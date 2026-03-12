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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मChaitra Navrattri 2026: चैत्र नवरात्रि में पंचक का साया, क्या घटस्थापना में आएगी बाधा ? जानें नियम

Chaitra Navrattri 2026: चैत्र नवरात्रि में पंचक का साया, क्या घटस्थापना में आएगी बाधा ? जानें नियम

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू होगी, पंचक 16 मार्च से लग रहे हैं. ऐसे में नवरात्रि की घटस्थापना पर पंचका का साया मंडरा रहा है. आखिर कलश स्थापना पंचक में कैसे होगी क्या है नियम.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 13 Mar 2026 04:21 PM (IST)
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Chaitra Navratri 2026: पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत चैत्र महीने की शुक्लपक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है. इस साल चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026 से शुरू हो रही है और इसका समापन 27 मार्च 2026 को होगा. नवरात्रि के पहले दिन कलशस्थापना शुभ मुहूर्त में होती है. ये नवरात्रि का सबसे कार्य माना जाता है लेकिन इस बार नवरात्रि पर पंचक का साया मंडरा रहा है. ऐसे में घटस्थापना कैसे होगी, क्योंकि पंचक में शुभ कार्य करने की मनाही होती है.

नवरात्रि पर पंचक का साया

19 मार्च 2026 से चैत्र नवरात्रि शुरू होगी. वहीं पंचक 16 मार्च 2026 से शुरू हो रहे हैं जो शाम 6.14 से शुरू होंगे जो 21 मार्च 2026 तक रहेंगे. ऐसे में नवरात्रि की घटस्थापना से लेकर तृतीया तिथि तक पंचक का साया रहेगा.

पंचक में नवरात्रि की घटस्थापना कर सकते हैं या नहीं

ज्योतिष और शास्त्रों के अनुसार इसमें कोई दोष नहीं माना जाता, क्योंकि नवरात्रि की घटस्थापना एक नियत तिथि (नियत पर्व) का कार्य है. नियत तिथि वाले धार्मिक कार्यों पर पंचक, भद्रा या अन्य दोषों का प्रभाव नहीं माना जाता. इसलिए 19 मार्च को चैत्र नवरात्रि की घटस्थापना के दिन पंचक है तो भी कलश स्थापना करना शास्त्रसम्मत है.

नवरात्रि के 3 दिन न करें ये कार्य

चैत्र नवरात्रि के पहले दिन हिंदू नववर्ष शुरू हो जाता है. ऐसे में लोग नए कार्य, खरीदारी करते हैं लेकिन इस साल नवरात्रि के शुरुआती 3 दिन पंचक रहेगा.  ज्योतिष के अनुसार पंचक में वाहन (गाड़ी) खरीदना, नए बिजनेस की शुरुआत करना, विवाह के लिए आगे बढ़ना, गृह प्रवेश, मुंडन सामान्यतः टालने की सलाह दी जाती है. मान्यता है पंचक में किए गए इन कार्यो का फल प्राप्त नहीं होता, बाधाएं आती हैं. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
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Published at : 12 Mar 2026 07:00 AM (IST)
Tags :
Chaitra Navratri 2026 Navratri 2026 Panchak 2026
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