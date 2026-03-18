बनारसी साड़ी वाराणसी की पहचान मानी जाती है और अपनी शानदार जरी व बारीक बुनाई के लिए दुनिया भर में मशहूर है. शादी और त्योहारों में इसे पहनना बेहद खास माना जाता है और इसका शाही लुक हर किसी को अट्रेक्ट करता है.