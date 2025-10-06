हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराजस्थानSMS अस्पताल में भीषण आग के बाद खुले आसमान के नीचे रखे गए गंभीर मरीज, सामने आईं परेशान करने वाली तस्वीरें

SMS अस्पताल में भीषण आग के बाद खुले आसमान के नीचे रखे गए गंभीर मरीज, सामने आईं परेशान करने वाली तस्वीरें

Jaipur SMS Hospital Fire: SMS अस्पताल के ICU में आग लगने से छह मरीजों की दर्दनाक मौत हुई. घटना ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्थाओं में गंभीर खामियों को उजागर कर दिया है.

By : मोहम्मद मोईन  | Updated at : 06 Oct 2025 08:07 AM (IST)
Jaipur SMS Hospital Fire: SMS अस्पताल के ICU में आग लगने से छह मरीजों की दर्दनाक मौत हुई. घटना ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्थाओं में गंभीर खामियों को उजागर कर दिया है.

सवाई मानसिंह अस्पताल में आग

1/8
जयपुर के SMS अस्पताल के ICU में अचानक आग लगने से बड़ा हादसा हो गया. SMS अस्पताल सिर्फ जयपुर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है.
जयपुर के SMS अस्पताल के ICU में अचानक आग लगने से बड़ा हादसा हो गया. SMS अस्पताल सिर्फ जयपुर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है.
2/8
ICU में भर्ती मरीज गंभीर हालत में थे और उनका जीवन सपोर्ट सिस्टम पर निर्भर था. आग लगने के दौरान मरीजों को शिफ्ट करना बेहद मुश्किल हो गया.
ICU में भर्ती मरीज गंभीर हालत में थे और उनका जीवन सपोर्ट सिस्टम पर निर्भर था. आग लगने के दौरान मरीजों को शिफ्ट करना बेहद मुश्किल हो गया.
3/8
इस हादसे में 6 मरीजों की मौत हुई. मृतकों में पिंटू (सीकर), दिलीप (जयपुर), श्रीनाथ, रुक्मणी, खुरमा (भरतपुर), और बहादुर (जयपुर) शामिल हैं.
इस हादसे में 6 मरीजों की मौत हुई. मृतकों में पिंटू (सीकर), दिलीप (जयपुर), श्रीनाथ, रुक्मणी, खुरमा (भरतपुर), और बहादुर (जयपुर) शामिल हैं.
4/8
डॉ. अनुराग धाकड़ ने बताया कि मरीजों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के प्रयास किए गए. लेकिन शिफ्टिंग के दौरान उनकी हालत और बिगड़ गई.
डॉ. अनुराग धाकड़ ने बताया कि मरीजों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के प्रयास किए गए. लेकिन शिफ्टिंग के दौरान उनकी हालत और बिगड़ गई.
5/8
अस्पताल कर्मचारियों ने आग बुझाने और मरीजों को बाहर निकालने की कोशिश की. इस दौरान मरीजों को खुले आसमान के नीचे रखा गया.
अस्पताल कर्मचारियों ने आग बुझाने और मरीजों को बाहर निकालने की कोशिश की. इस दौरान मरीजों को खुले आसमान के नीचे रखा गया.
6/8
बिजली से जलने के कारण ICU में जहरीली गैसें फैल गईं. माना जा रहा है कि ये आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी और तेजी से फैलती चली गई.
बिजली से जलने के कारण ICU में जहरीली गैसें फैल गईं. माना जा रहा है कि ये आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी और तेजी से फैलती चली गई.
7/8
SMS अस्पताल राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है. यह हादसा अस्पताल की सुरक्षा और आपात प्रबंधन की कमजोरियों को उजागर करता है.
SMS अस्पताल राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है. यह हादसा अस्पताल की सुरक्षा और आपात प्रबंधन की कमजोरियों को उजागर करता है.
8/8
अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है. बिजली के शॉर्ट सर्किट सहित अन्य कारणों की जांच की जा रही है और परिवारों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया गया है.
अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है. बिजली के शॉर्ट सर्किट सहित अन्य कारणों की जांच की जा रही है और परिवारों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया गया है.
