अगर आप पहली बार रंगोली बना रहे हैं या बच्चों के साथ मिलकर कुछ बनाना चाहते हैं, तो यह डिजाइन सबसे आसान है. आप फर्श पर एक आधा गोला या गोल शेप बनाएं और उसमें केसरिया, सफेद और हरे रंग भरें. बीच में छोटे-छोटे डॉट्स बनाकर डिजाइन को सजाया जा सकता है. नीचे की ओर फूल या पंखुड़ी का पैटर्न बनाकर रंगोली को और खूबसूरत बनाया जा सकता है. यह डिजाइन कम समय में बन जाती है और बहुत आकर्षक लगती है.