गणाध्यक्ष : ॐ गणाध्यक्षाय नमः यह मंत्र भगवान गणेश की पूजा में उपयोग होता है, जिसका महत्व बाधाओं को दूर करना, नए कार्यों में सफलता पाना, बुद्धि और समृद्धि में वृद्धि करना तथा जीवन में सुख-शांति और सुरक्षा प्रदान करना है. इस मंत्र का जाप किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले किया जाता है.