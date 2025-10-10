एंटीलिया का निर्माण 2010 में पूरा हुआ था और यह करीब 27 मंजिला इमारत है. इसकी ऊंचाई 173 मीटर से ज्यादा है. खास बात यह है कि इसके हर फ्लोर की ऊंचाई दोगुनी है जो इसको काफी खास बनाती है.