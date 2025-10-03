महर्षि पिप्लाद को शिव का अवतार माना जाता है, जिनका जन्म ऋषि दधिचि के घर हुआ था. पिप्लाद ने अपने पिता की मृत्यु के लिए शनिदेव को श्राप दिया था. उन्होंने शनि से 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कभी भी कष्ट न पहुंचाने का वचन लिया था. पिप्लाद की पूजा करने से शनिदेव के बुरे प्रभावों से छुटकारा मिलता है.