हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडIn Pics: बीजेपी सांसद रवि किशन ने पत्नी के साथ इस अंदाज में मनाया करवा चौथ, सामने आईं तस्वीरें

In Pics: बीजेपी सांसद रवि किशन ने पत्नी के साथ इस अंदाज में मनाया करवा चौथ, सामने आईं तस्वीरें

Ravi Kishan: फिल्म अभिनेता एवं गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला ने करवा चौथ के पावन अवसर पर व्रत रखने वाली सभी सुहागिन महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी है.

By : नीरज श्रीवास्‍तव  | Updated at : 11 Oct 2025 11:35 AM (IST)
Ravi Kishan: फिल्म अभिनेता एवं गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला ने करवा चौथ के पावन अवसर पर व्रत रखने वाली सभी सुहागिन महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी है.

बीजेपी सांसद रवि किशन शुक्ला

1/6
बीजेपी सांसद इस अवसर पर गोरखपुर से मुंबई पहुंचे और पत्नी प्रीति शुक्ला के साथ करवा चौथ का त्योहार मनाया.
बीजेपी सांसद इस अवसर पर गोरखपुर से मुंबई पहुंचे और पत्नी प्रीति शुक्ला के साथ करवा चौथ का त्योहार मनाया.
2/6
रवि किशन ने कहा- 'करवा चौथ का व्रत भारतीय संस्कृति की आत्मा में रचा-बसा एक ऐसा पर्व है, जो नारी के त्याग, प्रेम और विश्वास का प्रतीक है. इस पावन व्रत से परिवार में सौहार्द, स्नेह और अटूट बंधन की भावना सशक्त होती है. सभी व्रती माताओं-बहनों को उनकी ओर से मंगलकामनाएं. माँ पार्वती सबके सुहाग की रक्षा करें और हर दांपत्य जीवन सुखमय एवं समृद्ध हो.'
रवि किशन ने कहा- 'करवा चौथ का व्रत भारतीय संस्कृति की आत्मा में रचा-बसा एक ऐसा पर्व है, जो नारी के त्याग, प्रेम और विश्वास का प्रतीक है. इस पावन व्रत से परिवार में सौहार्द, स्नेह और अटूट बंधन की भावना सशक्त होती है. सभी व्रती माताओं-बहनों को उनकी ओर से मंगलकामनाएं. माँ पार्वती सबके सुहाग की रक्षा करें और हर दांपत्य जीवन सुखमय एवं समृद्ध हो.'
3/6
सांसद रवि किशन ने बताया कि उन्होंने यह त्यौहार मुंबई स्थित अपने आवास पर अपनी धर्मपत्नी प्रीति शुक्ला के साथ पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ मनाया. पूजा-अर्चना के बाद दोनों ने एक-दूसरे के दीर्घायु और सुखी वैवाहिक जीवन की मंगलकामना की.
सांसद रवि किशन ने बताया कि उन्होंने यह त्यौहार मुंबई स्थित अपने आवास पर अपनी धर्मपत्नी प्रीति शुक्ला के साथ पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ मनाया. पूजा-अर्चना के बाद दोनों ने एक-दूसरे के दीर्घायु और सुखी वैवाहिक जीवन की मंगलकामना की.
4/6
रविकिशन दिनभर की भागदौड़ के बाद मुंबई पहुंचे और फिर करवाचौथ का व्रत रखीं अपनी धर्मपत्नी प्रीति शुक्ला को जल ग्रहण करवाने के पश्चात उनका व्रत पूर्ण कराया.
रविकिशन दिनभर की भागदौड़ के बाद मुंबई पहुंचे और फिर करवाचौथ का व्रत रखीं अपनी धर्मपत्नी प्रीति शुक्ला को जल ग्रहण करवाने के पश्चात उनका व्रत पूर्ण कराया.
5/6
बीजेपी सांसद ने इसकी कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं जिसमें वो पत्नी के साथ दिखाई दे रहे हैं और उन्हें जल ग्रहण करवाकर उनका व्रत पूर्ण करा रहे हैं.
बीजेपी सांसद ने इसकी कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं जिसमें वो पत्नी के साथ दिखाई दे रहे हैं और उन्हें जल ग्रहण करवाकर उनका व्रत पूर्ण करा रहे हैं.
6/6
करवा चौथ का यह व्रत उत्तर भारत में बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है, जिसमें विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए दिनभर निर्जला व्रत रखती हैं और रात में चाँद के दर्शन के बाद व्रत का पारण करती हैं.
करवा चौथ का यह व्रत उत्तर भारत में बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है, जिसमें विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए दिनभर निर्जला व्रत रखती हैं और रात में चाँद के दर्शन के बाद व्रत का पारण करती हैं.
Published at : 11 Oct 2025 11:35 AM (IST)
Tags :
Gorakhpur Ravi Kishan Shukla Karwa Chauth 2025

