Bathroom storage mistakes: बाथरूम को ऐसी जगह के तौर पर देखा जाता है, जहां सभी जरूरी सामान आपको रखा हुआ मिल जाएगा. यही बात खतरनाक है. चलिए बताते हैं क्यों और किन चीजों को बाथरूम में नहीं रखना चाहिए?

By : सोनम  | Updated at : 01 Oct 2025 06:56 AM (IST)
ब्रश से लेकर मेकअप के सामान तक लेकर, घर में बाथरूम ही वह जगह है, जहां हमारे रोजमर्रा की जरूरत का सामान हमें मिल जाता है. यहां जरूरी चीजें रखने में यह आसानी होती है कि बार-बार किसी चीज को खोजना नहीं पड़ता. हालांकि, कुछ चीजों को यहां रखने से परहेज करना चाहिए. चलिए आपको उन 9 चीजों के बारे में बताते हैं, जिन्हें बाथरूम में रखने से परहेज करना चाहिए.

इसमें सबसे पहले जो नाम आता है वह है मेडिसिन और विटामिन का. आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन यह सच है कि बाथरूम में इसको रखने से परहेज करना चाहिए. इनको ऐसी जगह रखा जाता है, जो ठंडी या ड्राई हो और बच्चों व जानवरों की पहुंच से दूर हो.
इसमें दूसरा नाम जो है वह है नॉन वॉटरप्रूफ इलेक्ट्रॉनिक्स का. इससे इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा बना रहता है. एक्सपर्ट इस तरह की चीजों को बाथरूम में रखने से मना करते हैं.
तीसरे नम्बर पर रेटिनॉल और विटामिन सी से जुड़ी चीजों को बाथरूम में नहीं रखना चाहिए. ये काफी संवेदनशील सामग्री से पैक होती हैं. इनको बाथरूम के तापमान से नुकसान हो सकता है.
इस लिस्ट में अगला नाम एरोसोल कैन का आता है. इसमें स्प्रे, धुंध या फोम के तौर पर बाहर निकलने वाली प्रेशराइज्ड गैस होती है. हाई तापमान इनके लीक होने या ब्लास्ट होने का खतरा पैदा करता है.
अगला नाम जो है वह परफ्यूम का है. आपको इसको भी बाथरूम से दूर ही रखना चाहिए. उमस और ह्यूमिडिटी वाला तापमान परफ्यूम के लिए सेफ नहीं है. इनको ड्रॉर या किसी बंद जगह पर रखना ही सेफ होता है.
रेजर - जी हां, इसमें अगला नाम रेजर का है. बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल आएगा कि इसका इस्तेमाल यहीं किया जाता है इसलिए इसको यहां रखना सेफ रहेगा. लेकिन ऐसा नहीं है, इसके ब्लेड में बैक्टीरिया का खतरा हो सकता है.
इसके अलावा पाउडर मेकअप प्रोडक्ट, ज्वैलरी, और बुक और मैगजीन को भी बाथरूम में नहीं रखना चाहिए. इन चीजों को रखने के लिए एक जगह निर्धारित होती है, उनको वहीं पर ही रखना चाहिए.
Published at : 01 Oct 2025 06:56 AM (IST)
Things Not To Keep In Bathroom Bathroom Storage Mistakes Medicines In Bathroom

