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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफूडचैत्र नवरात्रि पर 9 दिनों तक बनाएं ये 9 स्वादिष्ट डिश, भगवान के साथ पूरा परिवार हो जाएगा खुश

चैत्र नवरात्रि पर 9 दिनों तक बनाएं ये 9 स्वादिष्ट डिश, भगवान के साथ पूरा परिवार हो जाएगा खुश

नवरात्रि सिर्फ व्रत रखने का ही समय नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अवसर है जब पूरा परिवार एक साथ मिलकर पूजा-पाठ करता है और टेस्टी व्रत के डिश बनाते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 18 Mar 2026 11:00 PM (IST)
नवरात्रि सिर्फ व्रत रखने का ही समय नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अवसर है जब पूरा परिवार एक साथ मिलकर पूजा-पाठ करता है और टेस्टी व्रत के डिश बनाते हैं.

चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का एक बहुत ही पवित्र और खास पर्व है, जो साल में दो बार आता है. इस बार चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026 से शुरू होकर 27 मार्च 2026 तक चलेगी. इन 9 दिनों में मां दुर्गा के अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है और भक्त पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखते हैं. नवरात्रि सिर्फ व्रत रखने का ही समय नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अवसर है जब पूरा परिवार एक साथ मिलकर पूजा-पाठ करता है और टेस्टी व्रत के डिश बनाते हैं. अगर आप भी इस नवरात्रि कुछ खास बनाना चाहते हैं, तो आइए आज हम आपको 9 दिनों के लिए 9 स्वादिष्ट और सेहतमंद डिशेज के बारे में बताते हैं.

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व्रत के दौरान साबूदाना खिचड़ी सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली डिश है. यह हल्की होती है लेकिन शरीर को भरपूर एनर्जी देती है. इसे बनाने के लिए साबूदाना, मूंगफली, उबले आलू, सेंधा नमक और हरी मिर्च का यूज किया जाता है. यह जल्दी बन जाती है और लंबे समय तक पेट भरा रखती है.
व्रत के दौरान साबूदाना खिचड़ी सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली डिश है. यह हल्की होती है लेकिन शरीर को भरपूर एनर्जी देती है. इसे बनाने के लिए साबूदाना, मूंगफली, उबले आलू, सेंधा नमक और हरी मिर्च का यूज किया जाता है. यह जल्दी बन जाती है और लंबे समय तक पेट भरा रखती है.
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कुट्टू के आटे से बनी पूरी व्रत में बहुत लोकप्रिय है. इसे आप आलू की फलाहारी सब्जी या दही के साथ खा सकते हैं. इसका टेस्ट बेहद लाजवाब होता है और यह व्रत में पेट भरने का अच्छा ऑप्शन है.
कुट्टू के आटे से बनी पूरी व्रत में बहुत लोकप्रिय है. इसे आप आलू की फलाहारी सब्जी या दही के साथ खा सकते हैं. इसका टेस्ट बेहद लाजवाब होता है और यह व्रत में पेट भरने का अच्छा ऑप्शन है.
Published at : 18 Mar 2026 11:00 PM (IST)
Tags :
Fasting Recipes Chaitra Navratri 2026 Navratri Fasting Recipes Navratri Special Dishes

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