Girija oak Pics: गिरिजा ओक सोशल मीडिया पर क्यों हो रहीं वायरल? जिया में आग लगा देंगी ये 10 तस्वीरें

Girija oak Pics: गिरिजा ओक सोशल मीडिया पर क्यों हो रहीं वायरल? जिया में आग लगा देंगी ये 10 तस्वीरें

Girija Oak Godbole: सोशल मीडिया कब आपको हीरो बना दे इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है. आपको दो-तीन दिन से सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने वाली गिरिजा ओक के बारे में बताते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 13 Nov 2025 02:33 PM (IST)
Girija Oak Godbole: सोशल मीडिया कब आपको हीरो बना दे इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है. आपको दो-तीन दिन से सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने वाली गिरिजा ओक के बारे में बताते हैं.

सोशल मीडिया पर क्या और कब वायरल हो जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है. हाल ही में एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक नीली साड़ी वाली महिला अचानक पूरी तरह छा गई. चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है?

1/9
यह महिला असल में अभिनेत्री गिरिजा ओक गोडबोले हैं, जिन्हें लोग सिडनी स्वीनी और मोनिका बेलुची जैसी इंटरनेशनल स्टार्स से तुलना करते हुए भारत का जवाब कह रहे हैं.
यह महिला असल में अभिनेत्री गिरिजा ओक गोडबोले हैं, जिन्हें लोग सिडनी स्वीनी और मोनिका बेलुची जैसी इंटरनेशनल स्टार्स से तुलना करते हुए भारत का जवाब कह रहे हैं.
2/9
गिरिजा मराठी और हिंदी फिल्मों में करीब दो दशक से काम कर रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरह पहली बार इतनी तेजी से वायरल हुई हैं.
गिरिजा मराठी और हिंदी फिल्मों में करीब दो दशक से काम कर रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरह पहली बार इतनी तेजी से वायरल हुई हैं.
3/9
वह बताती हैं कि वायरल होने की शुरुआत तब हुई जब रविवार शाम उनका फोन लगातार बजने लगा और वे खुद नहीं समझ पा रहीं थीं कि अचानक क्या हो गया.
वह बताती हैं कि वायरल होने की शुरुआत तब हुई जब रविवार शाम उनका फोन लगातार बजने लगा और वे खुद नहीं समझ पा रहीं थीं कि अचानक क्या हो गया.
4/9
उस समय वे अपने प्ले की रिहर्सल में थीं और फोन नहीं उठा पा रही थीं, तभी दोस्तों के मैसेज आने लगे कि एक्स पर उनके नाम की जबरदस्त चर्चा हो रही है.
उस समय वे अपने प्ले की रिहर्सल में थीं और फोन नहीं उठा पा रही थीं, तभी दोस्तों के मैसेज आने लगे कि एक्स पर उनके नाम की जबरदस्त चर्चा हो रही है.
5/9
कई यूजर्स ने बहस छेड़ दी कि तस्वीर में दिख रही महिला गिरिजा हैं या प्रिया बापट, जिससे यह ट्रेंड और तेजी से फैल गया.
कई यूजर्स ने बहस छेड़ दी कि तस्वीर में दिख रही महिला गिरिजा हैं या प्रिया बापट, जिससे यह ट्रेंड और तेजी से फैल गया.
6/9
इस दौरान कुछ फेक और भद्दे हैंडल्स ने उनकी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल किया और अशोभनीय मीम्स बना दिए, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आए.
इस दौरान कुछ फेक और भद्दे हैंडल्स ने उनकी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल किया और अशोभनीय मीम्स बना दिए, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आए.
7/9
मगर मराठी फैंस तुरंत उनके समर्थन में आ गए और कहा कि वे गिरिजा को सालों से जानते हैं और हमेशा उनके काम की इज्जत की है.
मगर मराठी फैंस तुरंत उनके समर्थन में आ गए और कहा कि वे गिरिजा को सालों से जानते हैं और हमेशा उनके काम की इज्जत की है.
8/9
गिरिजा ने इस वायरल ट्रेंड और मीम्स को बहुत सहजता से लिया और कहा कि अगर इससे लोग उनके काम को पहचानने लगें, तो उन्हें खुशी होगी.
गिरिजा ने इस वायरल ट्रेंड और मीम्स को बहुत सहजता से लिया और कहा कि अगर इससे लोग उनके काम को पहचानने लगें, तो उन्हें खुशी होगी.
9/9
उन्होंने बताया कि उनका परिवार भी इस मुद्दे पर बिल्कुल परेशान नहीं हुआ, क्योंकि वे सभी फिल्मी बैकग्राउंड से हैं और जानते हैं कि पब्लिक फिगर्स के बारे में ऐसी चीजें अक्सर होती रहती हैं.
उन्होंने बताया कि उनका परिवार भी इस मुद्दे पर बिल्कुल परेशान नहीं हुआ, क्योंकि वे सभी फिल्मी बैकग्राउंड से हैं और जानते हैं कि पब्लिक फिगर्स के बारे में ऐसी चीजें अक्सर होती रहती हैं.
Published at : 13 Nov 2025 02:33 PM (IST)
Girija Oak Godbole Girija Oak Godbole News Girija Oak Godbole Viral

Embed widget