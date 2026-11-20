Keep Water Tank Warm In Winter: सर्दियों की सुबह ठंडे पानी से नहाने का नाम सुनते ही कई लोगों की हालत खराब हो जाती है. खासकर छत पर रखी पानी की टंकी का पानी सुबह के समय इतना ठंडा हो जाता है कि नहाने से पहले कई बार सोचना पड़ता है. जिन घरों में गीजर नहीं है, उनके लिए यह परेशानी और बढ़ जाती है. वहीं, रोजाना इमर्शन रॉड चलाने से बिजली का खर्च भी बढ़ सकता है.

लेकिन अगर आप बिना बिजली खर्च किए टंकी के पानी को ज्यादा ठंडा होने से बचाना चाहते हैं, तो कुछ आसान जुगाड़ काम आ सकते हैं. इसके लिए न तो कोई महंगा सामान चाहिए और न ही टंकी बदलने की जरूरत है.

टंकी पर लगाएं थर्माकोल की मोटी परत

अगर पानी की टंकी छत या खुले हिस्से में रखी है, तो उसके चारों तरफ मोटी थर्माकोल शीट लगाई जा सकती है. थर्माकोल इंसुलेशन का काम करता है. इससे टंकी के अंदर मौजूद गर्माहट जल्दी बाहर नहीं निकलती और ठंडी हवा का असर भी कम होता है. ठंड के शुरुआती घंटों में इसका फायदा ज्यादा मिल सकता है. यह तरीका सस्ता भी है और लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है.





बबल रैप को फेंकें नहीं

घर में बबल रैप पड़ा है तो उसे बेकार समझकर फेंकने की जरूरत नहीं है. सर्दियों में इसका इस्तेमाल पानी की टंकी को ढकने के लिए किया जा सकता है. बबल रैप में मौजूद हवा की छोटी-छोटी परतें इंसुलेशन का काम करती हैं. टंकी के चारों तरफ इसकी दो या तीन परतें अच्छी तरह लगा दें. इससे ठंडी हवा सीधे टंकी की सतह तक नहीं पहुंच पाएगी और पानी ज्यादा देर तक गुनगुना रह सकता है.

टंकी को ठंडी हवा से बचाएं

छत पर खुली जगह में रखी टंकी पर रात के समय ओस और ठंडी हवा का सीधा असर पड़ता है. इससे पानी जल्दी ठंडा हो सकता है. इससे बचने के लिए टंकी के ऊपर तिरपाल, लकड़ी की शेड या छोटी टिन की छत बनाई जा सकती है. अगर आपके पास ये चीजें नहीं हैं, तो मोटा कपड़ा या पुराने बोरे भी काम आ सकते हैं. इनसे टंकी को ढकने पर ठंडी हवा का सीधा असर कम किया जा सकता है.





टंकी का रंग भी बदल सकता है असर

टंकी को गहरे रंग से पेंट करना भी एक तरीका बताया गया है. काला, गहरा नीला या गहरा भूरा रंग धूप की गर्मी को ज्यादा आसानी से सोखता है. दिनभर धूप में रहने के दौरान टंकी धीरे-धीरे गर्म हो सकती है और इसका असर पानी के तापमान पर भी पड़ सकता है. इस तरीके में बिजली या किसी बाहरी उपकरण की जरूरत नहीं पड़ती. टंकी पर एक बार पेंट करने के बाद इसे लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है.

टंकी को ऐसी जगह रखें जहां धूप ज्यादा मिले

अगर छत पर टंकी रखने की जगह बदलना संभव है, तो उसे ऐसी जगह रखना बेहतर हो सकता है जहां दिनभर अच्छी धूप आती हो. धूप की गर्मी टंकी को गर्म करने में मदद करती है. इससे दिन के समय टंकी के पानी का तापमान बढ़ सकता है और सुबह के समय पानी बहुत ज्यादा ठंडा महसूस नहीं होगा.

इसे भी पढ़ें- Winter Cooler Storage: ठंड में कूलर रख रहे हैं तो ये 5 काम जरूर करें, वरना अगली गर्मी में पछताएंगे

रात में टंकी को जरूर ढकें

दिनभर धूप मिलने के बाद टंकी में जमा हुई गर्माहट रात की ठंडी हवा के कारण तेजी से कम हो सकती है. इसलिए रात में टंकी को मोटे कपड़े या कंबल से ढकना भी मददगार हो सकता है. कपड़ा या कंबल टंकी को ठंडी हवा से बचाने में मदद करता है और दिन में जमा हुई गर्माहट को जल्दी निकलने से रोक सकता है. यह तरीका काफी आसान है और इसके लिए कोई खास खर्च भी नहीं करना पड़ता.

इसे भी पढ़ें: 100 गज में बनेगा खूबसूरत घर, इस तरह खुद डिजाइन करें नक्शा