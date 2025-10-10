हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलMukesh Ambani house: मुकेश अंबानी के एंटीलिया के ये 10 फोटो नहीं देखे होंगे, इसके सामने महल भी लगते हैं फीके

Antilia Mumbai: मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक है. इनका महल एंटीलिया दुनिया के सबसे महंगे घरों में से एक है. चलिए जानते हैं इनके इस मकान के बारे में.

By : सोनम  | Updated at : 10 Oct 2025 03:39 PM (IST)
दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक मुकेश अंबानी का घर भी दुनिया के सबसे महंगे घरों में से एक है. इनका घर एंटीलिया सिर्फ एक रेजिडेंस नहीं बल्कि लग्जरी और टेक्नोलॉजी का नमूना है. यह इमारत मुंबई के आल्टामाउंट रोड पर स्थित है और इसे दुनिया का सबसे महंगा निजी निवास कहा जाता है.

एंटीलिया का निर्माण 2010 में पूरा हुआ था और यह करीब 27 मंजिला इमारत है. इसकी ऊंचाई 173 मीटर से ज्यादा है. खास बात यह है कि इसके हर फ्लोर की ऊंचाई दोगुनी है जो इसको काफी खास बनाती है.
इस घर को डिजाइन करने वाली फर्म Perkins & Will है और इंटीरियर डिजाइनिंग का काम Hirsch Bedner Associates ने किया है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एंटीलिया का कुल क्षेत्रफल करीब 4 लाख स्क्वायर फीट है. इसमें कई चीजें शामिल हैं, जैसे कि रेजिडेंशियल एरिया, गेस्ट फ्लोर, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट फ्लोर और कई अन्य स्पेशल जोन.
इसमें एक साथ 168 कारों की पार्किंग की सुविधा है. इसके अलावा 9 हाई-स्पीड लिफ्ट्स, 3 हेलिपैड्स और एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम भी मौजूद है.
मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि मुकेश अंबानी के घर में लग्जरी चीजों की कोई कमी नहीं है, जैसे कि घर के अंदर 50 सीट वाला प्राइवेट थिएटर, स्पा, योगा सेंटर, स्विमिंग पूल, बॉलरूम और एक मंदिर है.
इस इमारत की खास बात यह है कि यह 8 रिक्टर स्केल तक के भूकंप को झेलने में सक्षम है. यानी सरल शब्दों में कहा जाए, तो यह दुनिया की सबसे मजबूत प्राइवेट इमारतों में से एक है.
एंटीलिया को मेंटेन रखने के लिए करीब 600 स्टाफ काम करता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस घर का मासिक मेंटेनेंस खर्च लगभग 2.5 करोड़ रुपये है.
एंटीलिया की सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी है. कई बार इस घर को उड़ाने की धमकी मिल चुकी है, इसलिए इसके आसपास काफी सुरक्षा घेरा है.
अगर सरल शब्दों में पूरे मामले को बयां करना हो, तो यही है कि आज एंटीलिया सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक शक्ति और सामाजिक असमानता दोनों का प्रतीक बन चुका है.
Published at : 10 Oct 2025 03:39 PM (IST)
