हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलRepublic Day 2026: इस गणतंत्र दिवस बनाएं देशभक्ति थीम वाली रंगोली, यहां देखें बेहतरीन रंगोली आइडियाज

गणतंत्र दिवस पर स्कूल, कॉलेज, सोसायटी और घरों तक तिरंगे की रौनक देखने को मिलती है. इस खास मौके पर रंगोली बनाना हमारी परंपरा का एक सुंदर हिस्सा है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 21 Jan 2026 05:38 PM (IST)
गणतंत्र दिवस भारत का एक बहुत ही गर्व और सम्मान से जुड़ा राष्ट्रीय त्योहार है. हर साल 26 जनवरी को हम अपने संविधान के लागू होने का जश्न मनाते हैं. साल 2026 में भी यह दिन पूरे देश में उत्साह और देशभक्ति के माहौल के साथ मनाया जाएगा. स्कूल, कॉलेज, सोसायटी और घरों में तिरंगे की रौनक देखने को मिलती है. इस खास मौके पर रंगोली बनाना हमारी परंपरा का एक सुंदर हिस्सा है. रंगोली न सिर्फ सजावट बढ़ाती है, बल्कि देश के प्रति हमारे प्यार और सम्मान को भी दिखाती है. अगर आप भी इस गणतंत्र दिवस 2026 पर आसान, सुंदर और आकर्षक रंगोली डिजाइन बनाना चाहते हैं, तो आइए आज हम आपको बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए आसान रंगोली आइडियाज बताते हैं, जिन्हें कोई भी आसानी से बना सकता है.

अगर आप पहली बार रंगोली बना रहे हैं या बच्चों के साथ मिलकर कुछ बनाना चाहते हैं, तो यह डिजाइन सबसे आसान है. आप फर्श पर एक आधा गोला या गोल शेप बनाएं और उसमें केसरिया, सफेद और हरे रंग भरें. बीच में छोटे-छोटे डॉट्स बनाकर डिजाइन को सजाया जा सकता है. नीचे की ओर फूल या पंखुड़ी का पैटर्न बनाकर रंगोली को और खूबसूरत बनाया जा सकता है. यह डिजाइन कम समय में बन जाती है और बहुत आकर्षक लगती है.
मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, इसलिए गणतंत्र दिवस पर मोर की रंगोली बनाना एक शानदार आइडिया है. आप मोर को तिरंगे के रंगों में डिजाइन कर सकते हैं या उसके पंखों में केसरिया, सफेद और हरा रंग भर सकते हैं. यह रंगोली बच्चों और बड़ों दोनों को बहुत पसंद आती है. स्कूल प्रतियोगिता या घर के मुख्य द्वार पर यह डिजाइन बहुत सुंदर दिखती है.
Published at : 21 Jan 2026 05:38 PM (IST)
Republic Day India Republic Day Republic Day 2026 26 January Rangoli Republic Day Rangoli Design 2026

