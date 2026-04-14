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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीHome TipsKadhai Cleaning Tips: रगड़ते रगड़ते थक गए लेकिन नहीं छूट रही कढ़ाई की चिकनाई, ये तरीका आएगा काम

Kadhai Cleaning Tips: रगड़ते रगड़ते थक गए लेकिन नहीं छूट रही कढ़ाई की चिकनाई, ये तरीका आएगा काम

Kadhai Cleaning Tips: कई बार हम घंटों तक कढ़ाई रगड़ते रहते हैं, फिर भी चिकनाई और जले हुए दाग हटते ही नहीं. ऐसे में आप कुछ आसान तरीके और घरेलू उपायों की मदद से आप चमका सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 14 Apr 2026 03:28 PM (IST)
Kadhai Cleaning Tips: कई बार हम घंटों तक कढ़ाई रगड़ते रहते हैं, फिर भी चिकनाई और जले हुए दाग हटते ही नहीं. ऐसे में आप कुछ आसान तरीके और घरेलू उपायों की मदद से आप चमका सकते हैं.

खाना बनाते समय कढ़ाई का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है. चाहे सब्जी बनानी हो, तड़का लगाना हो या कुछ फ्राई करना हो, कढ़ाई हर काम में काम आती है, लेकिन लगातार इस्तेमाल के कारण इसमें तेल की मोटी परत जम जाती है और नीचे की सतह काली पड़ने लगती है. कई बार हम घंटों तक इसे रगड़ते रहते हैं, फिर भी चिकनाई और जले हुए दाग हटते ही नहीं. ऐसे में आप कुछ आसान तरीके और घरेलू उपायों की मदद से आप बिना ज्यादा मेहनत के अपनी कढ़ाई को बिल्कुल नई जैसी चमका सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि कढ़ाई की चिकनाई खत्म करने के लिए कौन से तरीके काम आएंगे.

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कढ़ाई की चिकनाई हटाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में 2 से 3 गिलास पानी डालकर गैस पर गरम करें. इसमें थोड़ा डिटर्जेंट, 1 चम्मच नमक और एक नींबू का रस मिला दें.पानी को 5 मिनट तक उबलने दें. इससे कढ़ाई में जमा चिकनाई और कालापन ढीला पड़ जाएगा. बाद में हल्का सा रगड़ने से ही कढ़ाई साफ हो जाएगी.
कढ़ाई की चिकनाई हटाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में 2 से 3 गिलास पानी डालकर गैस पर गरम करें. इसमें थोड़ा डिटर्जेंट, 1 चम्मच नमक और एक नींबू का रस मिला दें.पानी को 5 मिनट तक उबलने दें. इससे कढ़ाई में जमा चिकनाई और कालापन ढीला पड़ जाएगा. बाद में हल्का सा रगड़ने से ही कढ़ाई साफ हो जाएगी.
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बेकिंग सोडा जिद्दी दाग हटाने में बहुत कारगर होता है.गरम पानी में 2 चम्मच बेकिंग सोडा और थोड़ा नमक मिलाकर कढ़ाई को उसमें कुछ देर भिगो दें फिर टूथब्रश या स्क्रबर से हल्के हाथ से साफ करें. इससे आप देखेंगे कि कढ़ाई चमकने लगेगी.
बेकिंग सोडा जिद्दी दाग हटाने में बहुत कारगर होता है.गरम पानी में 2 चम्मच बेकिंग सोडा और थोड़ा नमक मिलाकर कढ़ाई को उसमें कुछ देर भिगो दें फिर टूथब्रश या स्क्रबर से हल्के हाथ से साफ करें. इससे आप देखेंगे कि कढ़ाई चमकने लगेगी.
Published at : 14 Apr 2026 03:28 PM (IST)
Tags :
Kitchen Cleaning Tips Kadhai Cleaning Tips Home Cleaning Remedies Utensil Cleaning Tips

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