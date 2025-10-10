हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ganesh Worship: भगवान गणेश के 6 रूप जिनके मंत्र का आप प्रतिदिन कर सकते हैं जाप

Ganesh Worship: भगवान गणेश के 6 रूप जिनके मंत्र का आप प्रतिदिन कर सकते हैं जाप

Ganesh Mantras: हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान गणेश के 6 नामों का प्रतिदिन स्मरण करने से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं. किसी शुभ कार्य की शुरुआत में इन नामों के जपने से सफलता प्राप्त होती है.

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 10 Oct 2025 06:01 AM (IST)
Ganesh Mantras: हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान गणेश के 6 नामों का प्रतिदिन स्मरण करने से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं. किसी शुभ कार्य की शुरुआत में इन नामों के जपने से सफलता प्राप्त होती है.

गणेश के छह रूप और मंत्र

1/6
गजानन : ॐ गजाननाय नमः यह मंत्र बाधाओं को दूर करने वाले भगवान गणेश को नमन करता है. इससे जीवन में सफलता, ज्ञान और समृद्धि आती है. इसका अर्थ है
गजानन : ॐ गजाननाय नमः यह मंत्र बाधाओं को दूर करने वाले भगवान गणेश को नमन करता है. इससे जीवन में सफलता, ज्ञान और समृद्धि आती है. इसका अर्थ है "हाथी का मुख धारण करने वाले भगवान को नमन", और इसके नियमित जाप से मानसिक शांति मिलती है.
2/6
भालचन्द्र : ॐ भाल चन्द्राय नमः भल (ललाट) पर चंद्रमा धारण करने वाले भगवान गणेश का एक रूप है. इसका जाप मानसिक शांति, बुद्धि और बाधाओं को दूर करने के लिए किया जाता है. इसका खासकर भालचन्द्र संकष्टी चतुर्थी के दिन इसका जाप किया जाता है.
भालचन्द्र : ॐ भाल चन्द्राय नमः भल (ललाट) पर चंद्रमा धारण करने वाले भगवान गणेश का एक रूप है. इसका जाप मानसिक शांति, बुद्धि और बाधाओं को दूर करने के लिए किया जाता है. इसका खासकर भालचन्द्र संकष्टी चतुर्थी के दिन इसका जाप किया जाता है.
3/6
गणाध्यक्ष : ॐ गणाध्यक्षाय नमः यह मंत्र भगवान गणेश की पूजा में उपयोग होता है, जिसका महत्व बाधाओं को दूर करना, नए कार्यों में सफलता पाना, बुद्धि और समृद्धि में वृद्धि करना तथा जीवन में सुख-शांति और सुरक्षा प्रदान करना है. इस मंत्र का जाप किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले किया जाता है.
गणाध्यक्ष : ॐ गणाध्यक्षाय नमः यह मंत्र भगवान गणेश की पूजा में उपयोग होता है, जिसका महत्व बाधाओं को दूर करना, नए कार्यों में सफलता पाना, बुद्धि और समृद्धि में वृद्धि करना तथा जीवन में सुख-शांति और सुरक्षा प्रदान करना है. इस मंत्र का जाप किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले किया जाता है.
4/6
विनायक : ॐ विनायकाय नमः यह मंत्र बाधाओं को दूर करने वाले, बुद्धि और ज्ञान के देवता भगवान गणेश को समर्पित है, जो जीवन में आने वाली कठिनाइयों का निवारण करते हैं. इस मंत्र का जाप करने से व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में बाधाएँ दूर होती हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है.
विनायक : ॐ विनायकाय नमः यह मंत्र बाधाओं को दूर करने वाले, बुद्धि और ज्ञान के देवता भगवान गणेश को समर्पित है, जो जीवन में आने वाली कठिनाइयों का निवारण करते हैं. इस मंत्र का जाप करने से व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में बाधाएँ दूर होती हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है.
5/6
विघ्ननाश : ॐ विघ्ननाशाय नमः विघ्नहर्ता स्वरूप जीवन में आने वाली हर प्रकार की बाधाओं और समस्याओं का समाधान करता है. यह स्वरूप विशेष रूप से उन लोगों के लिए सहायक है जो बार-बार कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं.
विघ्ननाश : ॐ विघ्ननाशाय नमः विघ्नहर्ता स्वरूप जीवन में आने वाली हर प्रकार की बाधाओं और समस्याओं का समाधान करता है. यह स्वरूप विशेष रूप से उन लोगों के लिए सहायक है जो बार-बार कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं.
6/6
विघ्ननाश : ॐ विघ्ननाशाय नमः विघ्नहर्ता स्वरूप जीवन में आने वाली हर प्रकार की बाधाओं और समस्याओं का समाधान करता है. यह स्वरूप विशेष रूप से उन लोगों के लिए सहायक है जो बार-बार कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं.
विघ्ननाश : ॐ विघ्ननाशाय नमः विघ्नहर्ता स्वरूप जीवन में आने वाली हर प्रकार की बाधाओं और समस्याओं का समाधान करता है. यह स्वरूप विशेष रूप से उन लोगों के लिए सहायक है जो बार-बार कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं.
Published at : 10 Oct 2025 06:01 AM (IST)
Tags :
Ganesh Ganesh Mantras Ganesh Worship

