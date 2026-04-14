कढ़ाई की चिकनाई हटाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में 2 से 3 गिलास पानी डालकर गैस पर गरम करें. इसमें थोड़ा डिटर्जेंट, 1 चम्मच नमक और एक नींबू का रस मिला दें.पानी को 5 मिनट तक उबलने दें. इससे कढ़ाई में जमा चिकनाई और कालापन ढीला पड़ जाएगा. बाद में हल्का सा रगड़ने से ही कढ़ाई साफ हो जाएगी.