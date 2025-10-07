हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Karwa Chauth 2025: करवाचौथ ही नहीं इन त्योहारों पर भी होती है चांद देखकर पूजा, मुस्लिम से लेकर क्रिश्चियन तक शामिल

Karwa Chauth 2025: करवाचौथ ही नहीं इन त्योहारों पर भी होती है चांद देखकर पूजा, मुस्लिम से लेकर क्रिश्चियन तक शामिल

Karwa Chauth 2025: हिंदू धर्म के अलावा चांद बाकी धर्म में भी पूजनीय है. आज हम जानेंगे कि कैसे बाकी धर्म में चंद्रमा को पूजा जाता है. आइए जानते हैं.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 07 Oct 2025 07:05 AM (IST)
Karwa Chauth 2025: हिंदू धर्म के अलावा चांद बाकी धर्म में भी पूजनीय है. आज हम जानेंगे कि कैसे बाकी धर्म में चंद्रमा को पूजा जाता है. आइए जानते हैं.

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ का त्यौहार भारत में काफी धूमधाम से मनाया जाता है. इस दिन पत्नियां अपने पतियों की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और रात को चांद देखकर ही व्रत खोलती हैं. लेकिन चांद देखना और चांद की पूजा करना सिर्फ हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं है. इस्लाम से लेकर ईसाई धर्म तक चांद बाकी धर्म में भी आस्था का प्रतीक है. तो आइए जानते हैं कि अलग-अलग धर्म और त्योहारों में चांद को कैसे पूजा जाता है.

1/5
इस्लामी कैलेंडर पूरी तरह से चांद पर आधारित है. ईद उल फितर और ईद उल अजहा जैसे कई बड़े त्यौहार चांद के दिखने पर ही निर्भर करते हैं.
इस्लामी कैलेंडर पूरी तरह से चांद पर आधारित है. ईद उल फितर और ईद उल अजहा जैसे कई बड़े त्यौहार चांद के दिखने पर ही निर्भर करते हैं.
2/5
मुस्लिम शव्वाल के नए चांद के दिखने का इंतजार करते हैं क्योंकि यह ईद उल फितर का प्रतीक होता है. यह दिन रमजान के महीने भर के रोजे खोलने का दिन है.
मुस्लिम शव्वाल के नए चांद के दिखने का इंतजार करते हैं क्योंकि यह ईद उल फितर का प्रतीक होता है. यह दिन रमजान के महीने भर के रोजे खोलने का दिन है.
3/5
ईद उल अजहा का समय भी चांद के जरिए ही तय होता है. चांद का दिखना हज यात्रा के पूरा होने को दर्शाता है.
ईद उल अजहा का समय भी चांद के जरिए ही तय होता है. चांद का दिखना हज यात्रा के पूरा होने को दर्शाता है.
4/5
ईसाई धर्म में ईस्टर का त्योहार सीधे चंद्र कैलेंडर से जुड़ा हुआ है. वसंत विषुव के बाद पूर्णिमा के बाद पहले रविवार को ईस्टर मनाया जाता है.
ईसाई धर्म में ईस्टर का त्योहार सीधे चंद्र कैलेंडर से जुड़ा हुआ है. वसंत विषुव के बाद पूर्णिमा के बाद पहले रविवार को ईस्टर मनाया जाता है.
5/5
इसी के साथ बिहार के मिथिला क्षेत्र और नेपाल के कुछ हिस्सों में चौरचन के दौरान चंद्रमा को पवित्रता और समृद्धि के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है. इस दिन महिलाएं परिवार की खुशहाली के लिए चंद्रमा की पूजा करती हैं.
इसी के साथ बिहार के मिथिला क्षेत्र और नेपाल के कुछ हिस्सों में चौरचन के दौरान चंद्रमा को पवित्रता और समृद्धि के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है. इस दिन महिलाएं परिवार की खुशहाली के लिए चंद्रमा की पूजा करती हैं.
Published at : 07 Oct 2025 07:05 AM (IST)
Festivals Karwa Chauth MOON

इंडिया
'हर चीज को हथियार बनाने का दौर', ट्रंप के टैरिफ पर जयशंकर का बड़ा बयान, कहा- 'दुनिया में...'
'हर चीज को हथियार बनाने का दौर', ट्रंप के टैरिफ पर जयशंकर का बड़ा बयान, कहा- 'दुनिया में...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलीगढ़: अभिषेक हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा, 'महामंडलेश्वर' पूजा ने रची थी साजिश
अलीगढ़: अभिषेक हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा, 'महामंडलेश्वर' पूजा ने रची थी साजिश
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
साउथ सिनेमा
Kantara Chapter 1 BO Collection Day 5: 'कांतारा- चैप्टर 1' ने 'वॉर 2' के उड़ाए परखच्चे, बनी 2025 की 4th हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
'कांतारा- चैप्टर 1' ने War 2 के उड़ाए परखच्चे, बनी 2025 की 4th हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
Advertisement
Sansani: महामंडलेश्वर की खूनी साजिश, पुलिस की तलाश जारी | Pooja Shakun Pandey Murder
Dalit Lynching: रायबरेली में Dalit युवक की पीट-पीटकर हत्या, Rahul Gandhi का नाम लेने पर और पीटा!
Dalit Lynching: UP में Hariom की हत्या, Rahul Gandhi का नाम लेने पर पीटा!
Dalit Lynching: Raebareli में Dalit युवक की पीट-पीटकर हत्या, सियासत तेज | ABP NEWS
Bihar Assembly Election: तारीखों का ऐलान, EC का 'सबसे अच्छे चुनाव' का वादा!

