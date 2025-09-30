महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन के साथ ही ऋणमुक्तेश्वर महादेव के दर्शन भी परंपरा का हिस्सा बनाए जाते हैं. यहां पर की जाने वाली पूजा को संकटों और कष्टों से निवारण का साधन समझा जाता है. शनिवार के दिन विशेष रूप से “पीली पूजा” का आयोजन कराया जाता है. इसी पूजा को इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है और इसे श्रद्धालुओं द्वारा अत्यंत महत्व दिया जाता है.