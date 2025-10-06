एक्सप्लोरर
SMS अस्पताल में भीषण आग के बाद खुले आसमान के नीचे रखे गए गंभीर मरीज, सामने आईं परेशान करने वाली तस्वीरें
Jaipur SMS Hospital Fire: SMS अस्पताल के ICU में आग लगने से छह मरीजों की दर्दनाक मौत हुई. घटना ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्थाओं में गंभीर खामियों को उजागर कर दिया है.
सवाई मानसिंह अस्पताल में आग
Published at : 06 Oct 2025 08:07 AM (IST)
राजस्थान
