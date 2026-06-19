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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीNetflix Kids Profile: बच्चों के लिए Netflix पर कैसे बनाएं Kids Profile? जानिए पूरा स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

Netflix Kids Profile: बच्चों के लिए Netflix पर कैसे बनाएं Kids Profile? जानिए पूरा स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

नेटफ्लिक्स का किड्स प्रोफाइल बच्चों को एक कंट्रोल एनवायरमेंट में कंटेंट देखने की सुविधा देता है. इसमें बच्चों के लिए चुने गए शो, फिल्में और गेम ही दिखाई देते हैं.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 19 Jun 2026 09:27 AM (IST)
नेटफ्लिक्स का किड्स प्रोफाइल बच्चों को एक कंट्रोल एनवायरमेंट में कंटेंट देखने की सुविधा देता है. इसमें बच्चों के लिए चुने गए शो, फिल्में और गेम ही दिखाई देते हैं.

Netflix Kids Profile: आज के समय में जिस तरह से पेरेंट्स मोबाइल और टीवी के आदी हो चुके हैं, वैसे ही बच्चे भी स्मार्ट टीवी, मोबाइल और टैबलेट पर ऑनलाइन कंटेंट देखने के आदी हो चुके हैं. ऐसे में पेरेंट्स की सबसे बड़ी टेंशन यही रहती है कि बच्चों को केवल उनकी उम्र के अनुसार ही कंटेंट देखने को मिले. इसके लिए अलग-अलग प्लेटफार्म और ऐप्स पर बच्चों को लेकर किड्स प्रोफाइल बनाने के ऑप्शन भी दिए जाते हैं. इन्हीं प्लेटफाॅर्म में से एक नेटफ्लिक्स भी है, जो अपने यूजर्स को किड्स प्रोफाइल बनाने का ऑप्शन देता है, जिसकी मदद से बच्चों के लिए अलग और सुरक्षित प्रोफाइल तैयार किया जा सकता है.

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नेटफ्लिक्स का किड्स प्रोफाइल बच्चों को एक कंट्रोल एनवायरमेंट में कंटेंट देखने की सुविधा देता है. इसमें बच्चों के लिए चुने गए शो, फिल्में और गेम ही दिखाई देते हैं. साथ ही अकाउंट सेटिंग तक सीधी पहुंच भी सीमित रहती है. यही वजह है कि कई पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अलग किड्स प्रोफाइल बनाना पसंद करते हैं.
नेटफ्लिक्स का किड्स प्रोफाइल बच्चों को एक कंट्रोल एनवायरमेंट में कंटेंट देखने की सुविधा देता है. इसमें बच्चों के लिए चुने गए शो, फिल्में और गेम ही दिखाई देते हैं. साथ ही अकाउंट सेटिंग तक सीधी पहुंच भी सीमित रहती है. यही वजह है कि कई पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अलग किड्स प्रोफाइल बनाना पसंद करते हैं.
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नेटफ्लिक्स किड्स प्रोफाइल एक स्पेशल प्रोफाइल होता है, जिसे बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें इंटरफेस नॉर्मल प्रोफाइल की तुलना में बहुत अलग और सरल होता है. बच्चों को केवल उम्र के अनुसार उपलब्ध कंटेंट दिखाई देता है और अकाउंट से जुड़ी जरूरी सेटिंग्स तक उनकी पहुंच नहीं होती है. वहीं किड्स प्रोफाइल की पहचान के लिए प्रोफाइल आइकन पर खास किड्स लोगो भी दिखाई देता है, जिससे इसे आसानी से पहचाना जा सकता है.
नेटफ्लिक्स किड्स प्रोफाइल एक स्पेशल प्रोफाइल होता है, जिसे बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें इंटरफेस नॉर्मल प्रोफाइल की तुलना में बहुत अलग और सरल होता है. बच्चों को केवल उम्र के अनुसार उपलब्ध कंटेंट दिखाई देता है और अकाउंट से जुड़ी जरूरी सेटिंग्स तक उनकी पहुंच नहीं होती है. वहीं किड्स प्रोफाइल की पहचान के लिए प्रोफाइल आइकन पर खास किड्स लोगो भी दिखाई देता है, जिससे इसे आसानी से पहचाना जा सकता है.
Published at : 19 Jun 2026 09:27 AM (IST)
Tags :
Netflix Kids Profile Netflix Parental Controls How To Create Netflix Kids Profile

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