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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मकिन चीजों को करने से प्रसन्न होती हैं मां लक्ष्मी? जानिए घर में सुख-समृद्धि के जरूरी नियम

किन चीजों को करने से प्रसन्न होती हैं मां लक्ष्मी? जानिए घर में सुख-समृद्धि के जरूरी नियम

Laxmi ji: हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी का संबंध धन, यश, सुख-शांति और समृद्धि से है. अगर आप भी चाहते हैं कि, आपके घर में धन की देवी का वास हो, तो इन 6 चीजों का अवश्य ध्यान दें!

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 25 Apr 2026 04:06 PM (IST)
Laxmi ji: हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी का संबंध धन, यश, सुख-शांति और समृद्धि से है. अगर आप भी चाहते हैं कि, आपके घर में धन की देवी का वास हो, तो इन 6 चीजों का अवश्य ध्यान दें!

देवी लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें

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हिंदू धर्म में देवी लक्ष्मी को धन, सुख-शांति और समृद्धि की देवी माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, जिस घर में उनकी विशेष कृपा होती है, वहां न केवल आर्थिक उन्नति होती है, बल्कि मानसिक शांति और संतोष का वातावरण भी रहता है. यही वजह है कि, हर व्यक्ति चाहता है कि, उसके घर में मां लक्ष्मी का स्थायी निवास हो.
हिंदू धर्म में देवी लक्ष्मी को धन, सुख-शांति और समृद्धि की देवी माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, जिस घर में उनकी विशेष कृपा होती है, वहां न केवल आर्थिक उन्नति होती है, बल्कि मानसिक शांति और संतोष का वातावरण भी रहता है. यही वजह है कि, हर व्यक्ति चाहता है कि, उसके घर में मां लक्ष्मी का स्थायी निवास हो.
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माना जाता है कि, देवी लक्ष्मी किसी भी घर में प्रवेश करने से पहले वहां के वातावरण और परिस्थितियों का सूक्ष्म निरीक्षण करती हैं. यदि आपके घर का माहौल सकारात्मक होता है, तभी वे वहां खुद निवास करती हैं. हालांकि कुछ खास बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी माना जाता है.
माना जाता है कि, देवी लक्ष्मी किसी भी घर में प्रवेश करने से पहले वहां के वातावरण और परिस्थितियों का सूक्ष्म निरीक्षण करती हैं. यदि आपके घर का माहौल सकारात्मक होता है, तभी वे वहां खुद निवास करती हैं. हालांकि कुछ खास बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी माना जाता है.
Published at : 25 Apr 2026 04:06 PM (IST)
Tags :
Hinduism Laxmi Ji Puja-Path Goddess Laxmi

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