतावनी बताएगी कि कौन-से जोखिम संभव हैं और किन परिस्थितियों में उस फीचर का इस्तेमाल करना उचित है.

जैसे, अगर कोई कोडिंग टूल नेटवर्क एक्सेस की अनुमति देता है तो उसके साथ संभावित सुरक्षा कमजोरियों का उल्लेख किया जाएगा. भविष्य में जैसे-जैसे सुरक्षा तकनीक बेहतर होगी और जोखिम कम होंगे, वैसे-वैसे इन चेतावनियों को हटाया भी जा सकता है. वहीं, नई सुविधाओं के साथ नई चेतावनियां भी जोड़ी जा सकती हैं.

यह भी पढ़ें:

AI समिट में भारतीय सेना ने दिखाया टेक्नोलॉजी में दम! पेश कीं ऐसी ड्यूल-यूज एआई ताकतें, दुनिया रह गई दंग

Published at : 18 Feb 2026 03:04 PM (IST)
Tags :
ChatGPT TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
चौंकाने वाला अपडेट! ChatGPT में आया लॉकडाउन मोड और रिस्क वॉर्निंग फीचर, अब पहले से भी ज्यादा सुरक्षित होगा आपका डेटा!
चौंकाने वाला अपडेट! ChatGPT में आया लॉकडाउन मोड और रिस्क वॉर्निंग फीचर, अब पहले से भी ज्यादा सुरक्षित होगा आपका डेटा!
टेक्नोलॉजी
एंड्रॉयड फोन में प्राइवेसी को लेकर रहती है टेंशन? अभी बदल लें ये सेटिंग्स, एकदम सेफ रहेगा डेटा
एंड्रॉयड फोन में प्राइवेसी को लेकर रहती है टेंशन? अभी बदल लें ये सेटिंग्स, एकदम सेफ रहेगा डेटा
टेक्नोलॉजी
गूगल ने कर दी मौज, पुराने फोन में भी मिलेगा आईफोन वाला एयरड्रॉप फीचर, चुटकियों में शेयर होगा डेटा
गूगल ने कर दी मौज, पुराने फोन में भी मिलेगा आईफोन वाला एयरड्रॉप फीचर, चुटकियों में शेयर होगा डेटा
टेक्नोलॉजी
कैसे ठप पड़ जाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म! जानिए क्या होते हैं कारण और कैसे होता है ठीक
कैसे ठप पड़ जाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म! जानिए क्या होते हैं कारण और कैसे होता है ठीक
Advertisement

वीडियोज

Delhi Dwarka Accident: Sahil की मां की गुहार..आरोपी के पिता​ को पुलिस क्यों नहीं कर रही गिरफ्तार?
Maharashtra Breaking: लड़की के अपहरण के बाद हिंदू संगठनों का हंगामा, हाइवे किया जाम | Baramati
Assam Elections 2026: Bhupen Borah 22 फरवरी को होंगे BJP में शामिल | Himanta Biswa Sarma
Gold-Silver Traders के लिए Big Update! MCX ने बढ़ाया Trading Time | Paisa Live
₹1.5 Lakh तक Cashless Treatment – Road Accident Victims के लिए बड़ी खबर | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राज्यसभा में बदलेगा समीकरण! 37 सीटों के चुनाव से बदलेगी तस्वीर, किन नेताओं की वापसी नामुमकिन, समझें गणित
राज्यसभा में बदलेगा समीकरण! 37 सीटों के चुनाव से बदलेगी तस्वीर, किन नेताओं की वापसी नामुमकिन, समझें गणित
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा सुप्रीमो मायावती को क्यों मिला टाइप 8 बंगला? पूर्व सीएम ने खुद बता दी ये वजह
बसपा सुप्रीमो मायावती को क्यों मिला टाइप 8 बंगला? पूर्व सीएम ने खुद बता दी ये वजह
इंडिया
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
क्रिकेट
IND VS PAK: पाकिस्तान पर सुपर 8 से बाहर होने का मंडरा रहा खतरा, शदाब खान ने भारत से फाइनल खेलने पर दे दिया बयान
पाकिस्तान पर सुपर 8 से बाहर होने का मंडरा रहा खतरा, शदाब खान ने भारत से फाइनल खेलने पर दे दिया बयान
बॉलीवुड
वेटिंलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, संजय दत्त, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दिकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
वेटिंलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दिकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
इंडिया
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
फूड
Apple Pesticide Removal: क्या आप भी सिर्फ धोकर खा लेते हैं सेब, जानें इस पर मौजूद पेस्टिसाइड कैसे करें साफ?
क्या आप भी सिर्फ धोकर खा लेते हैं सेब, जानें इस पर मौजूद पेस्टिसाइड कैसे करें साफ?
यूटिलिटी
जेवर एयरपोर्ट के पास खरीदना है घर तो तुरंत करें अप्लाई, इस अथॉरिटी ने निकाली बंपर स्कीम
जेवर एयरपोर्ट के पास खरीदना है घर तो तुरंत करें अप्लाई, इस अथॉरिटी ने निकाली बंपर स्कीम
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget