Abhishek Sharma House: पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले अभिषेक शर्मा का आशियाना बेहद आलीशान, Inside Photos देख ठहर जाएंगी नजरें

Abhishek Sharma House: पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले अभिषेक शर्मा का आशियाना बेहद आलीशान, Inside Photos देख ठहर जाएंगी नजरें

Abhishek Sharma: अभिषेक शर्मा अपनी शानदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. जितनी शानदार उनकी बल्लेबाजी है, उतना ही शानदार उनका घर भी है. चलिए आपको अंदर का दृश्य दिखाते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 24 Sep 2025 11:37 AM (IST)
Abhishek Sharma: अभिषेक शर्मा अपनी शानदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. जितनी शानदार उनकी बल्लेबाजी है, उतना ही शानदार उनका घर भी है. चलिए आपको अंदर का दृश्य दिखाते हैं.

क्रिकेटर अभिषेक शर्मा अपनी फियरलेस बैटिंग की वजह से ही नहीं, बल्कि स्टाइलिश लाइफस्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं. अमृतसर, पंजाब में उनका भव्य बंगला उनकी बढ़ती सफलता का सबूत है.

1/6
बंगलो में प्रवेश करते ही लकड़ी और जाली से बने शानदार गेट और बड़ा गमला नजर आता है. दिवाली में यहां की रंगोली और सजावट पूरे माहौल को जीवंत बना देती है. अंदर आते ही वाइट मार्बल की फ्लोरिंग और स्पेशियस लिविंग रूम आपका ध्यान खींचते हैं. कोजी सोफा सेट और मैचिंग कुशन परिवार और मेहमानों के आराम के लिए परफेक्ट हैं.
बंगलो में प्रवेश करते ही लकड़ी और जाली से बने शानदार गेट और बड़ा गमला नजर आता है. दिवाली में यहां की रंगोली और सजावट पूरे माहौल को जीवंत बना देती है. अंदर आते ही वाइट मार्बल की फ्लोरिंग और स्पेशियस लिविंग रूम आपका ध्यान खींचते हैं. कोजी सोफा सेट और मैचिंग कुशन परिवार और मेहमानों के आराम के लिए परफेक्ट हैं.
2/6
ब्राउन-बेज पर्दे और वुडन-पिलर के साथ मॉडर्न और क्लासिक इंटीरियर का बेहतरीन कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है. हर कोना लग्जरी और आराम का अहसास कराता है.
ब्राउन-बेज पर्दे और वुडन-पिलर के साथ मॉडर्न और क्लासिक इंटीरियर का बेहतरीन कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है. हर कोना लग्जरी और आराम का अहसास कराता है.
3/6
सफेद अलमारी में रखे शोपीस और गोल्डन हाइलाइट्स घर की डेकोरेशन को और ग्लैमरस बनाते हैं. ब्लैक और व्हाइट लैंप्स से हर एरिया को स्टाइलिश टच मिला है.
सफेद अलमारी में रखे शोपीस और गोल्डन हाइलाइट्स घर की डेकोरेशन को और ग्लैमरस बनाते हैं. ब्लैक और व्हाइट लैंप्स से हर एरिया को स्टाइलिश टच मिला है.
4/6
दिवाली के समय अभिषेक पूजा एरिया की तस्वीरें भी शेयर करते हैं. वाइट फर्नीचर पर भगवान की मूर्तियां, झूमर और खास लाइटिंग इसे आकर्षक और शांतिपूर्ण बनाते हैं.
दिवाली के समय अभिषेक पूजा एरिया की तस्वीरें भी शेयर करते हैं. वाइट फर्नीचर पर भगवान की मूर्तियां, झूमर और खास लाइटिंग इसे आकर्षक और शांतिपूर्ण बनाते हैं.
5/6
सीढ़ियों की रेलिंग यूनिक डिजाइन और वुडन पैटर्न के साथ बनी है. वाइट और ब्राउन कलर का कॉम्बिनेशन घर के इंटीरियर को मॉर्डन और ट्रेडिशनल दोनों स्टाइल का एहसास देता है.
सीढ़ियों की रेलिंग यूनिक डिजाइन और वुडन पैटर्न के साथ बनी है. वाइट और ब्राउन कलर का कॉम्बिनेशन घर के इंटीरियर को मॉर्डन और ट्रेडिशनल दोनों स्टाइल का एहसास देता है.
6/6
बंगले में बड़ा लोहे का झूला भी है, ब्लैक पेंट और वुडन वर्क के साथ. अभिषेक अक्सर इस झूले पर फैमिली और फैंस के साथ मस्ती करते हुए फोटो शेयर करते हैं, जो उनके लग्जरी लाइफस्टाइल को दिखाता है.
बंगले में बड़ा लोहे का झूला भी है, ब्लैक पेंट और वुडन वर्क के साथ. अभिषेक अक्सर इस झूले पर फैमिली और फैंस के साथ मस्ती करते हुए फोटो शेयर करते हैं, जो उनके लग्जरी लाइफस्टाइल को दिखाता है.
Published at : 24 Sep 2025 11:37 AM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma Abhishek Sharma House Amritsar Bungalow

