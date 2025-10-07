एक्सप्लोरर
Karwa Chauth 2025: करवाचौथ ही नहीं इन त्योहारों पर भी होती है चांद देखकर पूजा, मुस्लिम से लेकर क्रिश्चियन तक शामिल
Karwa Chauth 2025: हिंदू धर्म के अलावा चांद बाकी धर्म में भी पूजनीय है. आज हम जानेंगे कि कैसे बाकी धर्म में चंद्रमा को पूजा जाता है. आइए जानते हैं.
Karwa Chauth 2025: करवा चौथ का त्यौहार भारत में काफी धूमधाम से मनाया जाता है. इस दिन पत्नियां अपने पतियों की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और रात को चांद देखकर ही व्रत खोलती हैं. लेकिन चांद देखना और चांद की पूजा करना सिर्फ हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं है. इस्लाम से लेकर ईसाई धर्म तक चांद बाकी धर्म में भी आस्था का प्रतीक है. तो आइए जानते हैं कि अलग-अलग धर्म और त्योहारों में चांद को कैसे पूजा जाता है.
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Published at : 07 Oct 2025 07:05 AM (IST)
Tags :Festivals Karwa Chauth MOON
जनरल नॉलेज
5 Photos
करवाचौथ ही नहीं इन त्योहारों पर भी होती है चांद देखकर पूजा, मुस्लिम से लेकर क्रिश्चियन तक शामिल
जनरल नॉलेज
7 Photos
धरती के इस कोने पर मौजूद है मंगल ग्रह जैसी जगह, इस जगह को देख वैज्ञानिक भी हैरान
जनरल नॉलेज
7 Photos
इकलौता रेलवे स्टेशन जहां संडे को नहीं बजती ट्रेन की सीटी, जानें क्यों खास है यह स्टेशन
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'हर चीज को हथियार बनाने का दौर', ट्रंप के टैरिफ पर जयशंकर का बड़ा बयान, कहा- 'दुनिया में...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलीगढ़: अभिषेक हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा, 'महामंडलेश्वर' पूजा ने रची थी साजिश
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
साउथ सिनेमा
'कांतारा- चैप्टर 1' ने War 2 के उड़ाए परखच्चे, बनी 2025 की 4th हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
Advertisement
जनरल नॉलेज
5 Photos
करवाचौथ ही नहीं इन त्योहारों पर भी होती है चांद देखकर पूजा, मुस्लिम से लेकर क्रिश्चियन तक शामिल
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion