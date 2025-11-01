Saturday Morning Motivation: नवंबर महीने का पहला शनिवार, शनिदेव की शिक्षा जीवन जीने का तरीका सिखाएगी!

शनि देव यही सिखाते हैं कि कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं. सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलने वाला इंसान कभी असफल नहीं होता. जब कर्म शुद्ध हो, तो शनि की दृष्टि भी वरदान बन जाती है. इसलिए अपने हर काम को पूरी निष्ठा से कीजिए, क्योंकि यही आपकी असली आराधना है.