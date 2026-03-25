शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि की महाष्टी का दिन बहुत शक्तिशाली होता है. इस दिन घर के मुख्य द्वार की दोनों ओर घी का दीपक जलाएं, ये उपाय शाम को करें. मान्यता है इससे घर में स्थित नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है. वास्तु दोष मिटता है.