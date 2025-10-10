एक्सप्लोरर
Ganesh Worship: भगवान गणेश के 6 रूप जिनके मंत्र का आप प्रतिदिन कर सकते हैं जाप
Ganesh Mantras: हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान गणेश के 6 नामों का प्रतिदिन स्मरण करने से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं. किसी शुभ कार्य की शुरुआत में इन नामों के जपने से सफलता प्राप्त होती है.
गणेश के छह रूप और मंत्र
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 10 Oct 2025 06:01 AM (IST)
Tags :Ganesh Ganesh Mantras Ganesh Worship
लाइफस्टाइल
6 Photos
द्रौपदी और सीता भी करती थीं करवा चौथ, जानिए क्या कहा गया शास्त्रों में इस बारे में
लाइफस्टाइल
7 Photos
करवा चौथ से पहले 9 अक्टूबर को बन रहा है विशेष राजयोग, इन राशियों की चमकेगी किस्मत
लाइफस्टाइल
7 Photos
पिया मन भाए और पड़ोसन देखती रह जाए... इस करवाचौथ पहनें ऐसी ट्रेंडी और स्टाइलिश साड़ी
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'मेरे दोस्त ट्रंप...', पीएम मोदी ने गाजा शांति समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति को दी बधाई, ट्रेड डील पर कही ये बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या में धमाका, मकान गिरा, 5 की मौत, कई घायल, सीएम योगी ने लिया संज्ञान
क्रिकेट
रोहित शर्मा के कार कलेक्शन में नई एंट्री, 'ब्रांड न्यू Tesla' की कीमत उड़ा देगी होश
ओटीटी
नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखी गईं ये फिल्में, टॉप 10 में एक भी इंडियन मूवी नहीं, लिस्ट देखें
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion