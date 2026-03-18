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Traditional Indian Sarees: स्टाइलिश और ग्रेसफुल दिखने का सीक्रेट, हर महिला के पास होनी ही चाहिए ये 10 साड़ियां
Different Types Of Sarees In India: भारतीय उपमहाद्वीप में साड़ियों का प्रचलन शुरू से रहा है. देश के अंदर अलग- अलग हिस्सों में अलग- अलग तरह की साड़ियां बनाई जाती हैं. चलिए उनके बारे में बताते हैं.
भारतीय साड़ी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि भावनाओं, परंपरा और संस्कृति का प्रतीक है. सदियों से यह भारतीय महिलाओं की पहचान रही है और हर साड़ी अपने साथ एक अलग कहानी और विरासत लेकर चलती है. कई घरों में साड़ियां पीढ़ी-दर-पीढ़ी संभालकर रखी जाती हैं, जैसे मां और दादी की यादों का खजाना.
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Published at : 18 Mar 2026 09:15 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion