किन चीजों को करने से प्रसन्न होती हैं मां लक्ष्मी? जानिए घर में सुख-समृद्धि के जरूरी नियम

हिंदू धर्म में देवी लक्ष्मी को धन, सुख-शांति और समृद्धि की देवी माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, जिस घर में उनकी विशेष कृपा होती है, वहां न केवल आर्थिक उन्नति होती है, बल्कि मानसिक शांति और संतोष का वातावरण भी रहता है. यही वजह है कि, हर व्यक्ति चाहता है कि, उसके घर में मां लक्ष्मी का स्थायी निवास हो.