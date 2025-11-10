लड्डू गोपाल को साबुन से नहाना पाप या सेवा? जानिए हिंदू धर्म शास्त्रों में क्या लिखा है?

स्कंद पुराण, भागवत पुराण और हरिभक्ति विलास (वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ) में लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराने का उल्लेख मिलता है. यह अभिषेक सेवा भाव का भाग है, ना कि पाप का, तो अब अगली बार भूलकर भी लड्डू गोपाल को साबुन से स्नान नहीं कराएं.