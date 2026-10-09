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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाउपचुनाव रिजल्ट: अमित शाह बोले, 'राहुल गांधी के दुष्प्रचार के बावजूद जीत रही BJP'

उपचुनाव रिजल्ट: अमित शाह बोले, 'राहुल गांधी के दुष्प्रचार के बावजूद जीत रही BJP'

देश के उपचुनावों के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा. गृह मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन के झूठ और दुष्प्रचार के बावजूद बीजेपी एक के बाद एक चुनाव जीत रही है.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 09 Oct 2026 08:39 PM (IST)
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उपचुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर बयान दिया है. उन्होंने रहा कि राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन के झूठ, भ्रम और दुष्प्रचार के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एक के बाद एक चुनाव जीत रही है. गृह मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी के उपचुनावों और हाल ही में हुए राजस्थान और त्रिपुरा के निकाय चुनावों में NDA को मिली जीत बताती है कि जनता ने INDI अलायंस को पूरी तरह नकार दिया है.

देश के उपचुनावों के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा. पश्चिम बंगाल की दोनों विधानसभा सीटों पर पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की. नंदीग्राम सीट से बीजेपी उम्मीदवार हासिराणी रथ ने करीब 1,05,869 वोटों के विशाल अंतर से प्रचंड जीत हासिल की. वहीं रेजीनगर सीट पर पर भी पार्टी ने उम्मीदवार जीते. कांग्रेस का मजबूत गढ़ माने जाने वाली नौगांव सीट पर बीजेपी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए शानदार जीत हासिल की है. 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस ने यह सीट जीती थी.

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विपक्ष जनाधार को चुका है: अमित शाह

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'जनाधार खो चुके ये दल हर हार के बाद संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं, पर जनता इनका यह चरित्र पहचान चुकी है. इसीलिए एक बार फिर प्रचंड जनादेश देकर बीजेपी पर अपना अटूट विश्वास व्यक्त किया है.' उन्होंने इस जीत के लिए पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान, त्रिपुरा, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री सहित सभी प्रदेश अध्यक्षों और परिश्रमी कार्यकर्ताओं को बधाई दी.

तमिलनाडु की धारापुरम और मदुरंतकम विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में TVK ने एकतरफा जीत दर्ज की. धारापुरम (SC) सीट से टीवीके के पी. सत्यभामा ने 57,370 वोट हासिल कर शानदार जीत दर्ज की है. उन्होंने अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी सत्ताधारी DMK की एस. सुगन्या को करीब 12,090 वोटों से हराया. AIADMK की के. भानुमति 25,307 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं. मदुरंतकम सीट से  TVK की के. मरगाथम कुमारवेल ने डीएमके उम्मीदवार आई. परंथामन के खिलाफ मजबूत बढ़त बनाकर जीत सुनिश्चित की. इस राज्य के उपचुनाव में TVK को औसतन 37 फीसदी से 40 फीसदी तक का वोट शेयर मिला.

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 09 Oct 2026 07:41 PM (IST)
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