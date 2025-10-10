एक्सप्लोरर
Mukesh Ambani house: मुकेश अंबानी के एंटीलिया के ये 10 फोटो नहीं देखे होंगे, इसके सामने महल भी लगते हैं फीके
Antilia Mumbai: मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक है. इनका महल एंटीलिया दुनिया के सबसे महंगे घरों में से एक है. चलिए जानते हैं इनके इस मकान के बारे में.
दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक मुकेश अंबानी का घर भी दुनिया के सबसे महंगे घरों में से एक है. इनका घर एंटीलिया सिर्फ एक रेजिडेंस नहीं बल्कि लग्जरी और टेक्नोलॉजी का नमूना है. यह इमारत मुंबई के आल्टामाउंट रोड पर स्थित है और इसे दुनिया का सबसे महंगा निजी निवास कहा जाता है.
