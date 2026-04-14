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Kadhai Cleaning Tips: रगड़ते रगड़ते थक गए लेकिन नहीं छूट रही कढ़ाई की चिकनाई, ये तरीका आएगा काम
Kadhai Cleaning Tips: कई बार हम घंटों तक कढ़ाई रगड़ते रहते हैं, फिर भी चिकनाई और जले हुए दाग हटते ही नहीं. ऐसे में आप कुछ आसान तरीके और घरेलू उपायों की मदद से आप चमका सकते हैं.
खाना बनाते समय कढ़ाई का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है. चाहे सब्जी बनानी हो, तड़का लगाना हो या कुछ फ्राई करना हो, कढ़ाई हर काम में काम आती है, लेकिन लगातार इस्तेमाल के कारण इसमें तेल की मोटी परत जम जाती है और नीचे की सतह काली पड़ने लगती है. कई बार हम घंटों तक इसे रगड़ते रहते हैं, फिर भी चिकनाई और जले हुए दाग हटते ही नहीं. ऐसे में आप कुछ आसान तरीके और घरेलू उपायों की मदद से आप बिना ज्यादा मेहनत के अपनी कढ़ाई को बिल्कुल नई जैसी चमका सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि कढ़ाई की चिकनाई खत्म करने के लिए कौन से तरीके काम आएंगे.
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Published at : 14 Apr 2026 03:28 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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