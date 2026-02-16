एक्सप्लोरर
वेबसाइट की कुकीज को बिना Accept या Reject किए ही कर देते हैं बंद? जानिए ये चालाकी आपको कितनी महंगी पड़ सकती है
Website Cookies: जब भी आप किसी नई वेबसाइट पर जाते हैं तो स्क्रीन पर एक पॉप-अप दिखाई देता है जिसमें आपसे कुकीज को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है.
जब भी आप किसी नई वेबसाइट पर जाते हैं तो स्क्रीन पर एक पॉप-अप दिखाई देता है जिसमें आपसे कुकीज को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है. अधिकतर लोग जल्दबाजी में उस विंडो को बंद कर देते हैं या बिना कोई विकल्प चुने ही आगे बढ़ जाते हैं. कई बार तो सीधे पेज ही बंद कर दिया जाता है. देखने में यह छोटी-सी बात लगती है लेकिन इसका असर आपकी ऑनलाइन गोपनीयता और वेबसाइट के इस्तेमाल के अनुभव पर पड़ सकता है.
