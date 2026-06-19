नेटफ्लिक्स किड्स प्रोफाइल एक स्पेशल प्रोफाइल होता है, जिसे बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें इंटरफेस नॉर्मल प्रोफाइल की तुलना में बहुत अलग और सरल होता है. बच्चों को केवल उम्र के अनुसार उपलब्ध कंटेंट दिखाई देता है और अकाउंट से जुड़ी जरूरी सेटिंग्स तक उनकी पहुंच नहीं होती है. वहीं किड्स प्रोफाइल की पहचान के लिए प्रोफाइल आइकन पर खास किड्स लोगो भी दिखाई देता है, जिससे इसे आसानी से पहचाना जा सकता है.