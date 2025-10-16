एक्सप्लोरर
Diwali 2025: एक दो नहीं, इतने तरह के होते हैं ग्रीन पटाखे, जानें कैसे पहचानें असली और नकली पटाखे?
Diwali 2025: दिवाली का त्योहार कुछ ही दिनों में आने वाला है. आज हम जानेंगे कि ग्रीन पटाखे कितने तरह के होते हैं और उन्हें कैसे पहचाना जा सकता है. तो आइए जानते हैं.
Diwali 2025: जैसे-जैसे दिवाली नजदीक आ रही है भारत के बाजार उत्साह और रोशनी से जगमगा उठे हैं. इस उत्सव के बीच पटाखों से होने वाले प्रदूषण को कम करने पर भी जोर दिया जा रहा है. इस समस्या से निपटने के लिए अब लोगों ने ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है. आइए जानते हैं कि ग्रीन पटाखे कितने तरह के होते हैं और क्या है उनकी पहचान.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 16 Oct 2025 11:26 AM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
एक दो नहीं, इतने तरह के होते हैं ग्रीन पटाखे, जानें कैसे पहचानें असली और नकली पटाखे?
जनरल नॉलेज
6 Photos
फ्लाइट की खिड़कियां क्यों होती है गोल, जानें क्यों होता है इनमें एक छोटा सा छेद?
जनरल नॉलेज
7 Photos
ये हैं दिल्ली की सबसे सस्ती थोक मार्केट, यहां रिटेलर्स को भी कौड़ियों के दाम में मिलता है सामान
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
बिहार में कौन सी पार्टी मजबूत, किसकी खिसकी जमीन! चुनावी एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी की चौंकाने वाली भविष्यवाणी
राजस्थान
जैसलमेर के बाद बाड़मेर में एक और बड़ा हादसा, गाड़ी में आग लगने से 4 दोस्तों की जलकर मौत
विश्व
पाकिस्तानी एयरफोर्स कितनी ताकतवर? जिसके दम पर अफगानिस्तान के खिलाफ उछल रहा PAK, जानें
स्पोर्ट्स
अहमदाबाद बनने जा रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स का मेजबान, जानिए भारत के सबसे सफल खिलाड़ी जिनके नाम हैं सबसे ज्यादा मेडल
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion