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चैत्र नवरात्रि पर 9 दिनों तक बनाएं ये 9 स्वादिष्ट डिश, भगवान के साथ पूरा परिवार हो जाएगा खुश
नवरात्रि सिर्फ व्रत रखने का ही समय नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अवसर है जब पूरा परिवार एक साथ मिलकर पूजा-पाठ करता है और टेस्टी व्रत के डिश बनाते हैं.
चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का एक बहुत ही पवित्र और खास पर्व है, जो साल में दो बार आता है. इस बार चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026 से शुरू होकर 27 मार्च 2026 तक चलेगी. इन 9 दिनों में मां दुर्गा के अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है और भक्त पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखते हैं. नवरात्रि सिर्फ व्रत रखने का ही समय नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अवसर है जब पूरा परिवार एक साथ मिलकर पूजा-पाठ करता है और टेस्टी व्रत के डिश बनाते हैं. अगर आप भी इस नवरात्रि कुछ खास बनाना चाहते हैं, तो आइए आज हम आपको 9 दिनों के लिए 9 स्वादिष्ट और सेहतमंद डिशेज के बारे में बताते हैं.
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Published at : 18 Mar 2026 11:00 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion