वेबसाइट की कुकीज को बिना Accept या Reject किए ही कर देते हैं बंद? जानिए ये चालाकी आपको कितनी महंगी पड़ सकती है

वेबसाइट की कुकीज को बिना Accept या Reject किए ही कर देते हैं बंद? जानिए ये चालाकी आपको कितनी महंगी पड़ सकती है

Website Cookies: जब भी आप किसी नई वेबसाइट पर जाते हैं तो स्क्रीन पर एक पॉप-अप दिखाई देता है जिसमें आपसे कुकीज को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 16 Feb 2026 12:16 PM (IST)
Website Cookies: जब भी आप किसी नई वेबसाइट पर जाते हैं तो स्क्रीन पर एक पॉप-अप दिखाई देता है जिसमें आपसे कुकीज को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है.

जब भी आप किसी नई वेबसाइट पर जाते हैं तो स्क्रीन पर एक पॉप-अप दिखाई देता है जिसमें आपसे कुकीज को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है. अधिकतर लोग जल्दबाजी में उस विंडो को बंद कर देते हैं या बिना कोई विकल्प चुने ही आगे बढ़ जाते हैं. कई बार तो सीधे पेज ही बंद कर दिया जाता है. देखने में यह छोटी-सी बात लगती है लेकिन इसका असर आपकी ऑनलाइन गोपनीयता और वेबसाइट के इस्तेमाल के अनुभव पर पड़ सकता है.

डिजिटल प्राइवेसी से जुड़ी रिपोर्ट्स बताती हैं कि बड़ी संख्या में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को यह ठीक से पता ही नहीं होता कि कुकीज आखिर होती क्या हैं और इनके बारे में निर्णय लेना क्यों जरूरी है. इसी अनजानपन की वजह से लोग बिना सोचे-समझे पॉप-अप को हटा देते हैं.
डिजिटल प्राइवेसी से जुड़ी रिपोर्ट्स बताती हैं कि बड़ी संख्या में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को यह ठीक से पता ही नहीं होता कि कुकीज आखिर होती क्या हैं और इनके बारे में निर्णय लेना क्यों जरूरी है. इसी अनजानपन की वजह से लोग बिना सोचे-समझे पॉप-अप को हटा देते हैं.
असल में कुकीज छोटी टेक्स्ट फाइलें होती हैं जो वेबसाइट आपके ब्राउजर में सेव करती है. इनमें आपकी ब्राउज़िंग से जुड़ी जानकारी जैसे आपने कौन-से पेज देखे, क्या सर्च किया और कौन-सी भाषा या सेटिंग चुनी, जैसी डिटेल्स शामिल हो सकती हैं. कुछ कुकीज वेबसाइट के अपने काम के लिए होती हैं जबकि कुछ बाहरी कंपनियों से जुड़ी होती हैं जो आपके व्यवहार के आधार पर विज्ञापन या सुझाव दिखाती हैं.
असल में कुकीज छोटी टेक्स्ट फाइलें होती हैं जो वेबसाइट आपके ब्राउजर में सेव करती है. इनमें आपकी ब्राउज़िंग से जुड़ी जानकारी जैसे आपने कौन-से पेज देखे, क्या सर्च किया और कौन-सी भाषा या सेटिंग चुनी, जैसी डिटेल्स शामिल हो सकती हैं. कुछ कुकीज वेबसाइट के अपने काम के लिए होती हैं जबकि कुछ बाहरी कंपनियों से जुड़ी होती हैं जो आपके व्यवहार के आधार पर विज्ञापन या सुझाव दिखाती हैं.
