अयोध्या अग्निकांड पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले- 'विशेषज्ञों की देखरेख के बिना ही...'

अयोध्या स्थित राजघाट में हो रहे श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई, श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन का उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की अध्यक्षता में कराया जा रहा था. मंत्री की अध्यक्षता में हो रहे आयोजन में आग लगने की घटना पर सियासत भी शुरू हो गई है. इस घटना पर अब समाजवादी पार्टी (सपा) चीफ व पूर्व सीएम अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने इसे प्रशासनिक चूक करार दिया है.

अयोध्या अग्निकांड पर अखिलेश यादव ने लिखा कि, "अयोध्या में यज्ञ के बाद लगी आग सही प्रबंधन-प्रशासन की कमी को दर्शाती है. आशा है सब सुरक्षित होंगे." अखिलेश यादव ने मांग की है कि, "इस बात की जाँच हो कि इस यज्ञ की व्यवस्था के पीछे जो आर्थिक और मानवीय स्रोत लगे थे, उनके पीछे कौन था."

अखिलेश यादव ने लगाया बड़ा आरोप

समाजवादी पार्टी (सपा) चीफ व पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने आगे यह भी कहा है कि, "जनता में फैली ये बात बेहद निंदनीय है कि इस यज्ञ के नाम पर मंत्री जी से संबंधित विभाग से विभागीय स्तर पर बड़ी वसूली हुई और पैसे बचाने के चक्कर में विशेषज्ञों की देखरेख के बिना ही ये आयोजन हुआ."

क्या है पूरा मामला?

आपको बता दें कि, अयोध्या स्थित राजघाट में यूपी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की अध्यक्षता श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन कराया गया था. आज शनिवार को यज्ञ के समापन के दिन अज्ञात कारणों के चलते आग भड़क गई. इस घटना में 3-4 लोगों के घायल होने की सूचना है. हालांकि इस पर आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं सकी है.

वहीं, इस घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी की स्थिति बन गई. प्रशासन ने मोर्चा संभालते हुए घटना स्थल को खाली कराया. वहीं प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हवन के दौरान तेज हवाओं की वजह से चिंगारी भड़क गई, जिससे आग लग गई.