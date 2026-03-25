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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोNavratri Ashtami 2026: नवरात्रि की महाष्टमी पर इन 5 जगहों पर जलाएं दीपक, माता दौड़ी चली आएंगी

Navratri Ashtami 2026: नवरात्रि की महाष्टमी पर इन 5 जगहों पर जलाएं दीपक, माता दौड़ी चली आएंगी

Navratri Ashtami 2026: चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि बहुत प्रभावशाली होती है, इस दौरान देवी की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है. ऐसे में माता का आशीर्वाद पाना है तो कुछ खास स्थानों पर दीपक जरुर जलाएं.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 25 Mar 2026 09:16 AM (IST)
Navratri Ashtami 2026: चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि बहुत प्रभावशाली होती है, इस दौरान देवी की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है. ऐसे में माता का आशीर्वाद पाना है तो कुछ खास स्थानों पर दीपक जरुर जलाएं.

चैत्र नवरात्रि 2026

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चैत्र नवरात्रि की महाष्टमी 26 मार्च 2026 को है. नवरात्रि के 9 दिन अखंड ज्योति जलाई जाती है. कहते हैं जहां अखंड ज्योत जलती है वहां स्वंय माता वास करती हैं. परिवार को हर दुख कष्ट से बचाती हैं.
चैत्र नवरात्रि की महाष्टमी 26 मार्च 2026 को है. नवरात्रि के 9 दिन अखंड ज्योति जलाई जाती है. कहते हैं जहां अखंड ज्योत जलती है वहां स्वंय माता वास करती हैं. परिवार को हर दुख कष्ट से बचाती हैं.
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शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि की महाष्टी का दिन बहुत शक्तिशाली होता है. इस दिन घर के मुख्य द्वार की दोनों ओर घी का दीपक जलाएं, ये उपाय शाम को करें. मान्यता है इससे घर में स्थित नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है. वास्तु दोष मिटता है.
शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि की महाष्टी का दिन बहुत शक्तिशाली होता है. इस दिन घर के मुख्य द्वार की दोनों ओर घी का दीपक जलाएं, ये उपाय शाम को करें. मान्यता है इससे घर में स्थित नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है. वास्तु दोष मिटता है.
Published at : 25 Mar 2026 09:16 AM (IST)
Tags :
Kanya Pujan Navratri 2026 Chaitra Navratri 2026 Durga Ashtami 2026

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