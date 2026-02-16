वेबसाइट की कुकीज को बिना Accept या Reject किए ही कर देते हैं बंद? जानिए ये चालाकी आपको कितनी महंगी पड़ सकती है

असल में कुकीज छोटी टेक्स्ट फाइलें होती हैं जो वेबसाइट आपके ब्राउजर में सेव करती है. इनमें आपकी ब्राउज़िंग से जुड़ी जानकारी जैसे आपने कौन-से पेज देखे, क्या सर्च किया और कौन-सी भाषा या सेटिंग चुनी, जैसी डिटेल्स शामिल हो सकती हैं. कुछ कुकीज वेबसाइट के अपने काम के लिए होती हैं जबकि कुछ बाहरी कंपनियों से जुड़ी होती हैं जो आपके व्यवहार के आधार पर विज्ञापन या सुझाव दिखाती हैं.