Published at : 06 Oct 2025 08:07 AM (IST)
Tags :
SMS Hospital RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
वो मुस्लिम देश जहां एक रोटी के लिए गिनने पड़ते हैं लाखों के नोट, कागज से भी सस्ती करेंसी! अब सरकार ने लिया बड़ा फैसला
वो मुस्लिम देश जहां एक रोटी के लिए गिनने पड़ते हैं लाखों के नोट, कागज से भी सस्ती करेंसी! अब सरकार ने लिया बड़ा फैसला
क्रिकेट
IND W vs PAK W: 'मुझे यकीन है कि घर पर सब.…', पाकिस्तान को रौंदने के बाद हरमनप्रीत कौर का बड़ा बयान
'मुझे यकीन है कि घर पर सब.…', पाकिस्तान को रौंदने के बाद हरमनप्रीत कौर का बड़ा बयान
इंडिया
'न्याय मिलना चाहिए', राहुल गांधी ने विदेश से रायबरेली लगाया फोन, दलित युवक की हत्या के बाद परिवार से की बात
'न्याय मिलना चाहिए', राहुल गांधी ने विदेश से रायबरेली लगाया फोन, दलित युवक की हत्या के बाद परिवार से की बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather Today: यूपी में अगले 24 घंटे में बदलेगा मौसम, बारिश और ठंडी हवाओं से होगा सर्दी का एहसास
यूपी में अगले 24 घंटे में बदलेगा मौसम, बारिश और ठंडी हवाओं से होगा सर्दी का एहसास
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Unclaimed Deposits पर सरकार की नयी पहल: अब अपने पैसों को वापस कैसे लें?| Paisa Live
RBI की नई नीति: EMI मिस होने पर Smartphone और laptop हो सकते हैं lock!| Paisa Live
Copper में बंपर तेजी! जानिए क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह और कहाँ करें निवेश?| Paisa Live
भारत-अमेरिका रिश्तों में तेल और Gas की deal से नया संतुलन, रूस से तेल की खरीद कम| Paisa Live
MTNL default कर गई! लेकिन क्या आपके पैसे सुरक्षित हैं? जानिए पूरा सच| Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
वो मुस्लिम देश जहां एक रोटी के लिए गिनने पड़ते हैं लाखों के नोट, कागज से भी सस्ती करेंसी! अब सरकार ने लिया बड़ा फैसला
वो मुस्लिम देश जहां एक रोटी के लिए गिनने पड़ते हैं लाखों के नोट, कागज से भी सस्ती करेंसी! अब सरकार ने लिया बड़ा फैसला
क्रिकेट
IND W vs PAK W: 'मुझे यकीन है कि घर पर सब.…', पाकिस्तान को रौंदने के बाद हरमनप्रीत कौर का बड़ा बयान
'मुझे यकीन है कि घर पर सब.…', पाकिस्तान को रौंदने के बाद हरमनप्रीत कौर का बड़ा बयान
इंडिया
'न्याय मिलना चाहिए', राहुल गांधी ने विदेश से रायबरेली लगाया फोन, दलित युवक की हत्या के बाद परिवार से की बात
'न्याय मिलना चाहिए', राहुल गांधी ने विदेश से रायबरेली लगाया फोन, दलित युवक की हत्या के बाद परिवार से की बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather Today: यूपी में अगले 24 घंटे में बदलेगा मौसम, बारिश और ठंडी हवाओं से होगा सर्दी का एहसास
यूपी में अगले 24 घंटे में बदलेगा मौसम, बारिश और ठंडी हवाओं से होगा सर्दी का एहसास
टेलीविजन
शिल्पा शेट्टी ने गिराई हुस्न की बिजलियां, मिथुन चक्रवर्ती संग डिस्को डांसर पर लगाए ठुमके
शिल्पा शेट्टी ने गिराई हुस्न की बिजलियां, मिथुन चक्रवर्ती संग डिस्को डांसर पर लगाए ठुमके
ट्रेंडिंग
रब ने बना दी जोड़ी! शादी की खुशी में दीवानों की तरह नाचा दूल्हा, दुल्हन ने भी दिया साथ- वीडियो वायरल
रब ने बना दी जोड़ी! शादी की खुशी में दीवानों की तरह नाचा दूल्हा, दुल्हन ने भी दिया साथ- वीडियो वायरल
फैशन
Karwa Chauth outfit ideas: करवाचौथ पर रश्मिका मंदाना को भी मात दे देंगी आप, इन 10 फोटोज से आजमा लें ब्राइडल लुक
करवाचौथ पर रश्मिका मंदाना को भी मात दे देंगी आप, इन 10 फोटोज से आजमा लें ब्राइडल लुक
यूटिलिटी
घर में हैं बहुत से कटे-फटे नोट तो यहां कर सकते हैं एक्सचेंज, जान लें पूरा प्रोसेस
घर में हैं बहुत से कटे-फटे नोट तो यहां कर सकते हैं एक्सचेंज, जान लें पूरा प्रोसेस
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget