हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'मनगढ़ंत झूठ, करेंगे कानूनी कार्रवाई', विदेशी फंडिंग के आरोपों पर भड़कीं पवन खेड़ा की पत्नी नीलिमा कोटा

'मनगढ़ंत झूठ, करेंगे कानूनी कार्रवाई', विदेशी फंडिंग के आरोपों पर भड़कीं पवन खेड़ा की पत्नी नीलिमा कोटा

Kota Neelima: कोटा नीलिमा ने सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे विदेशी फंडिंग, मीडिया प्रभाव नेटवर्क और राजनीतिक नैरेटिव गढ़ने से जुड़े सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 21 Dec 2025 12:49 PM (IST)
Preferred Sources

कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा की पत्नी और जानी-मानी लेखिका कोटा नीलिमा ने सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे विदेशी फंडिंग और मीडिया प्रभाव नेटवर्क से जुड़े आरोपों पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी है. कोटा नीलिमा ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें मानहानिकारक, झूठा और दुर्भावनापूर्ण प्रचार बताया है. उन्होंने कहा है कि आरोप लगाने वालों, इन्हें प्रकाशित करने वालों और जानबूझकर फैलाने वालों के खिलाफ सिविल और क्रिमिनल कार्रवाई की जाएगी.

सोशल मीडिया पर लगाए गए आरोपों से बढ़ा राजनीतिक विवाद

दरअसल, सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी, विदेशी फंडिंग और मीडिया नेटवर्क के कथित गठजोड़ को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं. इन दावों ने राजनीतिक हलकों में विवाद खड़ा कर दिया है. वायरल हो रहे एक थ्रेड में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा की पत्नी कोटा नीलिमा को कथित तौर पर इस पूरे इकोसिस्टम का सेंट्रल फेस बताया गया है.

PROTO संगठन से जुड़ाव का दावा

सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया है कि कोटा नीलिमा, दिल्ली स्थित एक संगठन PROTO से जुड़ी हुई हैं. पोस्ट के मुताबिक, यह संगठन अमेरिकी लिंक वाले जर्नलिज्म प्रोग्राम्स के जरिए यह तय करने में भूमिका निभाता है कि किन भारतीय पत्रकारों को विदेशी फंडिंग दी जाए. इसी पोस्ट में कोटा नीलिमा को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पूर्व उपाध्यक्ष भी बताया गया है.

ICFJ और विदेशी फंडिंग को लेकर लगाए गए आरोप

थ्रेड में यह भी आरोप लगाया गया है कि PROTO की स्थापना वर्ष 2018 में अमेरिका स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर जर्नलिस्ट्स (ICFJ) से जुड़े फेलोज द्वारा की गई थी. दावा किया गया है कि बाद में PROTO दक्षिण एशिया में ICFJ के कार्यक्रमों का प्रमुख साझेदार बन गया.
पोस्ट के अनुसार, ICFJ को पश्चिमी सरकारों, फाउंडेशनों और मीडिया संस्थानों से विदेशी फंडिंग मिलती है, जिसे भारत में पत्रकारिता परियोजनाओं के जरिए चैनल किया जाता है. आरोप लगाया गया कि इन पहलों के माध्यम से केंद्र की BJP सरकार के खिलाफ कथित तौर पर नैरेटिव गढ़े जाते हैं.

कई मीडिया और सिविल सोसाइटी प्लेटफॉर्म से जुड़ाव का दावा

सोशल मीडिया थ्रेड में आगे दावा किया गया कि कोटा नीलिमा वर्ष 2017 के बाद कई मीडिया और सिविल सोसाइटी प्लेटफॉर्म्स से जुड़ी रहीं या उन्होंने उन्हें शुरू किया. इनमें इंस्टीट्यूट ऑफ परसेप्शन स्टडीज, रेट द डिबेट, हक्कू इनिशिएटिव और स्टूडियोअड्डा जैसे नाम शामिल हैं.

पोस्ट में आरोप लगाया गया कि इन मंचों पर BJP सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को प्रमुखता से जगह दी गई और संभवतः विदेशी फंडिंग वाले जर्नलिज्म प्रोजेक्ट्स के लिए चयन को प्रभावित किया गया. हालांकि, इन दावों के समर्थन में कोई दस्तावेजी सबूत सार्वजनिक रूप से पेश नहीं किए गए हैं.

वैचारिक संगठनों और मुद्दों को लेकर भी आरोप

थ्रेड में PROTO के संस्थापकों और जमात-ए-इस्लामी से जुड़े कथित संगठनों के बीच वैचारिक और संगठनात्मक संबंधों का भी दावा किया गया है. पोस्ट में आरोप लगाया गया कि विदेशी फंडिंग, राजनीतिक विपक्ष के नैरेटिव और इस्लामी संगठनों की गतिविधियों के बीच भूमिकाओं को बांटा गया है. यह भी कहा गया कि वर्ष 2020 से 2024 के बीच ICFJ से जुड़े कार्यक्रमों के तहत भारत में जिन स्टोरीज़ को कमीशन किया गया, उनका फोकस अल्पसंख्यक अधिकार, हेट स्पीच, नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और बुलडोजर कार्रवाई जैसे मुद्दों पर रहा, जबकि अन्य साम्प्रदायिक हिंसा के मामलों को नजरअंदाज किया गया.

FCRA और राहुल गांधी को भी जोड़ने की कोशिश

सोशल मीडिया पोस्ट में यह दावा भी किया गया कि कांग्रेस पार्टी का विदेशी फंडिंग से जुड़े कानूनों, विशेषकर FCRA के कुछ प्रावधानों का विरोध, इसी कथित इकोसिस्टम की रक्षा से जुड़ा हुआ है. साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों को भी इसी नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश की गई है. हालांकि, ये सभी दावे फिलहाल अपुष्ट और अप्रमाणित हैं.

कोटा नीलिमा का किया खंडन

इन सभी आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कोटा नीलिमा ने बयान जारी कर कहा, 'मैं इस थ्रेड में तथाकथित जांच के नाम पर की गई इस मानहानिकारक बकवास से हैरान हूं. यह मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से गढ़ा गया एक सुनियोजित झूठ है. इसमें किया गया हर दावा झूठा और दुर्भावनापूर्ण है.'

कोटा नीलिमा ने साफ किया कि आरोप लगाने वाले, इसे प्रकाशित करने वाले और जानबूझकर इसे फैलाने व बढ़ावा देने वाले सभी लोगों के खिलाफ बिना किसी देरी के सिविल और क्रिमिनल कार्रवाई शुरू की जा रही है. उन्होंने कहा कि कानून के तहत पूरी सख्ती से परिणाम सुनिश्चित किए जाएंगे.

Published at : 21 Dec 2025 12:49 PM (IST)
Tags :
Pawan Khera Kota Neelima
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मनगढ़ंत झूठ, करेंगे कानूनी कार्रवाई', विदेशी फंडिंग के आरोपों पर भड़कीं पवन खेड़ा की पत्नी नीलिमा कोटा
'मनगढ़ंत झूठ, करेंगे कानूनी कार्रवाई', विदेशी फंडिंग के आरोपों पर भड़कीं पवन खेड़ा की पत्नी नीलिमा कोटा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में घने कोहरे में गायब हुआ ताजमहल, वाह ताज की जगह पर्यटक बोलने लगे कहां है ताज
यूपी में घने कोहरे में गायब हुआ ताजमहल, वाह ताज की जगह पर्यटक बोलने लगे कहां है ताज
साउथ सिनेमा
क्रिसमस के मौके पर ओटीटी पर रिलीज हो रही ये दो साउथ फिल्में, वीकेंड हो जाएगा मजेदार
क्रिसमस के मौके पर ओटीटी पर रिलीज हो रही ये दो साउथ फिल्में, वीकेंड हो जाएगा मजेदार
इंडिया
Agniveer News: BSF कॉन्स्टेबल भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
BSF कॉन्स्टेबल भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
Advertisement

वीडियोज

Uttar Pradesh पुलिस ने एक साथ कई बड़े ऑपरेशन को दिया अंजाम | Encounter | Ballia | Bulandshahr
Uttar Pradesh में नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी के साथ 2027 चुनाव की रणनीति शुरू | BJP
Frequent Travelers के लिए नई Update | अब बचाये 15%–30% on Trips | Paisa Live
कसा ED का शिकंजा तो बोला सट्टेबाज, Youtuber Anurag Dwivedi का ऑडियो हो गया वायरल
20 महीने में 79,000% return, RRP Semiconductor की चौंकाने वाली कहानी और SEBI की जांच| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मनगढ़ंत झूठ, करेंगे कानूनी कार्रवाई', विदेशी फंडिंग के आरोपों पर भड़कीं पवन खेड़ा की पत्नी नीलिमा कोटा
'मनगढ़ंत झूठ, करेंगे कानूनी कार्रवाई', विदेशी फंडिंग के आरोपों पर भड़कीं पवन खेड़ा की पत्नी नीलिमा कोटा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में घने कोहरे में गायब हुआ ताजमहल, वाह ताज की जगह पर्यटक बोलने लगे कहां है ताज
यूपी में घने कोहरे में गायब हुआ ताजमहल, वाह ताज की जगह पर्यटक बोलने लगे कहां है ताज
साउथ सिनेमा
क्रिसमस के मौके पर ओटीटी पर रिलीज हो रही ये दो साउथ फिल्में, वीकेंड हो जाएगा मजेदार
क्रिसमस के मौके पर ओटीटी पर रिलीज हो रही ये दो साउथ फिल्में, वीकेंड हो जाएगा मजेदार
इंडिया
Agniveer News: BSF कॉन्स्टेबल भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
BSF कॉन्स्टेबल भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
क्रिकेट
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ हुआ धोखा
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ धोखा
इंडिया
पैगंबर मोहम्मद का उपदेश सुना हाई कोर्ट ने वकील को दी राहत, 19 साल बाद मिला न्याय; जानें पूरा मामला
पैगंबर मोहम्मद का उपदेश सुना HC ने वकील को दी राहत, 19 साल बाद मिला न्याय; जानें पूरा मामला
जनरल नॉलेज
घर में कितनी शराब रख सकते हैं आप, न्यू ईयर पार्टी करने से पहले जान लीजिए जवाब
घर में कितनी शराब रख सकते हैं आप, न्यू ईयर पार्टी करने से पहले जान लीजिए जवाब
ट्रेंडिंग
मच्छर के घर पर बुलडोजर चलाओ... डेंगू मच्छर की लाश लेकर नगर निगम पहुंचा शख्स, वीडियो देख यूजर्स ने कर दी ये डिमांड
मच्छर के घर पर बुलडोजर चलाओ... डेंगू मच्छर की लाश लेकर नगर निगम पहुंचा शख्स, वीडियो देख यूजर्स ने कर दी ये डिमांड
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Embed widget