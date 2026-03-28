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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटआकिब नबी डार से प्रशांत वीर तक, IPL 2026 में स्टार बन सकते हैं 7 युवा खिलाड़ी; देखें लिस्ट

आकिब नबी डार से प्रशांत वीर तक, IPL 2026 में स्टार बन सकते हैं 7 युवा खिलाड़ी; देखें लिस्ट

IPL 2026: इस लिस्ट में ऐसे खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं, जिन्होंने या तो अभी तक आईपीएल में डेब्यू नहीं किया है या फिर पांच से कम मैच खेले हैं.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 28 Mar 2026 04:08 PM (IST)
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इंडियन प्रीमियर लीग ने विश्व क्रिकेट को एक से बढ़कर एक स्टार क्रिकेटर दिए हैं. कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जो आईपीएल से अपनी पहचान बनाने में सफल रहे. पिछले सीजन की बात करें तो 14 साल के वैभव सूर्यवंशी और 17 साल के आयुष म्हात्रे ऐसे खिलाड़ी रहे, जिन्होंने आईपीएल से पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई. अब आईपीएल 2026 में भी कुछ खिलाड़ी अपने दमदार प्रदर्शन से सुर्खियां बटोर सकते हैं. 

1- प्रशांत वीर (चेन्नई सुपर किंग्स)

20 साल के प्रशांत वीर चेन्नई सुपर किंग्स में रवींद्र जडेजा के रोल में दिखेंगे. चेन्नई ने इससे पहले युवा खिलाड़ियों पर इतना अधिक भरोसा कभी नहीं दिखाया था. इस फ्रेंचाइजी ने ट्रायल के दौरान प्रशांत वीर का खेल देखा और इस आधार पर 14.20 करोड़ रुपये की बोली लगाकर उन्हें अपने साथ जोड़ा. 
प्रशांत वीर ने अब तक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सिर्फ 9 मैच खेले हैं. इस दौरान 6.45 की गेंदबाजी इकॉनमी रेट और 167 से अधिक के बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट के साथ दमदार प्रदर्शन किया है. 

2- आकिब नबी (दिल्ली कैपिटल्स)

आकिब नबी की उम्र 29 साल है और उन्हें युवा खिलाड़ी नहीं कहा जा सकता है लेकिन उनके प्रदर्शन पर सभी की नजर रहेगी. उनके पास घरेलू क्रिकेट का 8 साल का अच्छा खासा अनुभव है. हालांकि, आकिब अभी तक आईपीएल में डेब्यू नहीं कर सके हैं. उनके लिए आईपीएल 2026 काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इससे वह भारतीय टीम में जगह बनाने के दावेदार भी बन जाएंगे. 

3- अशोक शर्मा (गुजरात टाइटंस)

अशोक शर्मा भारत के सबसे तेज युवा गेंदबाजों में से एक हैं. वह पहले राजस्थान रॉयल्स टीम का हिस्सा रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक आईपीएल में खेलने का मौका नहीं मिला है. 23 साल के अशोक शर्मा को इस साल गुजरात से खेलने का मौका मिलेगा. वह अपनी रफ्तार से किसी भी बल्लेबाज को मुसीबत में डाल सकते हैं. 

4- तेजस्वी दहिया (कोलकाता नाइट राइडर्स)

कोलकाता नाइट राइडर्स के मुख्य कोच अभिषेक नायर के शिष्य अंगकृष रघुवंशी को बल्लेबाज-विकेटकीपर के रूप में तैयार किया जा रहा है, क्योंकि वह पहले ही आईपीएल के कुछ सत्र में खेल चुके हैं. लेकिन दिल्ली के रहने वाले 23 वर्षीय दहिया भी एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, जिन्हें अगर लगातार मौका मिले तो वह अच्छे परिणाम दे सकते हैं. 

5- नमन तिवारी (लखनऊ सुपर जाइंट्स)

भारत में बाएं हाथ के अच्छे तेज गेंदबाज बहुत कम हैं और 2024 में अंडर-19 विश्व कप में खेलने वाले नमन तिवारी ने ट्रायल के दौरान सभी को प्रभावित किया है. यह 20 वर्षीय खिलाड़ी नियमित रूप से 140 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से गेंदबाजी करता है. उन्होंने 2024 में यूपी टी20 लीग में नोएडा किंग्स के लिए अच्छा प्रदर्शन किया था और जरूरत पड़ने पर वह एक उपयोगी विकल्प हो सकते हैं।

6- रवि सिंह (राजस्थान रॉयल्स)

रेलवे का यह 24 वर्षीय खिलाड़ी घरेलू स्तर पर अपनी क्षमता दिखा चुका है. उन्होंने पिछले साल एसएमएटी में अपनी टीम के लिए 173 के स्ट्राइक रेट से 218 रन बनाए थे. विदर्भ के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए उनकी 38 गेंदों में खेली गई 68 रन की पारी निस्संदेह सबसे यादगार रही. विदर्भ के गेंदबाजी आक्रमण में आईपीएल खिलाड़ी यश ठाकुर, हर्ष दुबे और दर्शन नालकंडे शामिल थे. इस पारी के चलते उन्हें राजस्थान रॉयल्स से 95 लाख रुपये का करार मिला और इस सत्र में उनके प्रदर्शन को देखना दिलचस्प होगा. 

7- शिवांग कुमार (सनराइजर्स हैदराबाद)

मध्य प्रदेश के 23 वर्षीय खिलाड़ी शिवांग बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर हैं, जो उन्हें एक दुर्लभ प्रतिभा बनाता है. भारतीय टीम में कुलदीप यादव ऐसे गेंदबाज हैं. कुलदीप हालांकि क्रीज तक पहुंचने के लिए कोणीय रन-अप लेते हैं, शिवांग का रन-अप अधिक पारंपरिक और सीधा होता है. वह निचले क्रम के उपयोगी बल्लेबाज भी हैं, लेकिन यह देखना बाकी है कि सनराइजर्स के मुख्य कोच डेनियल वेटोरी अंतिम एकादश में उनके लिए कोई जगह बना पाते हैं या नहीं.

Published at : 28 Mar 2026 04:08 PM (IST)
Tags :
CSK RCB IPL INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026 Prashant Veer Aquib Nabi Dar Aquib Nabi
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