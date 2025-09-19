हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Hindu shadi Pheras: रणबीर आलिया की शादी में 7 नहीं 4 फेरे! जानिए कहां और क्यों निभाई जाती है ये परंपरा?

Hindu shadi Pheras: रणबीर आलिया की शादी में 7 नहीं 4 फेरे! जानिए कहां और क्यों निभाई जाती है ये परंपरा?

Hindu Wedding Round: हिंदू धर्म में शादी के दौरान वर-वधू अग्नि को साक्षी मानकर सात फेरे लेते हैं, जबकि कई जगहों पर 4 फेरे लिए जाते हैं. आइए जानते हैं ये 4 फेरों का क्या रहस्य है और कहां लिए जाते हैं?

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 22 Sep 2025 11:51 AM (IST)
Hindu Wedding Round: हिंदू धर्म में शादी के दौरान वर-वधू अग्नि को साक्षी मानकर सात फेरे लेते हैं, जबकि कई जगहों पर 4 फेरे लिए जाते हैं. आइए जानते हैं ये 4 फेरों का क्या रहस्य है और कहां लिए जाते हैं?

हिंदू शादी में 4 फेरे

1/6
हिंदू धर्म में सोलह संस्कारों में से एक संस्कार शादी भी है. शादी के दौरान वर और वधू 7 फेरे लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कई जगहों पर 7 की जगह 4 फेरे लिए जाते हैं.
हिंदू धर्म में सोलह संस्कारों में से एक संस्कार शादी भी है. शादी के दौरान वर और वधू 7 फेरे लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कई जगहों पर 7 की जगह 4 फेरे लिए जाते हैं.
2/6
दरअसल साल 2022 में रणबीर और आलिया ने भी अपनी शादी के दौरान 7 की जगह 4 फेरे लिए थे. इस बात का खुलासा खुद आलिया भट्ट के सौतेले भाई राहुल भट्ट ने किया था. आइए जानते हैं इसके पीछे शास्त्र क्या कहता है?
दरअसल साल 2022 में रणबीर और आलिया ने भी अपनी शादी के दौरान 7 की जगह 4 फेरे लिए थे. इस बात का खुलासा खुद आलिया भट्ट के सौतेले भाई राहुल भट्ट ने किया था. आइए जानते हैं इसके पीछे शास्त्र क्या कहता है?
3/6
ऋग्वेद और पारस्कर गृहशास्त्र के मुताबिक विवाह के समय 4 फेरो का ही विधान है. ये चार फेरे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक हैं.
ऋग्वेद और पारस्कर गृहशास्त्र के मुताबिक विवाह के समय 4 फेरो का ही विधान है. ये चार फेरे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक हैं.
4/6
अब बात की जाए 4 फेरे और 7 फेरे में से कौन सही है? तो दोनों ही सही माने जाते हैं. दरअसल दोनों का ही जिक्र वैदिक ग्रंथों और पारस्कर गृहसूत्र में देखने को मिलता है.
अब बात की जाए 4 फेरे और 7 फेरे में से कौन सही है? तो दोनों ही सही माने जाते हैं. दरअसल दोनों का ही जिक्र वैदिक ग्रंथों और पारस्कर गृहसूत्र में देखने को मिलता है.
5/6
शादी में 4 फेरे वाली परंपरा मुख्य रूप से वैष्णव, मारवाड़ी और बाह्मण समाज की शादियों में देखने को मिलती है. वही क्षेत्रीयता की बात कि जाए तो, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के कई समुदायों में शादी समय 4 फेरों का ही विधान है.
शादी में 4 फेरे वाली परंपरा मुख्य रूप से वैष्णव, मारवाड़ी और बाह्मण समाज की शादियों में देखने को मिलती है. वही क्षेत्रीयता की बात कि जाए तो, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के कई समुदायों में शादी समय 4 फेरों का ही विधान है.
6/6
जबकि 7 फेरो वाली परंपरा उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, पंजाब आदि जैसे शहरों में देखने को मिलती है. यहां शादी के दौरान सप्तपदी सात फेरो पर जोर दिया जाता है.
जबकि 7 फेरो वाली परंपरा उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, पंजाब आदि जैसे शहरों में देखने को मिलती है. यहां शादी के दौरान सप्तपदी सात फेरो पर जोर दिया जाता है.
Published at : 19 Sep 2025 02:55 PM (IST)
Marriage Ranbir Kapoor Hindu Religion Alia Bhatt

प्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट असअबाउट अस

प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
