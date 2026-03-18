चैत्र नवरात्रि पर 9 दिनों तक बनाएं ये 9 स्वादिष्ट डिश, भगवान के साथ पूरा परिवार हो जाएगा खुश

व्रत के दौरान साबूदाना खिचड़ी सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली डिश है. यह हल्की होती है लेकिन शरीर को भरपूर एनर्जी देती है. इसे बनाने के लिए साबूदाना, मूंगफली, उबले आलू, सेंधा नमक और हरी मिर्च का यूज किया जाता है. यह जल्दी बन जाती है और लंबे समय तक पेट भरा रखती है.