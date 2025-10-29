हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मDev Diwali 2025: 5 नवंबर को देव दिवाली, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इन जगहों पर जलाएं दीप!

Dev Diwali 2025: 5 नवंबर को देव दिवाली, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इन जगहों पर जलाएं दीप!

Dev Diwali 2025: देव दिवाली पर मंदिर, नदी तट, पीपल व आंवला वृक्ष के नीचे दीप जलाना अत्यंत शुभ माना गया है. जानें इससे देवता प्रसन्न होते हैं, पाप नष्ट होते हैं और लक्ष्मी कृपा बनी रहती है.

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 29 Oct 2025 12:08 PM (IST)
Dev Diwali 2025: देव दिवाली पर मंदिर, नदी तट, पीपल व आंवला वृक्ष के नीचे दीप जलाना अत्यंत शुभ माना गया है. जानें इससे देवता प्रसन्न होते हैं, पाप नष्ट होते हैं और लक्ष्मी कृपा बनी रहती है.

देव दिवाली 2025

1/6
हिंदू धर्म में देव दिवाली का विशेष महत्व होता है. देव दिवाली हर साल दीपावली के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है. इस साल 5 नवंबर 2025 बुधवार को है. मान्यता है कि देव दीपावली के दिन देवता स्वर्ग से उतरकर धरती पर आते हैं और दिवाली का उत्सव मनाते हैं.
हिंदू धर्म में देव दिवाली का विशेष महत्व होता है. देव दिवाली हर साल दीपावली के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है. इस साल 5 नवंबर 2025 बुधवार को है. मान्यता है कि देव दीपावली के दिन देवता स्वर्ग से उतरकर धरती पर आते हैं और दिवाली का उत्सव मनाते हैं.
2/6
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, देव दिवाली यानी 'देवताओं की दिवाली' यह स्वर्ग में नहीं बल्कि धरती पर एक खास जगह पर होती है. इस दिन दीप दान करने का भी एक खास महत्व होता है. कहते हैं कि इस दिन दीयों को विधि अनुसार तय जगहों पर जलाया जाए तो घर में पैसों की तंगी कभी नहीं आती और भगवान प्रसन्न होते हैं.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, देव दिवाली यानी 'देवताओं की दिवाली' यह स्वर्ग में नहीं बल्कि धरती पर एक खास जगह पर होती है. इस दिन दीप दान करने का भी एक खास महत्व होता है. कहते हैं कि इस दिन दीयों को विधि अनुसार तय जगहों पर जलाया जाए तो घर में पैसों की तंगी कभी नहीं आती और भगवान प्रसन्न होते हैं.
3/6
देव दीपावली के मौके पर अगर आप घर में दीये लगा रहे हैं तो सबसे पहला दीपक घर के मंदिर में जलाना चाहिए. यहां आप घी का दीपक जलाकर रखें साथ ही एक फूल भी रखें.
देव दीपावली के मौके पर अगर आप घर में दीये लगा रहे हैं तो सबसे पहला दीपक घर के मंदिर में जलाना चाहिए. यहां आप घी का दीपक जलाकर रखें साथ ही एक फूल भी रखें.
4/6
भगवान शिव और भगवान विष्णु के मंदिर के चौखट पर एक दीपक और एक फूल रखें. इस दिन घर के पास पवित्र नदी के किनारे भी दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है. मान्यता है इस दिन पवित्र नदियों के किनारे दीपदान करने से भगवान का विशेष आशीर्वाद मिलता है, पाप नष्ट होते हैं.
भगवान शिव और भगवान विष्णु के मंदिर के चौखट पर एक दीपक और एक फूल रखें. इस दिन घर के पास पवित्र नदी के किनारे भी दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है. मान्यता है इस दिन पवित्र नदियों के किनारे दीपदान करने से भगवान का विशेष आशीर्वाद मिलता है, पाप नष्ट होते हैं.
5/6
कहा जाता है कि अगर संभव हो तो अपने गुरु या किसी विद्वान ब्राह्मण के घर पर दीपदान करें. वहीं, शाम के समय धान के खेत पर भी दीपदान करें. मान्यता है कि इससे घर में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आती है.
कहा जाता है कि अगर संभव हो तो अपने गुरु या किसी विद्वान ब्राह्मण के घर पर दीपदान करें. वहीं, शाम के समय धान के खेत पर भी दीपदान करें. मान्यता है कि इससे घर में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आती है.
6/6
देव दिवाली पर पीपल के वृक्ष और आंवला के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना शुभ माना जाता है. इसलिए आप पीपल और आंवला के वृक्ष के नीचे भी दीपक जलाएं. ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, देवता प्रसन्न होंगे और घर में माता लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करेंगी.
देव दिवाली पर पीपल के वृक्ष और आंवला के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना शुभ माना जाता है. इसलिए आप पीपल और आंवला के वृक्ष के नीचे भी दीपक जलाएं. ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, देवता प्रसन्न होंगे और घर में माता लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करेंगी.
Published at : 29 Oct 2025 12:08 PM (IST)
Tags :
Hindu Festival Kartik Purnima Dev Diwali 2025

