लंकापति रावण का यह मंदिर उत्तर भारत के कानपुर शहर में स्थित है. जहां साल में केवल एक बार ही मंदिर के पट खोले जाते हैं. स्थानीय लोगों का मानना है कि भले ही रावण कोई देख न पाए, लेकिन रावण की नजर सभी पर है.