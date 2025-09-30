हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलRinmukteshwar mahadev: ऋण मुक्तेश्वर महादेव कर्ज से मुक्ति दिलाने वाले शिव धाम का रहस्य और पूजा विधि

Rinmukteshwar mahadev: ऋण मुक्तेश्वर महादेव कर्ज से मुक्ति दिलाने वाले शिव धाम का रहस्य और पूजा विधि

Rinmukteshwar mahadev: ऋण मुक्तेश्वर महादेव का यह शिव धाम दिखाता है कि इंसान हमेशा मुसीबत से छुटकारा चाहता है. आइए जानते हैं यहां की पूजा और मंत्रों से श्रद्धालु राहत कैसे पाते हैं.

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 30 Sep 2025 06:00 PM (IST)
Rinmukteshwar mahadev: ऋण मुक्तेश्वर महादेव का यह शिव धाम दिखाता है कि इंसान हमेशा मुसीबत से छुटकारा चाहता है. आइए जानते हैं यहां की पूजा और मंत्रों से श्रद्धालु राहत कैसे पाते हैं.

Rin Mukteshwar Mahadev

1/6
ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर उज्जैन में स्थित माना जाता है. उज्जैन को प्राचीन काल से ही महादेव की नगरी कहा जाता रहा है. यह मंदिर पवित्र शिप्रा नदी के तट पर अवस्थित बताया जाता है. मान्यता यह है कि कर्ज से दबे हुए लोगों द्वारा यहां दर्शन किए जाने पर उन्हें मुक्ति प्रदान की जाती है. इस मंदिर को विशेष रूप से ऋणमुक्ति का प्रतीक माना गया है.
ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर उज्जैन में स्थित माना जाता है. उज्जैन को प्राचीन काल से ही महादेव की नगरी कहा जाता रहा है. यह मंदिर पवित्र शिप्रा नदी के तट पर अवस्थित बताया जाता है. मान्यता यह है कि कर्ज से दबे हुए लोगों द्वारा यहां दर्शन किए जाने पर उन्हें मुक्ति प्रदान की जाती है. इस मंदिर को विशेष रूप से ऋणमुक्ति का प्रतीक माना गया है.
2/6
महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन के साथ ही ऋणमुक्तेश्वर महादेव के दर्शन भी परंपरा का हिस्सा बनाए जाते हैं. यहां पर की जाने वाली पूजा को संकटों और कष्टों से निवारण का साधन समझा जाता है. शनिवार के दिन विशेष रूप से “पीली पूजा” का आयोजन कराया जाता है. इसी पूजा को इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है और इसे श्रद्धालुओं द्वारा अत्यंत महत्व दिया जाता है.
महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन के साथ ही ऋणमुक्तेश्वर महादेव के दर्शन भी परंपरा का हिस्सा बनाए जाते हैं. यहां पर की जाने वाली पूजा को संकटों और कष्टों से निवारण का साधन समझा जाता है. शनिवार के दिन विशेष रूप से “पीली पूजा” का आयोजन कराया जाता है. इसी पूजा को इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है और इसे श्रद्धालुओं द्वारा अत्यंत महत्व दिया जाता है.
3/6
शनिवार को आयोजित होने वाली इस पूजा में पीले रंग की वस्तुओं को अर्पित किया जाता है. परंपरा के अनुसार, यह पूजा मंदिर के पुजारियों द्वारा विधिवत संपन्न कराई जाती है. इस पूजा का महत्व केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि इसे जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति का साधन माना गया है. श्रद्धालु इस अनुष्ठान को बड़े विश्वास के साथ करवाते हैं.
शनिवार को आयोजित होने वाली इस पूजा में पीले रंग की वस्तुओं को अर्पित किया जाता है. परंपरा के अनुसार, यह पूजा मंदिर के पुजारियों द्वारा विधिवत संपन्न कराई जाती है. इस पूजा का महत्व केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि इसे जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति का साधन माना गया है. श्रद्धालु इस अनुष्ठान को बड़े विश्वास के साथ करवाते हैं.
4/6
इस अनुष्ठान में पीले कपड़े में चने की दाल, पीले फूल, हल्दी की गांठ और थोड़ा सा गुड़ बांधकर अर्पित किया जाता है. ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस विधि से हर मनोकामना पूर्ण की जाती है. भक्तों द्वारा इन वस्तुओं को जलधारा में अर्पित किया जाता है. शिवजी से प्रार्थना की जाती है कि उन पर कर्ज का बोझ न रहे और जीवन में संतुलन प्राप्त हो.
इस अनुष्ठान में पीले कपड़े में चने की दाल, पीले फूल, हल्दी की गांठ और थोड़ा सा गुड़ बांधकर अर्पित किया जाता है. ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस विधि से हर मनोकामना पूर्ण की जाती है. भक्तों द्वारा इन वस्तुओं को जलधारा में अर्पित किया जाता है. शिवजी से प्रार्थना की जाती है कि उन पर कर्ज का बोझ न रहे और जीवन में संतुलन प्राप्त हो.
5/6
श्रद्धालुओं द्वारा पूरे देश से इस मंदिर में आगमन किया जाता है. महाकालेश्वर के दर्शन के पश्चात इस मंदिर की पूजा-अर्चना भी आवश्यक मानी जाती है. भक्तों द्वारा यह विश्वास किया जाता है कि यहां की पूजा से न केवल कर्ज से मुक्ति मिलती है, बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त होती है. पीली पूजा के साथ मंदिर की महत्ता और भी बढ़ाई जाती है.
श्रद्धालुओं द्वारा पूरे देश से इस मंदिर में आगमन किया जाता है. महाकालेश्वर के दर्शन के पश्चात इस मंदिर की पूजा-अर्चना भी आवश्यक मानी जाती है. भक्तों द्वारा यह विश्वास किया जाता है कि यहां की पूजा से न केवल कर्ज से मुक्ति मिलती है, बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त होती है. पीली पूजा के साथ मंदिर की महत्ता और भी बढ़ाई जाती है.
6/6
मान्यता यह भी है कि सतयुग में राजा हरिश्चंद्र द्वारा ऋणमुक्तेश्वर महादेव की पूजा-अर्चना की गई थी. पूजा के उपरांत उन्हें कर्ज से मुक्ति प्राप्त हुई थी. परंपरा यह बताती है कि “ॐ ऋणमुक्तेश्वर महादेवाय नमः” मंत्र का जाप करते हुए पीली वस्तुओं का अर्पण किया जाता है. इस मान्यता को आज भी श्रद्धालुओं द्वारा विश्वास के साथ निभाया जाता है और आस्था से जोड़ा जाता है.
मान्यता यह भी है कि सतयुग में राजा हरिश्चंद्र द्वारा ऋणमुक्तेश्वर महादेव की पूजा-अर्चना की गई थी. पूजा के उपरांत उन्हें कर्ज से मुक्ति प्राप्त हुई थी. परंपरा यह बताती है कि “ॐ ऋणमुक्तेश्वर महादेवाय नमः” मंत्र का जाप करते हुए पीली वस्तुओं का अर्पण किया जाता है. इस मान्यता को आज भी श्रद्धालुओं द्वारा विश्वास के साथ निभाया जाता है और आस्था से जोड़ा जाता है.
Published at : 30 Sep 2025 06:00 PM (IST)
Tags :
Hindu Worship Mukteshwar Temple Shiva Blessings

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मुख्यमंत्री जी, आप मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन...', करूर भगदड़ के बाद एक्टर विजय ने पहली बार जारी किया वीडियो मैसेज
'मुख्यमंत्री जी, आप मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन...', करूर भगदड़ पर पहली बार बोले एक्टर विजय
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मिशन-27 के लिए सपा का नया सियासी दांव, अखिलेश यादव ने दलित वोटरों को साधने का निकाला पैंतरा
मिशन-27 के लिए सपा का नया सियासी दांव, अखिलेश यादव ने दलित वोटरों को साधने का निकाला पैंतरा
इंडिया
रोड एक्सीडेंट मामले में पीड़ित परिवार को मिलेगा 60 लाख रुपये का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये न होता तो इनके बेटे की सैलरी...
रोड एक्सीडेंट मामले में पीड़ित परिवार को मिलेगा 60 लाख रुपये का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये न होता तो इनके बेटे की सैलरी...
बॉलीवुड
Thamma Star Cast Fees: नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिली परेश रावल से भी ज्यादा फीस, आयुष्मान से रश्मिका तक ने वसूली मोटी रकम
'थामा' के लिए नवाजुद्दीन को मिली परेश रावल से भी ज्यादा रकम, जानें बाकियों की फीस
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मुख्यमंत्री जी, आप मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन...', करूर भगदड़ के बाद एक्टर विजय ने पहली बार जारी किया वीडियो मैसेज
'मुख्यमंत्री जी, आप मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन...', करूर भगदड़ पर पहली बार बोले एक्टर विजय
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मिशन-27 के लिए सपा का नया सियासी दांव, अखिलेश यादव ने दलित वोटरों को साधने का निकाला पैंतरा
मिशन-27 के लिए सपा का नया सियासी दांव, अखिलेश यादव ने दलित वोटरों को साधने का निकाला पैंतरा
इंडिया
रोड एक्सीडेंट मामले में पीड़ित परिवार को मिलेगा 60 लाख रुपये का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये न होता तो इनके बेटे की सैलरी...
रोड एक्सीडेंट मामले में पीड़ित परिवार को मिलेगा 60 लाख रुपये का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये न होता तो इनके बेटे की सैलरी...
बॉलीवुड
Thamma Star Cast Fees: नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिली परेश रावल से भी ज्यादा फीस, आयुष्मान से रश्मिका तक ने वसूली मोटी रकम
'थामा' के लिए नवाजुद्दीन को मिली परेश रावल से भी ज्यादा रकम, जानें बाकियों की फीस
क्रिकेट
क्या हरमनप्रीत कौर को मिलाना पड़ेगा पाकिस्तान की कप्तान से हाथ, आड़े आएगा ICC का नियम?
क्या हरमनप्रीत कौर को मिलाना पड़ेगा पाकिस्तान की कप्तान से हाथ, आड़े आएगा ICC का नियम?
नौकरी
मेडिकल ऑफिसर से लेक्चरर तक निकली इन पोस्ट पर वैकेंसी, आवेदन की लास्ट डेट करीब
मेडिकल ऑफिसर से लेक्चरर तक निकली इन पोस्ट पर वैकेंसी, आवेदन की लास्ट डेट करीब
हेल्थ
Cushing Syndrome Warning Signs: हवाई जहाज से कूदने या ट्रेन के सामने खड़े होने पर भी डर नहीं लगता? जानिए इस बीमारी के लक्षण
हवाई जहाज से कूदने या ट्रेन के सामने खड़े होने पर भी डर नहीं लगता? जानिए इस बीमारी के लक्षण
ट्रेंडिंग
Video: सड़क पर दौड़ रही कार के उड़े परखच्चे, कई बार पलटी, दूर गिरी लड़की, वीडियो वायरल
Video: सड़क पर दौड़ रही कार के उड़े परखच्चे, कई बार पलटी, दूर गिरी लड़की, वीडियो वायरल
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget