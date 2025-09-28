हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
डीग में CM भजनलाल शर्मा ने गौ माता की सेवा का लिया संकल्प, गौशालाआों पर लिया ये फैसला

डीग में CM भजनलाल शर्मा ने गौ माता की सेवा का लिया संकल्प, गौशालाआों पर लिया ये फैसला

Rajasthan News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डीग दौरे पर गौ-आराधन महोत्सव में भाग लिया. उन्होंने गौ संरक्षण हेतु गौशाला अनुदान बढ़ाने और बैलों से खेती पर किसानों को प्रोत्साहन देने की घोषणा की.

By : सतपाल सिंह, भरतपुर  | Updated at : 28 Sep 2025 11:02 PM (IST)
Rajasthan News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डीग दौरे पर गौ-आराधन महोत्सव में भाग लिया. उन्होंने गौ संरक्षण हेतु गौशाला अनुदान बढ़ाने और बैलों से खेती पर किसानों को प्रोत्साहन देने की घोषणा की.

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे डीग. मुख्यमंत्री ने डीग जिले के गुहाना स्थित श्री जड़खोर गौ-धाम में आयोजित श्री कृष्ण - बलराम गौ-आराधन महोत्सव में कहा कि हमारी सनातन संस्कृति में गौ माता को विशेष महत्व दिया गया है तथा गाय को देवत्व का प्रतीक माना गया है.

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने गौ संरक्षण और संवर्धन की दिशा में अभूतपूर्व कदम उठाते हुए पंजीकृत गौशाला के लिए मिलने वाले अनुदान को बढ़ाकर 50 रुपये प्रति गाय प्रतिदिन और छोटे बछड़ों के लिए 25 रुपये प्रतिदिन किया है. साथ ही हमारी सरकार ने बजट वर्ष 2025-26 में प्रदेश के लघु एवं सीमान्त किसानों को बैलों से खेती करने पर प्रोत्साहन राशि के रूप में 30 हजार रुपये प्रतिवर्ष देने का प्रावधान किया है.
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने गौ संरक्षण और संवर्धन की दिशा में अभूतपूर्व कदम उठाते हुए पंजीकृत गौशाला के लिए मिलने वाले अनुदान को बढ़ाकर 50 रुपये प्रति गाय प्रतिदिन और छोटे बछड़ों के लिए 25 रुपये प्रतिदिन किया है. साथ ही हमारी सरकार ने बजट वर्ष 2025-26 में प्रदेश के लघु एवं सीमान्त किसानों को बैलों से खेती करने पर प्रोत्साहन राशि के रूप में 30 हजार रुपये प्रतिवर्ष देने का प्रावधान किया है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से पूरे देश में सनातन संस्कृति का उत्थान हो रहा है. अयोध्या में भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तथा महाकाल कॉरिडोर का निर्माण हमारी विरासत को मजबूत कर रहे हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से पूरे देश में सनातन संस्कृति का उत्थान हो रहा है. अयोध्या में भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तथा महाकाल कॉरिडोर का निर्माण हमारी विरासत को मजबूत कर रहे हैं.
उन्होंने आगे कहा कि इसी दिशा में हमारी सरकार ने खाटू श्याम जी मंदिर, पूंछरी का लौठा सहित प्रमुख धार्मिक स्थलों के विकास के लिए बजट में प्रावधान किए हैं. साथ ही हमारी सरकार भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े स्थलों को श्रीकृष्ण गमन पथ के रूप में विकसित कर रही है.
उन्होंने आगे कहा कि इसी दिशा में हमारी सरकार ने खाटू श्याम जी मंदिर, पूंछरी का लौठा सहित प्रमुख धार्मिक स्थलों के विकास के लिए बजट में प्रावधान किए हैं. साथ ही हमारी सरकार भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े स्थलों को श्रीकृष्ण गमन पथ के रूप में विकसित कर रही है.
मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने में संतों का विशेष महत्व है. श्रीमद्भागवत् भगवान श्रीकृष्ण का साक्षात स्वरूप है तथा हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शक है.
मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने में संतों का विशेष महत्व है. श्रीमद्भागवत् भगवान श्रीकृष्ण का साक्षात स्वरूप है तथा हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शक है.
सीएम ने कहा कि इसके दर्शन मात्र से जीवन में सुख, शांति और संतोष प्राप्त होता है. हमें इन आदर्शों को अपने आचरण में अपनाना चाहिए. उन्होंने आह्वान किया कि सभी संस्कृति के संरक्षण एवं गौ माता की सेवा का संकल्प लें.
सीएम ने कहा कि इसके दर्शन मात्र से जीवन में सुख, शांति और संतोष प्राप्त होता है. हमें इन आदर्शों को अपने आचरण में अपनाना चाहिए. उन्होंने आह्वान किया कि सभी संस्कृति के संरक्षण एवं गौ माता की सेवा का संकल्प लें.
मुख्यमंत्री शर्मा ने परम पूज्य स्वामी श्री राजेन्द्र दास देवाचार्य जी महाराज के श्रीमुख से भागवत कथा का श्रवण किया. इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेढ़म, विधायक नौक्षम चौधरी सहित विभिन्न साधु-संत एवं बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे.
मुख्यमंत्री शर्मा ने परम पूज्य स्वामी श्री राजेन्द्र दास देवाचार्य जी महाराज के श्रीमुख से भागवत कथा का श्रवण किया. इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेढ़म, विधायक नौक्षम चौधरी सहित विभिन्न साधु-संत एवं बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे.
Published at : 28 Sep 2025 11:01 PM (IST)
Embed widget