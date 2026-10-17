UP के इस जिले में 3 दिन तक बंद रहेंगी शराब की दुकानें, जानें क्या है वजह?

उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में तीन दिन के लिए शराबबंदी लागू की गई है. इस संबंध में जिलाधिकारी की तरफ से आदेश जारी किया गया. MLC शिक्षक-स्नातक चुनाव को लेकर जिलाधिकारी सत्येन्द्र कुमार ने आदेश जारी किया. 21 अक्टूबर शाम 4 बजे से 23 अक्टूबर मतदान खत्म होने तक शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी. 27 अक्टूबर मतगणना वाले दिन शराब की दुकानों की पूर्ण बंदी रहेगा.

दरअसल वाराणसी खंड के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्र में विधान परिषद के चुनाव होने वाले हैं. वहीं निर्वाचन क्षेत्र में लोक शांति व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन की तरफ से जनपद वाराणसी में तीन दिनों तक शराब की बिक्री को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है. इस आदेश का सख्ती से पालन कराया जाएगा. वाराणसी खंड के शिक्षक और स्नातक एमएलसी के लिए 23 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 27 अक्टूबर को मतगणना की जाएगी.

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21 से 23 और 27 अक्टूबर को शराब की बिक्री पर रोक

एबीपी लाइव को वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 23 अक्टूबर को वाराणसी खंड के शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग होगी. इसके अलावा 27 अक्टूबर को मतगणना की जाएगी. निर्वाचन क्षेत्र में लोक शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर शाम 4:00 बजे से 23 अक्टूबर को मतदान के समाप्ति तक शराब की दुकान बंद रहेगी. इसके अलावा मतगणना की तिथि 27 अक्टूबर को पूरे दिन शराब की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है. और इस नियम का पालन करना अनिवार्य है.

चुनाव को लेकर तैयारी पूरी

वाराणसी खंड के शिक्षक और स्नातक एमएलसी की वोटिंग प्रक्रिया को शांति और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है. वहीं निर्दल प्रत्याशी और प्रमुख पार्टियों की तरफ से भी अपने प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक दी गई है. अब देखना यह होगा कि एमएलसी चुनाव में किस प्रत्याशी का दमखम देखने को मिलता है.

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