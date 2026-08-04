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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअलीगढ़ में पड़ोसी ने किशोर के साथ किया कुकर्म, POCSO में FIR दर्ज

अलीगढ़ में पड़ोसी ने किशोर के साथ किया कुकर्म, POCSO में FIR दर्ज

Aligarh News In Hindi: अलीगढ़ के गांधी पार्क इलाके में एक 25 वर्षीय युवक ने पड़ोस में रहने वाले 14 वर्षीय किशोर को बंधक बनाकर उसके साथ कुकर्म किया. परिजनों के पहुंचने पर आरोपी धक्का देकर फरार हो गया.

Written By : खालिक अंसारी, अलीगढ़ |  Updated at : 04 Aug 2026 10:58 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद से एक बेहद शर्मनाक और सनसनीखेज वारदात सामने आई है. थाना गांधी पार्क इलाके में एक 25 वर्षीय युवक ने अपने ही मोहल्ले में रहने वाले 14 वर्षीय किशोर के घर में घुसकर दरिंदगी की हदें पार कर दीं. आरोपी ने किशोर के हाथ-पैर बांधकर और मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसके साथ जबरन कुकर्म किया. घटना को अंजाम दे रहे आरोपी को जब किशोर के माता-पिता ने रंगे हाथों पकड़ लिया, तो वह उन्हें धक्का देकर मौके से फरार हो गया.

जानकारी के अनुसार, पीड़ित किशोर के माता-पिता उसे घर पर अकेला छोड़कर किसी रिश्तेदारी में गाजियाबाद गए हुए थे. इसी दौरान 14 वर्षीय किशोर दुकान से माचिस लेकर वापस अपने घर लौट रहा था. तभी पड़ोस में रहने वाला 25 वर्षीय आरोपी युवक उसके पीछे-पीछे घर में घुस गया. आरोपी ने किशोर को जबरन पकड़ लिया, उसके हाथ-पैर बांध दिए और आवाज बाहर न जाए इसलिए उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर कुकर्म की वारदात को अंजाम देने लगा.

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दरवाजे के नीचे से झांका तो उड़े परिजनों के होश

रात करीब 10:00 बजे जब किशोर के माता-पिता गाजियाबाद से वापस लौटे, तो घर के मुख्य दरवाजे की कुंडी अंदर से लगी हुई थी. उन्होंने दरवाजे के नीचे से झांक कर देखा, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. आरोपी युवक उनके बेटे के साथ कुकर्म कर रहा था. परिजनों ने शोर मचाते हुए दरवाजा खोलने के लिए गेट पीटा. इसके बाद आरोपी नग्न हालत में दरवाजे के पास पहुंचा और गेट खोल दिया. जैसे ही परिजनों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, वह उन्हें धक्का देकर अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गया.

बेहोशी की हालत में मिला पीड़ित, अस्पताल में भर्ती

माता-पिता जब घर के अंदर दाखिल हुए, तो उनका बेटा जमीन पर नग्न और बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था. उसके दोनों हाथ-पैर बंधे हुए थे और मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था. परिजनों ने तुरंत उसके हाथ-पैर खोले, उसे पानी पिलाकर होश में लाए और पुलिस को घटना की सूचना दी. सूचना मिलते ही थाना गांधी पार्क पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ित किशोर को मेडिकल परीक्षण और उपचार के लिए जिला मलखान सिंह अस्पताल में भर्ती कराया है.

पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) में मुकदमा दर्ज, तलाश तेज

पीड़ित परिजनों की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस की कई टीमें फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं. अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.

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Published at : 04 Aug 2026 11:01 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Aligarh News UP Crime News POCSO Act
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