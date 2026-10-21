बिहार MLC चुनाव: किस सीट से कौन लड़ रहा? पार्टी और उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट

बिहार में आठ सीटों पर 23 अक्टूबर (शुक्रवार) को एमएलसी का चुनाव होना है. आज (बुधवार) प्रचार का शोर थम जाएगा. जिन सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, उनमें पटना स्नातक, दरभंगा स्नातक, तिरहुत स्नातक, कोसी स्नातक, पटना शिक्षक, दरभंगा शिक्षक, तिरहुत शिक्षक और सारण शिक्षक सीट है.

एनडीए में जेडीयू और बीजेपी चार-चार सीटों पर लड़ रही है. जन सुराज की बात करें तो सभी आठ सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवार खड़े किए हैं. वहीं आरजेडी और कांग्रेस ने भी उम्मीदवार उतारे हैं. कई सीटों पर इन दोनों पार्टियों की ओर से कैंडिडेट खड़े हो गए हैं.

एक नजर में पार्टी और उम्मीदवारों के नाम देखें

जेडीयू के चार उम्मीदवारों की लिस्ट

पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र- नीरज कुमार

तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र- अभिषेक झा

सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र- आनंद पुष्कर

दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र- घनश्याम राय

बीजेपी के चार कैंडिडेट के नाम देखें

पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र- नवल किशोर यादव

कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र- डॉ. एनके यादव

दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र- सर्वेश कुमार

तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र- नरेंद्र प्रसाद सिंह

आरजेडी की ओर से लड़ेंगे 7 उम्मीदवार

पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र- डॉ. संजीव कुमार सिंह

पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र- दिलीप कुमार

कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र- नितेश कुमार

दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र- अनिल कुमार झा

सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र- प्रो. जयराम यादव

तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र- डॉ. रश्मि विनायक गौतम

दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र- डॉ. कुंवर राय (कुमर राय)

कांग्रेस ने भी पांच उम्मीदवारों को उतारा

दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र- डॉ. मदन मोहन झा

दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र- रजनीकांत पाठक

कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र- मनोज कुमार जायसवाल

पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र- डॉ. संजय यादव

पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र- डॉ. असदुल्लाह खान

जन सुराज ने सभी आठ उम्मीदवारों के नाम

दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र- एसपी राय

दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र- डॉ. मोहम्मद इम्तियाज नूरानी

सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र- आफाक अहमद

पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र- दिव्या ज्योति

कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र- रजनीश रंजन

पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र- डॉ. अनुज सिंह

तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र- डॉ. विमोहन कुमार

तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र- भूषण झा

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इस चुनाव में कौन कर सकता है वोट?

स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसे व्यक्ति मतदान कर सकते हैं, जिनके पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री कम से कम तीन वर्ष से हो और जो संबंधित स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में निवास करते हों. इसके लिए मतदाताओं को विशेष रूप से तैयार की जाने वाली मतदाता सूची में अपना नाम पंजीकृत कराना होता है.

शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में राज्य के ऐसे शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत शिक्षक मतदान कर सकते हैं, जो माध्यमिक विद्यालय स्तर से नीचे के न हों. इनमें उच्च विद्यालय, कॉलेज और विश्वविद्यालय शामिल हैं. संबंधित शिक्षक के पास कम से कम तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव होना चाहिए और पात्र शिक्षकों को भी संबंधित शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में अलग से पंजीकरण कराना होता है.

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