शादी में 4 फेरे वाली परंपरा मुख्य रूप से वैष्णव, मारवाड़ी और बाह्मण समाज की शादियों में देखने को मिलती है. वही क्षेत्रीयता की बात कि जाए तो, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के कई समुदायों में शादी समय 4 फेरों का ही विधान है.