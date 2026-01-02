वाराणसी: बीजेपी पार्षद के बेटे की गुंडई, दारोगा को जड़ा थप्पड़ तो भीड़ ने भी कर दी पिटाई

उत्तर प्रदेश के वाराणसी के अलग-अलग जगह पर नए साल के दौरान लोगों की भारी भीड़ देखी गई. इसी दौरान वाराणसी पुलिस पर लोगों की सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर बड़ी जिम्मेदारी रही, लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना वाराणसी जनपद में हुई जो इस समय चर्चा के केंद्र में है. दरअसल वाराणसी के ही एक बीजेपी पार्षद के बेटे ने अपने साथियों संग बाइक ले जाने को लेकर एक दरोगा को ही थप्पड़ जड़ दिया. हालांकि इस मामले में उस पर मुकदमा दर्ज हुआ है.

बाइक ले जाने को लेकर हुआ था विवाद

एबीपी लाइव को मिली जानकारी के अनुसार वाराणसी के चौक थाना अंतर्गत मणिकर्णिका घाट द्वार के पास बीजेपी पार्षद के बेटे हिमांशु श्रीवास्तव को वहां तैनात चौकी प्रभारी अभिषेक त्रिपाठी ने बाइक के साथ आवागमन को लेकर मना किया. दरअसल यह बेहद व्यस्त इलाका है, यहां प्रमुख तिथियों पर पैदल चलना तक काफी मुश्किल है.

स्थानीय लोगों ने की हिमांशु की पिटाई

इसी बीच बात इतनी बढ़ गई की हिमांशु ने दरोगा को थप्पड़ जड़ दिया. इसके बाद स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई. हिमांशु के साथ उसके साथी भी मौजूद थे और युवकों की मनबढ़ई को देखकर स्थानीय लोगों ने भी आपत्ति जताते हुए पिटाई कर दी. इसके बाद हिमांशु का भी मंडलीय अस्पताल में उपचार कराया गया.

दरोगा की तहरीर पर दर्ज हुआ मुकदमा

जानकारी के अनुसार दरोगा अभिषेक त्रिपाठी के तहरीर पर हिमांशु श्रीवास्तव के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है. इसके अलावा इसमें शामिल अन्य युवकों की भी पहचान की जाएगी और इन पर कार्रवाई की जाएगी.