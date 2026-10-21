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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीआपके Google Account में कौन-कौन कर रहा है लॉगिन? मिनटों में ऐसे जानें

आपके Google Account में कौन-कौन कर रहा है लॉगिन? मिनटों में ऐसे जानें

क्या आपका Google Account किसी अनजान डिवाइस में लॉगिन है? Gmail, Google Drive और दूसरी जरूरी जानकारी सुरक्षित रखने के लिए जानें कि आपका अकाउंट किन डिवाइस में खुला है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 21 Oct 2026 10:29 AM (IST)
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Google Account में हमारी जरूरी फाइलें, फोटो और कई दूसरे अकाउंट से जुड़ी जानकारियां मौजूद होती हैं. ऐसे में अगर कोई दूसरा व्यक्ति बिना आपकी जानकारी के आपके अकाउंट में लॉगिन कर ले, तो आपकी निजी जानकारी खतरे में पड़ सकती है. कई बार इसकी शुरुआत छोटी-छोटी गड़बड़ियों से होती है. जैसे Gmail के Sent फोल्डर में ऐसी ईमेल दिखना, जिन्हें आपने भेजा ही नहीं, Google Drive में अनजान फाइलें मिलना या किसी सर्विस का पासवर्ड रीसेट करने वाला ईमेल आना, ऐसी एक्टिविटी को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है.

कई बार ऐसे भी होता है कि किसी दूसरे डिवाइस पर आपका अकाउंट खुला हो या कोई अनजान व्यक्ति उसका इस्तेमाल कर रहा हो. अच्छी बात यह है कि Google में मौजूद सेटिंग की मदद से आप पता लगा सकते हैं कि आपका अकाउंट किन डिवाइस में लॉगिन है. तो आइए जानते हैं कि मिनटों में कैसे जानें Google Account में कौन-कौन लॉगिन कर रहा है. 

Google Account में लॉगिन डिवाइस ऐसे चेक करें

1. इसके लिए आपको कोई अलग ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है. कंप्यूटर या मोबाइल के ब्राउजर से ही यह जानकारी देख सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले myaccount.google.com पर जाएं और अपने Google Account में लॉगिन करें. 

2. अब Security सेक्शन खोलें. 

3. नीचे जाकर Your Devices का ऑप्शन खोजें. 

4. यहां Manage all devices पर क्लिक करें. 

5. इसके बाद आपको उन डिवाइस की जानकारी मिलेगी, जिन पर आपका Google Account लॉगिन है. इसमें डिवाइस का टाइप, उसका मॉडल, इंटरनेट कनेक्शन के आधार पर परमिशन लोकेशन और पिछली एक्टिविटी का समय शामिल हो सकता है. 

मोबाइल से कैसे देखें लॉगिन डिवाइस?

अगर आप फोन से यह जानकारी चेक करना चाहते हैं, तो Gmail या Google ऐप खोलें. ऊपर दाईं ओर अपनी प्रोफाइल फोटो पर टैप करें और Manage your Google Account चुनें. इसके बाद Security सेक्शन में जाकर Your Devices और फिर Manage all devices पर जाएं. यहां भी आपको लॉगिन डिवाइस की लिस्ट मिल जाएगी. 

यह भी पढ़ें - हमेशा Low Power Mode पर रखते हैं फोन? हो सकते हैं ये नुकसान

इन संकेतों को न करें नजरअंदाज

डिवाइस की लिस्ट में कोई ऐसा फोन या कंप्यूटर दिखाई दे, जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते, तो उसकी चेक करें. ऐसी लोकेशन या एक्टिविटी का समय भी ध्यान देने लायक है, जिसे आप पहचान नहीं पा रहे हैं, हालांकि लोकेशन इंटरनेट कनेक्शन के आधार पर दिखाई जाती है, ऐसे में गलत शहर दिखने का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि किसी ने अकाउंट में सेंध लगा दी है. 

अनजान डिवाइस दिखे तो क्या करें?

अगर कोई डिवाइस पहचान में नहीं आता, तो उसके सामने Sign out का ऑप्शन चुनें. इसके बाद अपने Google Account का पासवर्ड बदलें और 2-Step Verification चालू करें. साथ ही Recovery Email, Recovery Phone और अकाउंट से जुड़े थर्ड-पार्टी ऐप्स की जांच करें. अगर कोई जानकारी या ऐप अनजान लगे, तो उसे हटाने के लिए जरूरी कदम उठाएं. आप Security सेक्शन में Recent Security Events और Security Checkup की मदद से भी अकाउंट की सुरक्षा से जुड़ी एक्टिविटी की जांच कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें - चार्जिंग के बाद भी नहीं बढ़ रहा बैटरी पर्सेंटेज, जानें कहां है दिक्कत?

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 21 Oct 2026 10:29 AM (IST)
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