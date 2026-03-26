हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मNavratri Navami 2026 Hawan: नवरात्रि नवमी पर हवन का मुहूर्त और अग्नि वास कब ? इसके बिना हवन नहीं किया जाता

Navratri Navami 2026 Hawan: नवरात्रि नवमी पर हवन का मुहूर्त और अग्नि वास कब ? इसके बिना हवन नहीं किया जाता

Navratri Navami 2026: चैत्र नवरात्रि की नवमी 27 मार्च 2026 को है. माता की पूजा के बाद हवन जरुर किया जाता है, इसके लिए शुभ मुहूर्त, अग्निवास महत्व रखता है. नवरात्रि हवन का शुभ समय, विधि, सामग्री देखें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 26 Mar 2026 03:27 PM (IST)
Preferred Sources

Chaitra Navratri Navami 2026: चैत्र नवरात्रि की महानवमी 27 मार्च 2026 को है. नवमी तिथि पर नवरात्रि का समापन होता है. इस दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा, कन्या पूजन और हवन करने का विधान है.नवरात्रि के आखिरी दिन महानवमी पर हवन बहुत मायने रखता है. ये 9 दिन की पूजा के पूर्ण होने का प्रतीक है. नवरात्रि की महानवमी  हवन करने का मुहूर्त,नियम, इस दौरान अग्निवास क्यों देखा जाता है इसका महत्व, विधि सब जानें.

चैत्र नवरात्रि नवमी पर हवन का मुहूर्त

चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि 27 मार्च 2026 को सुबह 10.06 मिनट तक ही है. ऐसे में नवमी तिथि के समापन से पहले सुबह जल्द ही माता की पूजा करने के बाद कन्या पूजन और फिर हवन कर लें.

  • हवन मुहूर्त - सुबह 6.17 - सुबह 10.54
  • सर्वार्थ सिद्धि योग - सुबह 6.17 - दोपहर 3.24 (इस योग में किए गए धार्मिक कार्य सिद्ध होते हैं)
  • रवि योग - पूरे दिन

नवरात्रि हवन में अग्निवास

हवन में अग्निवास का विशेष महत्व है. अग्निवास अर्थात अग्नि का वास जब पृथ्वी पर हो तब हवन का शुभ फल प्राप्त होता है. यही वजह है कि धार्मिक अनुष्ठान में हवन करने से पहले अग्निवास देखा जाता है. हालांकि दुर्गाहोम या नवरात्रि होम में अग्निवास देखने की आवश्यकता नहीं होती है.

पंचांग और ज्योतिष गणना के अनुसार 27 मार्च को अग्निवास पृथ्वी पर है. ऐसे में नवरात्रि की महानवमी पर हवन का शुभ फल प्राप्त होगा.

क्या है अग्निवास

शास्त्रों के अनुसार यह कहा गया है की दिन और तिथि के हिसाब से अग्नि अलग-अलग लोकों में वास करती है. उसके वास स्थान से यह पता चलता है की उस दिन या तिथि में हवन करना उचित है या नहीं अर्थात् उसका परिणाम सकारात्मक होगा या नकारात्मक. अग्नि तीन स्थानों में से किसी एक में निवास कर सकती है.

  1. पृथ्वी - सुख-सुविधा प्रदान करती है.
  2. आकाश - जीवन के लिये हानिकारक.
  3. पाताल - धन को नष्ट करती है.

नवरात्रि हवन सामग्री

  • आम या पीपल की सूखी लकड़ी (समिधा)
  •  शुद्ध देसी घी
  • जौ
  • तिल (काले या सफेद)
  • हवन सामग्री (जड़ी-बूटियों का मिश्रण)
  • नारियल (पूजा के लिए)
  • चावल (अक्षत)
  • फूल और माला
  • कपूर
  • पान, सुपारी, लौंग, इलायची
  • गुड़ या शक्कर
  • रोली, मौली (कलावा)
  • गंगाजल
  • धूप, दीप और अगरबत्ती
  • देवी मंत्र या दुर्गा सप्तशती की पुस्तक

नवरात्रि हवन विधि

  • घर के साफ-सुथरे स्थान पर हवन कुंड स्थापित करें
  • उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें
  • हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर समस्त देवी देवताओं का स्मरण करें और हवन करने का संकल्प लें
  • हवन कुंड में लकड़ी (समिधा) रखें. कपूर जलाकर अग्नि प्रज्वलित करें
  • सबसे पहले गणेश जी के मंत्र का उच्चारण करते हुए आहुति दें
  • फिर देवी मंत्रों के साथ आहुति. हर मंत्र के बाद “स्वाहा” बोलते हुए सामग्री अग्नि में डालें
  • जौ, तिल और घी मिलाकर 11, 21 या 108 आहुति दें
  • अंत में नारियल, गुड़ और घी मिलाकर पूर्णाहुति दें
  • देवी से प्रार्थना करें कि हवन सफल हो
  • किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा मांगें और फिर आरती करें.

