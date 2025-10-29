एक्सप्लोरर
Akshay Navami 2025: अक्षय नवमी कब है? जानें इस दिन का विशेष महत्व, पढ़ें व्रत कथा
Akshay Navami 2025: इस साल अक्षय नवमी 30 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा. इश दिन आंवले के वृक्ष की पूजा से अक्षय धन, सौभाग्य और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है. इस दिन की व्रत कथा का महत्व जानिए.
अक्षय नवमी पर आंवला पूजन महत्त्वपूर्ण
Published at : 29 Oct 2025 03:10 PM (IST)
