Dev Diwali 2025: 5 नवंबर को देव दिवाली, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इन जगहों पर जलाएं दीप!

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, देव दिवाली यानी 'देवताओं की दिवाली' यह स्वर्ग में नहीं बल्कि धरती पर एक खास जगह पर होती है. इस दिन दीप दान करने का भी एक खास महत्व होता है. कहते हैं कि इस दिन दीयों को विधि अनुसार तय जगहों पर जलाया जाए तो घर में पैसों की तंगी कभी नहीं आती और भगवान प्रसन्न होते हैं.