Navratri 2026 Day 9 Puja: नवरात्रि महानवमी 27 मार्च को, मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि, भोग, हवन-कन्या पूजा का मुहूर्त देखें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
Read More
Published at : 26 Mar 2026 03:27 PM (IST)
Tags :
Kanya Pujan Hawan Navratri 2026 Chaitra Navratri 2026 Agnivas
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Navratri Navami 2026 Hawan: नवरात्रि नवमी पर हवन का मुहूर्त और अग्नि वास कब ? इसके बिना हवन नहीं किया जाता
नवरात्रि नवमी पर हवन का मुहूर्त और अग्नि वास कब ? इसके बिना हवन नहीं किया जाता
धर्म
Chaitra Navratri Navami 2026 Live: चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि शुरू, जानें कन्या पूजन, हवन और व्रत पारण की विधि-मुहूर्त
Chaitra Navratri Navami 2026 Live: चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि शुरू, जानें कन्या पूजन, हवन और व्रत पारण की विधि-मुहूर्त
धर्म
Ram Navami 2026 LIVE: रामनवमी 26 और 27 मार्च दोनों दिन, जानें पूजा विधि, मंत्र, उपाय भोग और भजन
Ram Navami 2026 LIVE: रामनवमी 26 और 27 मार्च दोनों दिन, जानें पूजा विधि, मंत्र, उपाय भोग और भजन
धर्म
भुवनेश्वर में रुकुणा रथ यात्रा आस्था का अद्भुत संगम! जानें इस 'पाप बिनाशी यात्रा' का रहस्य और महत्व
भुवनेश्वर में रुकुणा रथ यात्रा आस्था का अद्भुत संगम! जानें इस 'पाप बिनाशी यात्रा' का रहस्य और महत्व
Advertisement

वीडियोज

बुशहर में धमाका… हवा में जहर !|
War Update: युद्ध से कैसे होगी महंगाई स्ट्राइक? | ABP | Bharat ki Baat
Deal या जाल? Trump की रणनीति पर बड़ा सवाल
Petrol Pump पर लंबी कतार, मजबूरी में घोड़े से ऑफिस गया शख्स, Video Viral
Chitra Tripathi के किस सवाल पर तिलमिला गए Anurag Bhadoria
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
होर्मुज पर टोल लगाने की तैयारी में ईरान! संसद में पेश होगा बिल, भारत पर क्या असर पड़ेगा?
होर्मुज पर टोल लगाने की तैयारी में ईरान! संसद में पेश होगा बिल, भारत पर क्या असर पड़ेगा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में LPG, पेट्रोल, डीजल के संकट के दावों के बीच CM योगी बोले- मानसिक रूप से तैयार रहें...
UP में LPG, पेट्रोल, डीजल के संकट के दावों के बीच CM योगी बोले- मानसिक रूप से तैयार रहें...
विश्व
...तो ट्रंप बनते ईरान के सुप्रीम लीडर! अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्यों ठुकराया गद्दी पर बैठने का ऑफर?
...तो ट्रंप बनते ईरान के सुप्रीम लीडर! अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्यों ठुकराया गद्दी पर बैठने का ऑफर?
क्रिकेट
बेंगलुरु में नहीं होगी IPL 2026 की ओपनिंग सेरेमनी, BCCI सेक्रेटरी ने दिया बड़ा बयान
बेंगलुरु में नहीं होगी IPL 2026 की ओपनिंग सेरेमनी, BCCI सेक्रेटरी ने दिया बड़ा बयान
ओटीटी
ये 5 इंडियन फिल्में OTT पर पाकिस्तान में मचा रहीं धूम, एक तो 8 हफ्तों से कर रही ट्रेंड
पाकिस्तान में छाईं ये 5 इंडियन फिल्में, ओटीटी पर एक 8 हफ्तों से ट्रेंडिंग
इंडिया
Lockdown Fact Check: क्या सच में लगने वाला है लॉकडाउन, पीएम मोदी ने आखिर क्या कहा था? जानें असली बात
क्या सच में लगने वाला है लॉकडाउन, पीएम मोदी ने आखिर क्या कहा था? जानें असली बात
शिक्षा
UPTET के नोटिफिकेशन में हुआ बड़ा बदलाव, अब ये लोग भी कर सकेंगे आवेदन
UPTET के नोटिफिकेशन में हुआ बड़ा बदलाव, अब ये लोग भी कर सकेंगे आवेदन
जनरल नॉलेज
Orchha Raja Ram Temple: यहां 'राजा राम' को सलामी देती है पुलिस, दुनिया में है इकलौता मंदिर
यहां 'राजा राम' को सलामी देती है पुलिस, दुनिया में है इकलौता मंदिर
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Embed widget