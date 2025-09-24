एक्सप्लोरर
Abhishek Sharma House: पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले अभिषेक शर्मा का आशियाना बेहद आलीशान, Inside Photos देख ठहर जाएंगी नजरें
Abhishek Sharma: अभिषेक शर्मा अपनी शानदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. जितनी शानदार उनकी बल्लेबाजी है, उतना ही शानदार उनका घर भी है. चलिए आपको अंदर का दृश्य दिखाते हैं.
क्रिकेटर अभिषेक शर्मा अपनी फियरलेस बैटिंग की वजह से ही नहीं, बल्कि स्टाइलिश लाइफस्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं. अमृतसर, पंजाब में उनका भव्य बंगला उनकी बढ़ती सफलता का सबूत है.
Published at : 24 Sep 2025 11:37 AM (IST)
