एक्सप्लोरर
डीग में CM भजनलाल शर्मा ने गौ माता की सेवा का लिया संकल्प, गौशालाआों पर लिया ये फैसला
Rajasthan News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डीग दौरे पर गौ-आराधन महोत्सव में भाग लिया. उन्होंने गौ संरक्षण हेतु गौशाला अनुदान बढ़ाने और बैलों से खेती पर किसानों को प्रोत्साहन देने की घोषणा की.
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे डीग. मुख्यमंत्री ने डीग जिले के गुहाना स्थित श्री जड़खोर गौ-धाम में आयोजित श्री कृष्ण - बलराम गौ-आराधन महोत्सव में कहा कि हमारी सनातन संस्कृति में गौ माता को विशेष महत्व दिया गया है तथा गाय को देवत्व का प्रतीक माना गया है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 28 Sep 2025 11:01 PM (IST)
राजस्थान
6 Photos
डीग में CM भजनलाल शर्मा ने गौ माता की सेवा का लिया संकल्प, गौशालाआों पर लिया ये फैसला
राजस्थान
6 Photos
राजस्थान: बीजेपी विधायक नौक्षम चौधरी से जुड़ी बड़ी खबर, पार्टी ने उठा सकती है ये कदम
राजस्थान
7 Photos
भरतपुर जेल में मना रक्षाबंधन, भाइयों की कलाई पर बांधा राखी का बंधन, बहनों की आंखें नम
राजस्थान
10 Photos
राजस्थान: सिरोही की नक्की झील में उमड़ा पानी, चादरों का नजारा देख लोग बोले– वाह! आप भी देखिए तस्वीरें
राजस्थान
8 Photos
राजस्थान में बारिश से जलप्रलय! इस शहर में हालात सबसे ज्यादा खराब, तस्वीरों में देखें मंजर
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
US में नॉर्थ कैरोलिना के बाद मिशिगन में चर्च पर हमला, लोगों पर चलीं ताबड़तोड़ गोलियां, हमलावर ढेर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान, अब्दुल्ला को दिया जा रहा था स्लो प्वाइजन? आशंका के बाद परिवार ने जेल में लिया था ये फैसला
क्रिकेट
जसप्रीत बुमराह के प्लेन सेलिब्रेशन पर इरफान पठान की प्रतिक्रिया, जो कहा उससे पूरे पाकिस्तान को लगेगी मिर्ची
बॉलीवुड
कौन है अजय देवगन की बेटी निसा के साथ दिख रहा ये लड़का? देखें हैंडसम हंक की 10 तस्वीरें
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion