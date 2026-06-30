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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीजापान की नई AI पुलिस चीफ Aieko से ठगों की बढ़ी मुश्किलें! ऐसे कर रही लोगों की सुरक्षा

जापान की नई AI पुलिस चीफ Aieko से ठगों की बढ़ी मुश्किलें! ऐसे कर रही लोगों की सुरक्षा

Japan AI Police Chief: इस डिजिटल अवतार को कागावा यूनिवर्सिटी के साइबर सिक्योरिटी सेंटर के विजिटिंग प्रोफेसर तोशिनोरी हिरानो ने तैयार किया है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 30 Jun 2026 07:12 PM (IST)
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  • वह बताती है कि असली पुलिस ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर के लिए नहीं कहती।

Japan AI Police Chief: पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जोरों से काम कर रही है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज लोगों के जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है. कई एआई टूल्स लोगों के काम को आसान बना रहे हैं. वहीं, एआई की मदद से अब रोबोट्स भी तैयार हो रहे हैं जो अनेकों काम करने में सक्षम हैं. इसी कड़ी में जापान ने अब अपने देश में एक नई एआई पुलिस चीफ तैयार की है जो लोगों को ठगों से बचाने का काम कर रही है. आइए जानते हैं कि कैसे काम करती है ये नई एआई पुलिस चीफ.

जापान की नई पहल

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस एआई पुलिस चीफ का नाम आइको रखा गया है. इसके साथ ही इस डिजिटल अवतार को कागावा यूनिवर्सिटी के साइबर सिक्योरिटी सेंटर के विजिटिंग प्रोफेसर तोशिनोरी हिरानो ने तैयार किया है. बता दें कि हिरानो पहले से ही ओसाका पुलिस को साइबर सुरक्षा से जुड़े मामलों में सलाह देते रहे हैं.

उनका मानना है कि एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों तक सुरक्षा संबंधी जानकारी ज्यादा प्रभावी तरीके से पहुंचाई जा सकती है.

ठगी में हो रहा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले लोग फिजिकली लोगों को ठगा करते थे. लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है ठगों ने भी अब नए-नए तरीकों से लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया है. अब साइबर ठग टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों को साइबर ठगी का शिकार बनाते हैं. अक्सर, वे ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके लोगों को डिजिटल अरेस्ट करते हैं तो कई बार एआई जनरेटेड वीडियो के जरिए लोगों को डरा कर उनसे ठगी की जाती है.

ऐसे लोगों को कर रही जागरुक

जानकारी के मुताबिक, आइको ने लोगों को जागरुक करने काम ओसाका पुलिस के आधिकारिक यूट्यूब चैनल से की है. इस चैनल पर "चीफ आइको की क्राइम प्रिवेंशन क्लास" नाम के एक वीडियो डाला गया है जिसमें वो बता रही है कि ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचा जाए. इस वीडियो में एआई पुलिस चीफ ने बताया है कि कैसे ठग लोगों को अपना शिकार बनाते हैं.

इतना ही नहीं, इस वीडियो में आइको ने लोगों को जागरुक किया है कोई भी असली पुलिस अफसर कभी भी ऑनलाइन वीडियो पर अपनी पहचान नहीं बताता है और न ही आपको अरेस्ट वारेंट दिखाता है. इसके अलावा पुलिस कभी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पर लोगों से पेमेंट ट्रांसफर करने को भी नहीं कहती है. ये सब साइबर ठगों की चाल होती है जिससे लोगों को अपने चंगुल में फंसाया जाए.

नए स्कैम से करेगी लोगों को आगाह

ओसाका पुलिस का कहना है कि आइको की ये वीडियो सीरीज आगे आने वाले समय में भी अपडेट होती रहेगी. जैसे-जैसे साइबर अपराधी नए तरीके अपनाएंगे, वैसे-वैसे आइको भी लोगों को उन खतरों के बारे में समय-समय पर जागरूक करती रहेगी. पुलिस को उम्मीद है कि AI टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ऑनलाइन ठगी के मामलों में कमी लाने और लोगों को समय रहते सतर्क करने में मदद मिलेगी.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 30 Jun 2026 07:12 PM (IST)
Tags :
Japan Japan   TECH NEWS HINDI Artificial Intelliegence AI Police
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