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
इजरायल ने गाजा पर फिर कर दी एयरस्ट्राइक, 30 से ज्यादा लोगों की मौत, ट्रंप के शांति समझौते की उड़ी धज्जियां
इजरायल ने गाजा पर फिर कर दी एयरस्ट्राइक, 30 से ज्यादा लोगों की मौत, ट्रंप के शांति समझौते की उड़ी धज्जियां
बिहार
'ये प्रण पत्र नहीं है, ये…', महागठबंधन के Manifesto पर BJP का हमला, कह दी ये बड़ी बात
'ये प्रण पत्र नहीं है, ये…', महागठबंधन के Manifesto पर BJP का हमला, कह दी ये बड़ी बात
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
आईपीएल
इस दिग्गज क्रिकेटर की बहन थी IPL में चीयरलीडर, अपने ही भाई के विकेट पर किया था डांस, अब करती हैं ये काम
इस दिग्गज क्रिकेटर की बहन थी IPL में चीयरलीडर, अपने ही भाई के विकेट पर किया था डांस, अब करती हैं ये काम
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Cyclone Montha: तूफान मोंथा के चलते रिहायशी इलाकों में घुसा अजगर..स्थानीय लोगों में दहशत | ABP News
Cyclone Montha: चेतावनी जारी! भीषण रफ्तार से आ रहा है तूफान मोंथा! इन 5 राज्यों पर पड़ेगी मार
आशिकी के अड्डे पर बीवी का अटैक
'43 बागी' बिगाड़ेंगे खेल? JDU-RJD को अपनों से ही खतरा!
Bihar Election: विपक्ष का 'महा मेनिफेस्टो'

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इजरायल ने गाजा पर फिर कर दी एयरस्ट्राइक, 30 से ज्यादा लोगों की मौत, ट्रंप के शांति समझौते की उड़ी धज्जियां
इजरायल ने गाजा पर फिर कर दी एयरस्ट्राइक, 30 से ज्यादा लोगों की मौत, ट्रंप के शांति समझौते की उड़ी धज्जियां
बिहार
'ये प्रण पत्र नहीं है, ये…', महागठबंधन के Manifesto पर BJP का हमला, कह दी ये बड़ी बात
'ये प्रण पत्र नहीं है, ये…', महागठबंधन के Manifesto पर BJP का हमला, कह दी ये बड़ी बात
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
आईपीएल
इस दिग्गज क्रिकेटर की बहन थी IPL में चीयरलीडर, अपने ही भाई के विकेट पर किया था डांस, अब करती हैं ये काम
इस दिग्गज क्रिकेटर की बहन थी IPL में चीयरलीडर, अपने ही भाई के विकेट पर किया था डांस, अब करती हैं ये काम
ओटीटी
Maharani Season 4 Release Date: 'रानी भारती' के किरदार में फिर धमाल मचाने आ रही हुमा कुरैशी, जानें कब और कहां रिलीज होगी 'महारानी 4'
'महारानी 4' से धमाल मचाने आ रही हुमा कुरैशी, जानें-कब और कहां देख सकेंगे ये सीरीज
हेल्थ
भारत में तेजी से बढ़ रहा मोटापा, हेल्थ मिनिस्ट्री ने दिए वजन घटाने के आसान टिप्स
भारत में तेजी से बढ़ रहा मोटापा, हेल्थ मिनिस्ट्री ने दिए वजन घटाने के आसान टिप्स
शिक्षा
जामिया मिलिया इस्लामिया का स्थापना दिवस आज, जानें कैसे वजूद में आया ये संस्थान; इन लोगों की रही अहम भूमिका
जामिया मिलिया इस्लामिया का स्थापना दिवस आज, जानें कैसे वजूद में आया ये संस्थान; इन लोगों की रही अहम भूमिका
ट्रेंडिंग
हेलिकॉप्टर में बैठकर मुंह धोते और नाक साफ करते दिखे तेजस्वी यादव, यूजर्स ने ले लिया आड़े हाथ और पूछा हिसाब-किताब- वीडियो वायरल
हेलिकॉप्टर में बैठकर मुंह धोते और नाक साफ करते दिखे तेजस्वी यादव, यूजर्स ने ले लिया आड़े हाथ और पूछा हिसाब-किताब- वीडियो वायरल
ABP NEWS
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
ABP NEWS
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
ABP NEWS
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
ABP NEWS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
ABP NEWS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
Embed widget