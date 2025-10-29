एक्सप्लोरर
Dev Diwali 2025: 5 नवंबर को देव दिवाली, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इन जगहों पर जलाएं दीप!
Dev Diwali 2025: देव दिवाली पर मंदिर, नदी तट, पीपल व आंवला वृक्ष के नीचे दीप जलाना अत्यंत शुभ माना गया है. जानें इससे देवता प्रसन्न होते हैं, पाप नष्ट होते हैं और लक्ष्मी कृपा बनी रहती है.
देव दिवाली 2025
Published at : 29 Oct 2025 12:08 PM (IST)
धर्म
