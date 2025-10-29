Akshay Navami 2025: अक्षय नवमी कब है? जानें इस दिन का विशेष महत्व, पढ़ें व्रत कथा

पुराणों में वर्णन है कि एक बार की बात है धन की देवी माता लक्ष्मी पृथ्वी पर आई. उन्होंने ने देखा कि सभी लोग भगवान शिव और विष्णु की पूजा कर रहे हैं. उन्होंने सोचा क्यों ना दोनों देवों की पूजा एक साथ की जाएं. फिर उन्हें आंवला के वृक्ष का ख्याल आया क्योंकि सिर्फ आंवला में ही बेल और तुलसी के गुण पाएं जाते हैं. इसके बाद उन्होंने इसकी पूजा की.