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Election Survey: नीतीश, तेजस्वी, प्रशांत किशोर या चिराग, कौन बनेगा बिहार का CM; सामने आया सी-वोटर का चौंकाने वाला सबसे ताजा सर्वे
नीतीश, तेजस्वी, PK या चिराग, कौन बनेगा बिहार का CM; सामने आया C-Voter का चौंकाने वाला सर्वे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव को JPNIC आने से रोकने के लिए बढ़ाई सुरक्षा, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात
अखिलेश यादव को JPNIC आने से रोकने के लिए बढ़ाई सुरक्षा, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात
क्रिकेट
रोहित शर्मा को बनाया गया कप्तान, विराट हुए टीम से बाहर, पढ़िए क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी खबर
रोहित शर्मा को बनाया गया कप्तान, विराट हुए टीम से बाहर, पढ़िए क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी खबर
बॉलीवुड
करवा चौथ के रंग में रंगीं बॉलीवुड की देसी गर्ल, स्पेशल पोस्ट शेयर कर पति निक जोनस पर जताया प्यार
करवा चौथ के रंग में रंगीं बॉलीवुड की देसी गर्ल, स्पेशल पोस्ट शेयर कर पति निक जोनस पर जताया प्यार
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

करवा चौथ पर जुदाई की कसम, पति को बाय, प्रेमी का वेलकम
Road Rage: Coimbatore में कार ने स्कूटी वाले को रौंदा, रौंगटे खड़े कर देगा ये Video!
बंटेंगे तो कटेंगे SEASON 2! | Bihar Election 2025 | CM Yogi
Sandeep Chaudhary: बंटेंगे तो कटेंगे... हर चुनाव में यही रटेंगे!
National Habit: पटना Metro से London तक, भारतीयों की पीक ने दुनिया में कराई थू-थू!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Election Survey: नीतीश, तेजस्वी, प्रशांत किशोर या चिराग, कौन बनेगा बिहार का CM; सामने आया सी-वोटर का चौंकाने वाला सबसे ताजा सर्वे
नीतीश, तेजस्वी, PK या चिराग, कौन बनेगा बिहार का CM; सामने आया C-Voter का चौंकाने वाला सर्वे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव को JPNIC आने से रोकने के लिए बढ़ाई सुरक्षा, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात
अखिलेश यादव को JPNIC आने से रोकने के लिए बढ़ाई सुरक्षा, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात
क्रिकेट
रोहित शर्मा को बनाया गया कप्तान, विराट हुए टीम से बाहर, पढ़िए क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी खबर
रोहित शर्मा को बनाया गया कप्तान, विराट हुए टीम से बाहर, पढ़िए क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी खबर
बॉलीवुड
करवा चौथ के रंग में रंगीं बॉलीवुड की देसी गर्ल, स्पेशल पोस्ट शेयर कर पति निक जोनस पर जताया प्यार
करवा चौथ के रंग में रंगीं बॉलीवुड की देसी गर्ल, स्पेशल पोस्ट शेयर कर पति निक जोनस पर जताया प्यार
विश्व
Nobel Prize 2025: 'मारिया कोरिना ने भी माना, मैं असली हकदार', नोबेल पुरस्कार न मिलने पर छलका ट्रंप का दर्द! बोले- मैंने उनसे ये नहीं कहा...
'मारिया कोरिना ने भी माना, मैं असली हकदार', नोबेल पुरस्कार न मिलने पर छलका ट्रंप का दर्द! बोले- मैंने उनसे ये नहीं कहा...
नौकरी
बिहार में निकली 370 से ज्यादा पदों पर भर्तियां, जानें कौन और कैसे कर सकते हैं अप्लाई
बिहार में निकली 370 से ज्यादा पदों पर भर्तियां, जानें कौन और कैसे कर सकते हैं अप्लाई
हेल्थ
सिगरेट के मुकाबले तंबाकू से तेजी से बढ़ता है कैंसर का खतरा, स्टडी में सामने आया सच
सिगरेट के मुकाबले तंबाकू से तेजी से बढ़ता है कैंसर का खतरा, स्टडी में सामने आया सच
जनरल नॉलेज
बहरीन में सस्ता है सोना, वहां से कितना गोल्ड खरीदकर ला सकते हैं भारत?
बहरीन में सस्ता है सोना, वहां से कितना गोल्ड खरीदकर ला सकते हैं भारत?
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
Embed widget