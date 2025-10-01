इसमें सबसे पहले जो नाम आता है वह है मेडिसिन और विटामिन का. आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन यह सच है कि बाथरूम में इसको रखने से परहेज करना चाहिए. इनको ऐसी जगह रखा जाता है, जो ठंडी या ड्राई हो और बच्चों व जानवरों की पहुंच से दूर हो.