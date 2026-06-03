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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब चुनाव से पहले बीजेपी का सिख वोटर्स पर बड़ा दांव, दफ्तर में लगी महाराजा रणजीत सिंह की तस्वीर

पंजाब चुनाव से पहले बीजेपी का सिख वोटर्स पर बड़ा दांव, दफ्तर में लगी महाराजा रणजीत सिंह की तस्वीर

Punjab News: पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नए प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों के दफ्तर में महाराजा रणजीत सिंह की तस्वीर लगाकर पार्टी ने पंथक राजनीति को लेकर बड़ा संदेश देने की कोशिश की है.

By : सचिन कुमार | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 03 Jun 2026 11:38 PM (IST)
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पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी ने सिख और पंथक वोट बैंक को साधने की कोशिशें तेज कर दी हैं. इसी रणनीति के तहत पार्टी ने पंजाब में सिख साम्राज्य के संस्थापक और पहले महाराजा माने जाने वाले महाराजा रणजीत सिंह को प्रमुखता से सामने रखना शुरू किया है.

हाल ही में नियुक्त किए गए पंजाब बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों के चंडीगढ़ स्थित पार्टी मुख्यालय के कार्यालय में महाराजा रणजीत सिंह की बड़ी तस्वीर लगाई गई है. इस तस्वीर के एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की तस्वीरें हैं, जबकि दूसरी ओर जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीरें लगाई गई हैं.

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सिख समुदाय को संदेश देने की कोशिश

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह कदम सीधे तौर पर पंजाब के सिख मतदाताओं को संदेश देने के लिए उठाया गया है. बीजेपी लंबे समय से राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है और पार्टी अब खुद को केवल हिंदू वोट बैंक तक सीमित नहीं दिखाना चाहती.

इसी कड़ी में पार्टी ने हाल ही में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ की जगह जट्ट सिख नेता केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब बीजेपी की कमान सौंपी है. इससे पहले भी बीजेपी सिख समुदाय के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए कई कदम उठा चुकी है.

पंजाब की राजनीति में सिख वोटरों की अहम भूमिका

2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब की कुल आबादी में सिख समुदाय की हिस्सेदारी करीब 58 प्रतिशत है, जबकि हिंदू आबादी लगभग 39 प्रतिशत है. ऐसे में राज्य की राजनीति में सिख वोट बैंक की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है. पंजाब में अक्सर धार्मिक और पंथक मुद्दे चुनावी चर्चा के केंद्र में रहते हैं.

पंजाब बीजेपी नेता प्रीतपाल सिंह बालियांवाल ने कहा कि महाराजा रणजीत सिंह की तस्वीर लगाकर पार्टी पंजाब के लोगों को यह संदेश देना चाहती है कि बीजेपी राज्य में ऐसा शासन देना चाहती है जहां सभी लोगों को समान सम्मान और अधिकार मिले.

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उन्होंने कहा कि महाराजा रणजीत सिंह के शासन को एक आदर्श प्रशासन के रूप में देखा जाता है और बीजेपी उसी सोच को आगे बढ़ाने की बात कर रही है.

बालियांवाल ने कहा कि अक्सर बीजेपी पर हिंदुओं की पार्टी होने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन पंजाब में पार्टी ने एक जट्ट सिख नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और कार्यालय में महाराजा रणजीत सिंह की तस्वीर लगाकर यह संदेश दिया है कि बीजेपी सभी वर्गों और समुदायों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है.

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Published at : 03 Jun 2026 11:32 PM (IST)
Tags :
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