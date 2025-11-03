समुद्र की सतह से हजारों मीटर नीचे रहने वाली एंगलरफिश अपनी तेज रोशनी का इस्तेमाल अंधकार में जीवित रहने के लिए करती है. उनके सर से एक मांसल वृद्धि निकलती है जिसे इलिसियम कहा जाता है. यह आगे से चमकता रहता है और जब भी कोई छोटी मछली इसकी जांच करने के लिए पास आती है तो यह फिश उसे पर हमला कर देती है.