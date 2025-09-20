एक्सप्लोरर
Ravan Temple: दशानन रावण का एकमात्र ऐसा मंदिर जो साल में एक बार खुलता है! जानिए इसके बारे में
Ravan Mandir in UP: जहां पूरी दुनिया रावण को गलत मानती है, वहीं उत्तर भारत रावण का एक ऐसा मंदिर भी है, जहां लोग उनकी पूजा करते हैं. स्थानीय लोग इस मंदिर को साल में एक बार रावण दहन पर खोलते हैं.
रावण मंदिर
Published at : 20 Sep 2025 07:00 AM (IST)
धर्म
